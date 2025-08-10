Az amazonok léteznek: 213 centi és 140 kilóval súlyzózik ez a fiatal nő – Videó

Ha azt hiszed, hogy az edzőterem a pasik játszótere, gondold újra! Marie Temara nemcsak hogy belépett ebbe a világba, de uralja is azt. A 213 centiméter magas, izmos nő nemcsak az edzéssel hódít, hanem a megjelenésével is. Ő maga a megtestesült amazon, akit a férfiak nemcsak bámulnak, de egyenesen kérlelik, hogy legyen a spotterük, azaz segítsen nekik a súlyemelésben.
A szépség nem egyféle sablon – ezt Marie története is bizonyítja. Gyerekként csúfolták, „Nagylábúnak” hívták, és sokáig próbált belepréselődni a társadalmi elvárásokba. Ma már azonban büszkén viseli izmait, és a saját otthonában felépített, több mint 33 millió forintba kerülő edzőtermében edz, van, hogy napi 12 órát. Hatalmas izmok, életerő és önbizalom, ez Marie új definíciója a nőiességnek.
Marie számára a mindennapok gyakran kisebb akadálypályává válnak: a túl alacsonyan lógó csillárok, a szűk zuhanykabinok és az ágyak, amikről mindig lelóg a lába, igazi kihívást jelentenek. A vásárlás sem egy leányálom, pláne, ha a 46-os női cipőgyűjteményét szeretné bővíteni, ami gyakorlatilag mission impossible. Érdekesség, hogy Marie csupán pár centivel nőtte túl édesapját, ám a családjukban még így is ők a „törpék”: édesanyja 226 centis, bátyjai pedig 236 és 239 centiméter magasra nőttek. A génlottónál egyértelműen a „szupermagas amazoncsalád” nyert.
Marie akár 143 kilogrammot is meg tud emelni, és ezzel alaposan megkérdőjelezi azt a klasszikus sztereotípiát, hogy a nők legyenek törékenyek és a férfiak az erősek.
Imádok nagy és erős nő lenni, különösen az edzőteremben
- vallotta be őszintén a The Sun magazinnak. És nem, nem csak a súlyokat nyomja meg, hanem az internetet is: felnőtt tartalmat gyárt, amiből évente átszámítva több száz milliós bevételre tesz szert -, de hatalmas követőbázisa van a közösségi oldalakon is. Bár még mindig akadnak, akik kellemetlen megjegyzésekkel próbálják megtörni az önbizalmát, ő csak nevet rajtuk. Sőt, ma már azok a férfiak, akik korábban gúnyolták, visszakúsznak az üzeneteibe: „Szia, emlékszel, együtt jártunk suliba?” – de ezeket Marie még csak válaszra sem méltatja.
Marie nemcsak magának épített új életet, hanem példát mutat egy új nőideálra is. Nem kell halknak, törékenynek vagy háttérbe húzódónak lenni ahhoz, hogy vonzó és magabiztos legyél. „A súlyemelés nem csak a férfiaknak való; ez önbizalom növelő és felszabadító” – mondja Marie. És mennyire igaza van! Marie Temara története nem egy szokványos fitness-sztori. Ő az élő bizonyíték arra, hogy az izmos nő is lehet gyönyörű, vágyott és inspiráló. Egy nő, aki nem fél erős lenni. Mert az igazi amazonok nem a mítoszokban élnek, hanem köztünk, a súlyzók mögött, verejtéktől csillogóan, de diadalmasan.
