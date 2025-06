Nővére anyatejét keni az arcára a népszerű influenszer: erre esküszik

A modell-influenszer Quenlin Blackwell megesküszik rá. Ő a nővére anyatejét használja mindennapi bőrápolási rutinjában. A fürdővizéhez és az arcmaszkjához is testvére tejét adagolja.

A modell megosztotta a követőit az anyatejes bőrápoló tippjével

Forrás: WireImage

Anyatej hatása: valóban jót tesz a bőrödnek?

Az orvosok véleménye szerint az anyatejnek vannak olyan hasznos hatásai, amik segíthetnek a bőrödön. Ha tisztításhoz, tonizáláshoz használod, vagy házi készítésű arcmaszkba kevered bele, akkor a gyulladásos állapotok elmulasztására kiváló lehet, például az extra száraz bőrrel, hólyagokkal és piros foltokkal járó, úgynevezett atrópiás dermatitisz enyhítésére is.

A bőrgyógyászok szerint az anyatej négy olyan esszenciális bioaktív összetevőt tartalmaz, mint például a kazein, az A és D-vitamin, és a tejsavófehérjék. Ezek segíthetik a bőröd regenerálódását, támogatják a sebgyógyulást, és enyhítik a különféle irritációkat.

Az anyatej lényegében legendás

Ha úgy nézzük, Kleopátra, a Nílus királynője is tejben fürdött, hogy megőrizze bőre fiatalságát, bár erre a célra nem emberi, hanem szamártejet használt. A legenda szerint több mint 700 szamár teje kellett ahhoz, hogy biztosítani tudják napi fürdőzését. Nemrég egy kutatás igazolta, hogy a szamártej jó hatással lehet az ekcémára, és a hámló, piros foltokkal járó pszoriázis betegségre is.

Azért csak óvatosan

A szakemberek szerint mielőtt anyatejet tennél a bőrödre, érdemes odafigyelned a maximális frissességre, és kisebb teszteket sem árt elvégezni.

Ilyen teszt a bőrpróba, különösen azoknak, akiknek érzékeny a bőre. Fontos az is, hogyha nem friss az anyatej, vagy nem megfelelően tároltad, fennáll a bakteriális fertőzés veszélye, amivel csak többet ártanál, mint használnál.

Ha el szeretnéd kerülni a felesleges tesztelgetést és odafigyelést, akkor a szakértők neked inkább a kolosztrum alapú, szarvasmarhatejből készült termékeket javasolják, mivel ezek immunerősítő összetevőkben is gazdagok. De a különféle keramidokat, zsírsavakat és koleszterint is tartalmazó védőápoló krémek, illetve a peptides és a növekedési formulás készítmények is segíthetnek a bőröd megújulásában.