Nem tudod, milyenre lakkozd a körmöd? — Válaszd a születési hónapod drágakövéhez illő körömszínt!

Nagy népszerűségnek örvendenek a drágaköves manikűrök, ezért összeállítottunk egy listát, amelyben megmutatjuk, hogy a 12 hónaphoz melyik 12 ásvány, drágakő kapcsolódik, hogy inspirálódhass a születési hónapod alapján, és aszerint választhass körömszínt.
Eredeti és esztétikus módot keresel arra, hogy megünnepeld a születési hónapodat esetleg csak kellene egy új körömdíszítési trend? A születési kövek ihlette körmök színes palettája összekapcsolja az energiát és a személyiséget. Bár sokan a születési drágaköveiket, ásványaikat ékszerként viselik − nyakláncként, karkötőként, gyűrűként − neked nem kell beállnod a sorba! Mutatjuk a születési hónapodhoz tartozó drágakövet, hogy igazán kreatívan díszíthesd a körmeidet. Ezek a hónapra lebontott születési ásványok jellegzetes színt, különféle szimbólumokat és egyedi hangulatot hordoznak, amely tükrözi azt, hogy milyen vagy, és a hozzáértő szemeknek még azt is elárulhatja, hogy mikor jöttél a világra. Ezek az energiákkal teli ásványok évszázadokon keresztül védelmező amulettekként más-más hatalommal felruházott mágikus kincsei voltak a Földnek.
Igazán neked való ez a trend, ha érdekel az asztrológia és a horoszkópok világa, hiszen ez egy új, különleges módja annak, hogy mélyebben kapcsolódj magadhoz a születési hónapodon keresztül.
A mélyvörös kőnek védelmező képességet tulajdonítanak. A szenvedélyességet és az életerőt fejezi ki a viselőjén. Ideális azoknak, akik új energiákkal és fogadalmakkal kezdik az évet, és ehhez szükségük van egy kis extra motivációra. A mandula alakú rövid körmökön is mutatós, egyszínű vagy „cat-eye” hatással. Ha szeretnétek a körmösöddel még jobban felturbózni, akkor mehet rá egy csillámréteg, amitől úgy tűnik majd, mintha valódi varázsereje lenne.
Ez a lila árnyalatú drágakő a spirituális fejlődést, a belső békét és a bölcsességet jelképezi. Kifejezetten jó lehet a februári szomorkás, téli időszakban, mert enyhíti a bánatot és félelmet, miközben támogatja az immunrendszert. Körmödön variálhatod a lila különböző árnyalatait, egészen a világoslilától a szilvaszínig.
Ezt a követ tengerészek viselték, mert hittek a védelmező erejében. Világos, türkizkék színe az óceánt idézi, békét, nyugalmat, harmóniát, bizalmat és barátságot szimbolizál. Mehetnek a körmödre a csillámok, az irizáló fóliák, de a vagányabb sellőhatásért kérhetsz holografikus vagy üvegszerű megoldásokat is.
A gyémánt a legkeményebb természetben előforduló ásvány, így gyakran társítják az örök szerelemmel, tisztasággal és erővel. A ragyogó, gyémántos körmökhöz válassz egy semleges alapszínt, majd mehetnek rá strasszok, ezüst vagy fehér csillám és króm részletek is. Úgy fognak csillogni, hogy le sem tudod majd venni a kezedről a szemeidet!
Ez a zöld kő a remény, az újjászületés, a bőség és a hit jelképe. Variálhatod sokféle más színnel is, vagy „cat-eye” hatással.
Ez az elegáns félig áttetsző kő a titokzatosságot, a nőiességet és a vonzerőt sugározza. Az opálos, tejszerű kő színe a körmödön finom megjelenést kölcsönöz.
Ez a szín egy elefántcsont vagy rózsaszínes árnyalattal tökéletes lehet menyasszonyoknak.
A rubin a szenvedély köve. Élénk vörös színével önbizalmat ad majd bármilyen helyzetbe kerülsz. Ha bevállalós vagy, kérj a körmösödtől csillogó strasszokat, hogy még bombább hatása legyen.
Ezt a kevésbé ismert zöld követ „az éjszaka smaragdjának” becézik. Az erő, a hatalom, a megértés és a remény köve, ami gyógyulást és jólétet hozhat. Válassz hozzá színes vagy növényeket idéző mintákat.
A mélykék követ az intuícióval, a bölcsességgel és a jóléttel hozzák kapcsolatba. Elegáns lehet magában is, de ha extráznád, akkor jussanak eszedbe a csillagok egy éjszakai égbolton: néhány csillagminta feldobja majd a kék színt.
Ez a fehér alapon színes ásvány a szerencsét és a bőséget képviseli, és még a kreativitásodnak is jót fog tenni. Bármerre forgathatod, mindig más színekben fog pompázni. Az opálos körmök is folyton változnak a fényben. Fehér alappal kell elkezdeni a készítését, majd mehetnek rá színek és csillámok, hogy kijöjjön az opál különlegessége.
A citrin a halvány sárgától egészen a barnáig terjedő árnyalatokban fordul elő. A bőség kövének tartják, arany vagy borostyán tónusa boldogságot és sikert közvetít.
Ez a körömszín tökéletes lesz az őszi ruháidhoz a sárga, mustár vagy borostyán bármilyen árnyalatában.
Ennek az időtlen szépségű, kék ásványnak a középkorban varázserőt tulajdonítottak. A változást, szépséget és bölcsességet szimbolizálja. Körmödön nagyszerűen fog mutatni egy irizáló kék-lila tónusban.
A születési hónapod kövének viselése a körmödön kreatív önkifejezés lehet, ami egyszerre trendi, személyes és egyedivé varázsolja a megjelenésedet az év mind a 12 hónapjában.
