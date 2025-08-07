Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 7., csütörtök

Charlize Theron 50 éves lett – Meghízva, műfogakkal és festetlen hajjal is imádtuk

FilmMagic - Rodin Eckenroth
születésnap színésznő Charlize Theron
Jónás Ágnes
2025.08.07.
Az 50-et tölti, de jó néhány évet letagadhatna. Mutatjuk, hogyan vált frizuráival és kifinomult öltözködésével a változás stílusos nagykövetévé a gyönyörű Charlize Theron.

Charlize Theron az elmúlt 25 évben folyamatosan, remek stílusérzékkel változtatott külsején. Jobban szereti a visszafogott luxust, mint a túlzó hivalkodást. Remekül ötvözi a kényelmes ruhákat az elegánssal, a modern stílust a klasszikussal. Tiszta, egyszerű színeket visel, melyek előnyösen kiemelik csodás alakját. 2004 óta a Dior J’adore parfümjének arca, és interjúiban többször kifejtette, mennyire nagyra értékeli a márka időtálló eleganciáját. Előszeretettel visel Dior-ruhát a nagy presztízsű eseményeken, így Cannes-ban, a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon és az Oscar-gálákon is. Szívéhez és ízléséhez a Givenchy, a Tom Ford, a Saint Laurent és a Louboutin állnak még közel, ezekből is a kényelmes ruhadarabokat szereti. 

Charlize Theron
Az Oscar-díjas színésznő az elmúlt 25 évben folyamatosan, remek stílusérzékkel változtatott külsején.
Forrás: Northfoto

Sosem ragad le egyetlen frizuránál

Az Oscar-díjas színésznő imádja váltogatni a fazonokat. A ’90-es években a pixie fazonnál állapodott meg, később lépcsőzetesen vágott fazonra váltott, kipróbálta a hullámos bob fazont, méghozzá dögös barna árnyalatban, a Halálos iramban 8. részében pedig már hosszú szőke raszta tincsekkel szerepel. A 2003-as A rém című filmben kinézetével mindenkit sokkolt: 13 kilót hízott, műfogakat kapott, szemöldökét kiszedték, hajáről a festéket hagyta lenőni. Az elképesztő átalakulás azonban megérte – ezzel a filmmel zsebelte be az Oscart, az akkori gálára egy Gucci ruhacsodát választott. 

Charlize Theron, winner for Best Actress for "Monster" (Photo by M. Caulfield/WireImage)
Charlize Theron a legjobb színésznő kategóriában nyerte el az Oscar-díjat A rém című filmben nyújtott alakításáért
Forrás: WireImage

Charlize Theron most Channing Tatummal melegedett össze

Legalábbis egy filmszerep, a Táncos szülők (Dance Parents) kedvéért, amely 2026-ban kerül a mozikba: a forgatókönyvet Meghan Malloy írja, a rendező a meg nem erősített hírek szerint Jonathan Levine lehet.  A pontos sztoriról még sok részlet nem ismert, de az már biztos, hogy számos táncjelenet lesz benne. Theron és Tatum egyébként a 2013-as Oscar-gálán már táncolt együtt – az újabb közös munka lehetőséget ad nekik arra, hogy ismét felszántsák a táncparkettet. 

Charlize Theron igazi dél-afrikai szépség, akinek francia vér is csörgedezik az ereiben. Eredetileg balett-táncosnak készült, de egy térdsérülés miatt abba kellett hagynia, így modellkedésbe kezdett, mely aztán a színészi pálya felé sodorta.

