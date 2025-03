Mindenki ezt hordta Milánóban: a cseresznyepiros uralja a 2025-ös divatot

A 2025-ös tavaszi divat erősen a színekre és a lágyságra fókuszál. A milánói divathéten mindent láttunk, ami olasz divat, nemcsak a kifutókon, hanem a divatbemutatókra érkező vendégeken is. Nincs még egy olyan város a világon, ahol a divat, a luxus és a stílus ekkora méreteket ölt. Dominált a cseresznyepiros, a bőrhatás és még a sokat emlegetett öltönyök is helyet kaptak, hiszen ezek kifejezetten trendik lesznek a tavaszi szezonban. Mutatjuk a cseresznyepiros térnyerését és azokat a tavaszi ruhatrendeket, amelyeket érdemes ellopni a milánói divathétről.

A cseresznyepiros ruhakombinációk élénkséget adnak a megjelenésednek. A milánói divathéten mindenki ezt viselte.

Forrás: Getty Images

A cseresznyepiros a tavaszi divat legszebb színe

Hogyan viseld a cseresznyepirost?

A milánói divathéten készült képeken nem kevés olyan szettet láttunk, ahol a cseresznyepiros előkerült. Amíg a tavalyi szezonban a burgundi volt erős hatással a divatra, tavasszal a bordónak egy újabb árnyalata került elő. Kicsit élénkebb a burgundihoz képest, ami tavaszias megjelenést ad a színnek. A cseresznyepiros viselése nem lesz nehéz feladat, hiszen viselheted a rózsaszín bármely árnyalatával, de divatos lesz fehérrel, feketével és akár az állatminta is előkerülhet a ruhakombinációban.

A cseresznyepiros mintás verziója is stílusos.

Forrás: WireImage

Egy cseresznyepiros blézer és egy kígyómintás szoknya kifejezetten vagány és divatos. Ha elegánsabb szettet keresel, akkor szerezz be egy cseresznyepiros inget és viseld fehér nadrággal. Ez a színkombináció még drága hatást is ad a megjelenésednek. Egy cseresznyepiros kabát is különleges és egyedi darabja lesz a gardróbodnak. A ballonkabát a tavaszi szezon kedvenc kabátja, így érdemes elgondolkodnod egy cseresznyepiros változaton.

Milyen trendeket láttunk még a milánói divathéten?

A cseresznyepiros mellett megjelent a barna velúr, ezúttal viszont nem kiegészítőként. A velúrszoknya, velúring és a velúrnadrág is többször felbukkant, többféle módon viselve. A velúr annak ellenére, hogy gyakrabban viseljük ősszel, mint tavasszal, a tavaszi divat kedvence. A barna velúr ruhadarabok könnyen kombinálhatók fehérrel, feketével, vagy akár a leopárdminta kiegészítőjeként.