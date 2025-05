Tényleg létezik a Kardashian-átok? A jelek szerint igen!

A Kardashian család nevét az egész világ ismeri, és bár a család tagjai rendkívül sikeresek a médiában, a divatiparban és a szórakoztatóiparban, valami baljós dolog lengi körül őket. Az úgynevezett „Kardashian átok” sokak szerint egy olyan sötét erő, amely a család női tagjait követi, és amelyet az évek során szinte mindegyikük életében meg lehetett figyelni. De mi is pontosan ez az átok?

A Kardashian átok a fő személyt, Az anyát is erőteljesen súlytja

Forrás: Getty Images

A Kardashian lányok élete és a „családi átok”

A Kardashian család karrierje a valóságshow-k és a közösségi média világában bontakozott ki, és bár rengeteg ember irigyeli őket, egyesek úgy vélik, hogy a családtagok boldogságának ára valami sokkal drámaibb. A női tagok – Kim, Khloé, Kourtney, Kendall és Kylie – mindannyian különböző utakat jártak be, és mindegyikük életében valami megmagyarázhatatlan dolog történt, ami szoros kapcsolatban áll a család hírnevével.

Forrás: Getty Images

A Kardashian átok egy elmélet, amely szerint minden férfi, aki romantikus kapcsolatba kerül valamelyik Kardashian-Jenner lánnyal, valamilyen módon „megfertőződik” és kiszeret belőlük. Sőt a férfiak a kapcsolat után is egészen furcsán kezdenek el viselkedni.

A pletykák szerint Kris Jenner egy női leszármazottja „eladta a lelkét” azért, hogy a női leszármazottjai sikeresek és gazdagok legyenek férfi segítség nélkül. Valószínűleg ez a férfigyűlölő varázslat szállhatott vissza lányokra és ezért fertőződnek el a szerelmi kapcsolataik.

Az átokról először akkor kezdtek beszélni, amikor Kim Kardashian, a család legismertebb tagja, világszerte híres lett a 2007-es szexvideója révén.

Azóta a valóságshow-juk, a „Keeping Up with the Kardashians” évek óta fut, és a család minden tagja az évek során egyre nagyobb hírnévre tett szert. Ám ami kívülről tökéletesnek tűnt, az valójában a titkok és a drámai történések sorozatát takarta.

Kim Kardashian életében sokan azt mondják, hogy a „szerencsétlenség” és a „hírnév következményei” elkezdtek összefonódni, ahogy egyre több nehézséggel kellett szembenéznie. A házasságai, különösen Kris Humphries-szel és Kanye Westtel való kapcsolatai, mind olyan viharos események voltak, amelyek hatással lettek - nemcsak a személyes életére, hanem a család hírnevére is. Kim egyre többet osztott meg a közönséggel, ami visszaütött a házasságában.