Az amazonok léteznek: 213 centi és 140 kilóval súlyzózik ez a fiatal nő – Videó

Ha azt hiszed, hogy az edzőterem a pasik játszótere, gondold újra! Marie Temara nemcsak hogy belépett ebbe a világba, de uralja is azt. A 213 centiméter magas, izmos nő nemcsak az edzéssel hódít, hanem a megjelenésével is. Ő maga a megtestesült amazon, akit a férfiak nemcsak bámulnak, de egyenesen kérlelik, hogy legyen a spotterük, azaz segítsen nekik a súlyemelésben.

Marie Temara rendkívül izmos nő, de magassága miatt mégsem tűnik férfiasnak.

Forrás: mediadrumimages / @marietemara

Egy izmos nő, aki átlépi a határokat

A szépség nem egyféle sablon – ezt Marie története is bizonyítja. Gyerekként csúfolták, „Nagylábúnak” hívták, és sokáig próbált belepréselődni a társadalmi elvárásokba. Ma már azonban büszkén viseli izmait, és a saját otthonában felépített, több mint 33 millió forintba kerülő edzőtermében edz, van, hogy napi 12 órát. Hatalmas izmok, életerő és önbizalom, ez Marie új definíciója a nőiességnek.

Marie számára a mindennapok gyakran kisebb akadálypályává válnak: a túl alacsonyan lógó csillárok, a szűk zuhanykabinok és az ágyak, amikről mindig lelóg a lába, igazi kihívást jelentenek. A vásárlás sem egy leányálom, pláne, ha a 46-os női cipőgyűjteményét szeretné bővíteni, ami gyakorlatilag mission impossible. Érdekesség, hogy Marie csupán pár centivel nőtte túl édesapját, ám a családjukban még így is ők a „törpék”: édesanyja 226 centis, bátyjai pedig 236 és 239 centiméter magasra nőttek. A génlottónál egyértelműen a „szupermagas amazoncsalád” nyert.

Marie akár 143 kilogrammot is meg tud emelni, és ezzel alaposan megkérdőjelezi azt a klasszikus sztereotípiát, hogy a nők legyenek törékenyek és a férfiak az erősek.

Imádok nagy és erős nő lenni, különösen az edzőteremben

- vallotta be őszintén a The Sun magazinnak. És nem, nem csak a súlyokat nyomja meg, hanem az internetet is: felnőtt tartalmat gyárt, amiből évente átszámítva több száz milliós bevételre tesz szert -, de hatalmas követőbázisa van a közösségi oldalakon is. Bár még mindig akadnak, akik kellemetlen megjegyzésekkel próbálják megtörni az önbizalmát, ő csak nevet rajtuk. Sőt, ma már azok a férfiak, akik korábban gúnyolták, visszakúsznak az üzeneteibe: „Szia, emlékszel, együtt jártunk suliba?” – de ezeket Marie még csak válaszra sem méltatja.