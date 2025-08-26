Melissa McCarthy: így lett a Szívek szállodája séfjéből a vígjátékok királynője - GALÉRIA

Napjaink egyik legizgalmasabb színésznője, aki pályafutását sorozatok mellékszerepeiben kezdte, majd a Szívek szállodája lelkes séfjeként vált ismertté a nagyközönség számára. Melissa McCarthy azóta vígjátékok és drámák főszereplőjeként, valamint producerként és íróként is bizonyította tehetségét, és mára Hollywood meghatározó alakjává nőtte ki magát. Ma ünnepli 55. születésnapját, mi pedig a legemlékezetesebb szerepeivel és karrierjének csúcspontjaival köszöntjük.
A két Emmy-díjat, valamint két Oscar-díj és két Golden Globe-díj jelölést magáénak tudható színésznő ma már világsztár, Melissa McCarthy karrierje azonban nem egyik napról a másikra indult be. Az első szerepek az 1990-es évek végén érkeztek, kisebb sorozatokban és filmekben tűnt fel. Az igazi áttörést azonban a Szívek szállodája hozta meg számára: Sookie St. James, a lelkes és kissé szórakozott séf figurája azonnal belopta magát a nézők szívébe - pedig először nem is Melissa McCarthy-nak szánták a szerepet. A sorozat nemcsak népszerűséget, hanem stabil alapot adott a későbbi sikereihez.
Miután a Gilmore lányok története véget ért Stars Hollowban, a 2010-es évek elején Melissa McCarthy életében új fejezet kezdődött. A Mike és Molly című sorozat főszerepéért rögtön bezsebelt egy Emmy-díjat, de az igazi nagy áttörést a 2011-es Koszorúslányok jelentette. A színésznő egyszerre volt harsány, szókimondó és szívből szerethető, olyannyira, hogy az Akadémia alakítását Oscar-jelöléssel jutalmazta. Innen pedig nem volt megállás: jött a Női szervek, a Tammy, az akcióban sem visszafogott A kém, majd a Szellemirtók újragondolt verziója.
Aki azt hiszi, Melissa McCarthy csak a poénokból él, az hatalmasat téved. Producerként és forgatókönyvíróként is aktív, saját divatkollekciót indított a plus size nőknek - bár ő maga az utóbbi pár évben rengeteget fogyott -, és a drámai szerepektől sem riad vissza. A Megbocsátasz valaha? című filmben lenyűgöző drámai alakítást nyújtott, amelyért ismét Oscar-jelölést kapott – bizonyítva, hogy ő nemcsak a poénbombák szakértője, hanem igazi színésznő, akinek minden műfaj jól áll.
Melissa McCarthy titka, hogy nem fél önmaga lenni: ha kell, bevállalja a legőrültebb poénokat, de sosem veszíti el a karakterei emberi oldalát. Ezért is nevezik sokan a vígjátékok királynőjének.
Melissa McCarthy karrierje inspiráló példa arra, hogy szorgalommal, tehetséggel és egy jó adag bátorsággal bárhonnan el lehet jutni Hollywood csúcsáig. Ő az a sztár, aki megmutatja, hogy nem kell beleférni egyetlen skatulyába: lehetünk egyszerre viccesek, erősek, drámaiak és nőiesek. És közben még jól is szórakozhatunk.
Nézd meg galériánkban Melissa McCarthy ikonikus szerepeit!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.