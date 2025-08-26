Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
50 évesen is bombanő: Eva Longoria fekete bikiniben mutatta meg tökéletes alakját – FOTÓ

2025.08.26.
Eva Longoria új fotókat osztott meg spanyolországi nyaralásáról, és a képek pillanatok alatt felrobbantották az Instagramot.

A Született feleségek sztárja, aki Mexikóban és Spanyolországban is otthon van, apró fekete bikiniben élvezte a napsütést Marbellában - vele volt hétéves kisfia, Santiago is. Az 50 éves Eva Longoria a harmadik házasságában él José Bastón üzletemberrel. 

Eva Longoria és fia, Santiago
Eva Longoria és fia, Santiago
Forrás: Instagram

 

Eva Longoria nemrég egy interjúban elárulta: soha nem kételkedett abban, hogy Hollywoodban sikeres lesz. „Tudtam, hogy el fogom érni azt, amit akarok, mert erős, független nőkkel nőttem fel – anyámmal, nővéreimmel, nagynénjeimmel” – mondta a korábban. Önbizalma segítette át a szakma buktatóin, és – ahogy fogalmazott – mindig hitt benne, hogy ha ő nem lesz sajátmaga legnagyobb támogatója, senki más nem lesz az.

Az utóbbi években azonban megváltoztak a prioritásai. „Most, hogy 50 éves vagyok, más a fontossági sorrend. Több időt töltök a családommal, kevesebbet dolgozom, és azt csinálom, amit szeretek” – mondta.

Eva Longoria tökéletes alakjának titka

Eva Longoria egészségtudatos életmódjának köszönheti, hogy ilyen formában van: 16:8-as időszakos böjtöt tart, étrendjében a fehérje, a leveles zöldek, az egészséges zsírok és az összetett szénhidrátok dominálnak, a feldolgozott ételeket, a cukrot és az olajban sült fogásokat pedig mellőzi. „Nem bánom, hogy öregszem, csak jól akarok öregedni. Hálás vagyok, hogy mozoghatok, edzhetek, túrázhatok és játszhatok a fiammal” – fogalmazott.

A színésznő jelenleg új utazós doku-sorozatán dolgozik. A Searching for Spain sikere után a CNN már a francia kiadáson dolgozik Eva Longoriával, aki boldogan veti bele magát a kulináris és kulturális felfedezőutakba.

