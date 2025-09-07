5 hajmeresztő szokás, amitől a fodrászod legszívesebben a nullásgéphez nyúlna

Vannak olyan vendégszokások, amik miatt még a legelhivatottabb fodrászok szeméből is kialszik a fény.

Ha a fodrászod azt mondja, hogy több kell, mint egy centi, akkor inkább hallgass rá!

Forrás: Shutterstock

Az 5 legidegesítőbb vendég a fodrászok szerint

Te közéjük tartozol?

Van valami a fodrásznál töltött időben, ami minket, nőket végtelenül kikapcsol: a kényelmes szék, a masszázzsal egybekötött hajmosás, az olló csattogása, a hajszárító melegsége...

Ráadásul a legtöbb esetben a hajszobrász több egy egyszerű szolgáltatónál: egy varázsló, egy pszichológus és egy jó barát. Olyan, aki mindig ott van, meghallgat, tanácsot ad és közben még csodálatosan széppé is varázsol.

Kell ennél több?! Igen, kellene, legalább egy kis figyelmesség a vendég oldaláról is, mert hiszed, vagy sem, simán meglehet, hogy akaratlanul olyan bosszantó apróságokat teszel, amivel egy életre elveszed a kedvét a szakmától.

1. Irreális elvárások

Tökre érthető, ha meglátsz egy fotót Beyoncéról és megszületik benned a gondolat, hogy „Banyek, ez nekem is kell!”, de ha feleannyi és 30 centivel rövidebb hajad van, ne várd el, hogy a fodrászod varázsló legyen. Mindenki hozott anyagból dolgozik, arról nem is beszélve, hogy a legtöbb sztár rengeteg póthajat és még több photoshopot visel, így teljesen irreális elvárni, hogy ikertoronyként távozz a szalonból.

2. Csak egy centit!

Igen, értjük, kínkeserves áron sikerült váll alá növesztened a hajad és csak egy minimális egészségügyi vágást szeretnél. Ha azonban a füledig fel van törve a hajkoronád, egy centi vágás nagyjából annyit fog érni, mint a diétás kóla a BigMac menüd mellé. Hidd el, hosszútávon jobbat teszel, ha megszabadulsz a halott tincseidtől és a profira bízod a hossz belövését.

3. Kép mintaként

Mi is lehetne jobb útmutató a kívánt árnyalathoz, mint egy Pinterestről lementett kép? Hát, nagyjából bármi. Hidd el, hiába dugod a fodrászod orra alá a tizenötféle filterrel ellátott képet, nem fogja tudni ugyanazt a hatást elérni: feketéből nem lesz egy csapásra mézszőke és a vöröses tónusú alapodból sem lesz jeges egy csapásra. A csalódottság elkerülése érdekében inkább bízd a szakemberre a tökéletes és megvalósítható árnyalat megállapítását.