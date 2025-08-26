Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Melissa McCarthy: így lett a Szívek szállodája séfjéből a vígjátékok királynője - GALÉRIA

színésznő karrier sztár Melissa McCarthy
Neve egyet jelent a nevetéssel, a bátorsággal és a női erővel a filmvásznon. Melissa McCarthy karrierje a szorgalom és a tehetség igazi sikertörténete.

Napjaink egyik legizgalmasabb színésznője, aki pályafutását sorozatok mellékszerepeiben kezdte, majd a Szívek szállodája lelkes séfjeként vált ismertté a nagyközönség számára. Melissa McCarthy azóta vígjátékok és drámák főszereplőjeként, valamint producerként és íróként is bizonyította tehetségét, és mára Hollywood meghatározó alakjává nőtte ki magát. Ma ünnepli 55. születésnapját, mi pedig a legemlékezetesebb szerepeivel és karrierjének csúcspontjaival köszöntjük.

Melissa McCarthy színésznő, a vígjátékok királynője
Melissa McCarthy Hollywood legviccesebb csillaga.
Forrás: Getty Images

Melissa McCarthy a vígjátékok koronázatlan királynője

A két Emmy-díjat, valamint két Oscar-díj és két Golden Globe-díj jelölést magáénak tudható színésznő ma már világsztár, Melissa McCarthy karrierje azonban nem egyik napról a másikra indult be. Az első szerepek az 1990-es évek végén érkeztek, kisebb sorozatokban és filmekben tűnt fel. Az igazi áttörést azonban a Szívek szállodája hozta meg számára: Sookie St. James, a lelkes és kissé szórakozott séf figurája azonnal belopta magát a nézők szívébe - pedig először nem is Melissa McCarthy-nak szánták a szerepet. A sorozat nemcsak népszerűséget, hanem stabil alapot adott a későbbi sikereihez.

Miután a Gilmore lányok története véget ért Stars Hollowban, a 2010-es évek elején Melissa McCarthy életében új fejezet kezdődött. A Mike és Molly című sorozat főszerepéért rögtön bezsebelt egy Emmy-díjat, de az igazi nagy áttörést a 2011-es Koszorúslányok jelentette. A színésznő egyszerre volt harsány, szókimondó és szívből szerethető, olyannyira, hogy az Akadémia alakítását Oscar-jelöléssel jutalmazta. Innen pedig nem volt megállás: jött a Női szervek, a Tammy, az akcióban sem visszafogott A kém, majd a Szellemirtók újragondolt verziója.

Melissa McCarthy színésznő
A vígjátékok sztárjából, Melissa McCarthy színésznőből árad az életkedv. 
Forrás: Northfoto

Több, mint egy vicces arc

Aki azt hiszi, Melissa McCarthy csak a poénokból él, az hatalmasat téved. Producerként és forgatókönyvíróként is aktív, saját divatkollekciót indított a plus size nőknek - bár ő maga az utóbbi pár évben rengeteget fogyott -, és a drámai szerepektől sem riad vissza. A Megbocsátasz valaha? című filmben lenyűgöző drámai alakítást nyújtott, amelyért ismét Oscar-jelölést kapott – bizonyítva, hogy ő nemcsak a poénbombák szakértője, hanem igazi színésznő, akinek minden műfaj jól áll.

Melissa McCarthy titka, hogy nem fél önmaga lenni: ha kell, bevállalja a legőrültebb poénokat, de sosem veszíti el a karakterei emberi oldalát. Ezért is nevezik sokan a vígjátékok királynőjének.

A sztár, aki mindig önmaga

Melissa McCarthy karrierje inspiráló példa arra, hogy szorgalommal, tehetséggel és egy jó adag bátorsággal bárhonnan el lehet jutni Hollywood csúcsáig. Ő az a sztár, aki megmutatja, hogy nem kell beleférni egyetlen skatulyába: lehetünk egyszerre viccesek, erősek, drámaiak és nőiesek. És közben még jól is szórakozhatunk.

Nézd meg galériánkban Melissa McCarthy ikonikus szerepeit!

Melissa McCarthy a Szívek szállodája sorozatban
Melissa McCarthy a Mike és Molly sorozatban
Melissa McCarthy a Koszorúslányok című filmben.
Melissa McCarthy a Személyiségtolvaj filmben
Melissa McCarthy a Női szervek filmben
Melissa McCarthy a Tammy filmben
Melissa McCarthy A kém című filmben.
Melissa McCarthy A partiállat című filmben.
Melissa McCarthy Ursulaként A kis hableány élőszereplős változatában.
Melissa McCarthy a Szívek szállodája sorozatban.
