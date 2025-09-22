Nem tudod, milyenre lakkozd a körmöd? — Válaszd a születési hónapod drágakövéhez illő körömszínt!

Nagy népszerűségnek örvendenek a drágaköves manikűrök, ezért összeállítottunk egy listát, amelyben megmutatjuk, hogy a 12 hónaphoz melyik 12 ásvány, drágakő kapcsolódik, hogy inspirálódhass a születési hónapod alapján, és aszerint választhass körömszínt.

Válassz körömszínt a születési hónapod kövének alapján.

Körömszínek a születési hónapod drágakövéhez kapcsolva

Eredeti és esztétikus módot keresel arra, hogy megünnepeld a születési hónapodat esetleg csak kellene egy új körömdíszítési trend? A születési kövek ihlette körmök színes palettája összekapcsolja az energiát és a személyiséget. Bár sokan a születési drágaköveiket, ásványaikat ékszerként viselik − nyakláncként, karkötőként, gyűrűként − neked nem kell beállnod a sorba! Mutatjuk a születési hónapodhoz tartozó drágakövet, hogy igazán kreatívan díszíthesd a körmeidet. Ezek a hónapra lebontott születési ásványok jellegzetes színt, különféle szimbólumokat és egyedi hangulatot hordoznak, amely tükrözi azt, hogy milyen vagy, és a hozzáértő szemeknek még azt is elárulhatja, hogy mikor jöttél a világra. Ezek az energiákkal teli ásványok évszázadokon keresztül védelmező amulettekként más-más hatalommal felruházott mágikus kincsei voltak a Földnek.

Igazán neked való ez a trend, ha érdekel az asztrológia és a horoszkópok világa, hiszen ez egy új, különleges módja annak, hogy mélyebben kapcsolódj magadhoz a születési hónapodon keresztül.

Íme, a születési hónapod drágakövéhez illő körömdizájn

Január: gránát

A mélyvörös kőnek védelmező képességet tulajdonítanak. A szenvedélyességet és az életerőt fejezi ki a viselőjén. Ideális azoknak, akik új energiákkal és fogadalmakkal kezdik az évet, és ehhez szükségük van egy kis extra motivációra. A mandula alakú rövid körmökön is mutatós, egyszínű vagy „cat-eye” hatással. Ha szeretnétek a körmösöddel még jobban felturbózni, akkor mehet rá egy csillámréteg, amitől úgy tűnik majd, mintha valódi varázsereje lenne.

Február: ametiszt

Ez a lila árnyalatú drágakő a spirituális fejlődést, a belső békét és a bölcsességet jelképezi. Kifejezetten jó lehet a februári szomorkás, téli időszakban, mert enyhíti a bánatot és félelmet, miközben támogatja az immunrendszert. Körmödön variálhatod a lila különböző árnyalatait, egészen a világoslilától a szilvaszínig.