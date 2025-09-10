Ciki, ha nem sminkel a tini? – Ez a bőrgyógyász véleménye

Előfordult már, hogy a kislányod elcsente a rúzsodat és ki is próbálta? És hogyan reagáltál, amikor tizenévesen közölte, hogy sminkben megy iskolába? A kérdés nemcsak nevelési, hanem bőrgyógyászati szempontból is fontos. A szakemberek véleménye alapján életkori sajátosságokat és a bőr érettségét figyelembe véve érdemes meghatározni, hogy mit szabad sminkelést illetően és mit nem.

Sminkelés – Tiltsd vagy engedd?

Légy benne partner, kommunikáljatok őszintén a sminkelésről

Gyakorlatilag biztos, hogy a tiltás semmi jóra nem vezet. Ha nem engedünk semmit, akkor a lányunk előbb-utóbb úgyis kisminkeli magát az iskolában vagy a barátnőjénél. Óvodás korban, tehát nagyjából 3 és 6 éves kor között, a sminkelés még inkább csak játékos tevékenység. A gyerekek ilyenkor nem a külsejüket akarják megváltoztatni, csupán utánzással tanulnak, új élményt szereznek. Ebben a korban teljesen elfogadható, ha farsangon, születésnapi bulin vagy otthoni játék során arcfestékkel vagy gyerekeknek szánt sminkkel játszanak. A hangsúly a biztonságon van: csakis gyerekbarát, lemosható, bőrgyógyászatilag tesztelt termékeket engedjünk használni. A felnőttek sminktermékei sajnos nem alkalmasak kisgyermekek számára, mivel irritálhatják az érzékeny bőrt, sőt akár allergiás reakciót is kiválthatnak.

6–10 éves korban már tehetünk egy kis engedményt

Az általános iskola alsó tagozatában még mindig nem szükséges, és nem is javasolt a sminkelés. Dr. Sheilagh Maguiness elismert bőrgyógyász, az Indianapolisban működő Gyermekbőrgyógyászati Társaság elnöke szerint azonban néha-néha, például egy iskolai előadás, fotózás vagy farsang során engedhető egy kevés szemhéjfesték vagy csillogó szájfény. A cél továbbra is az önkifejezés és a játékosság legyen, ne a külső tökéletesítése.

A gyerekek bőre ekkor még mindig érzékeny, és könnyen kialakulhatnak bőrproblémák, ha a smink eltömíti a pórusokat vagy allergizáló anyagokat tartalmaz. Ezért, ha mégis használ a gyerek bármilyen kozmetikumot, annak bőrbarát, hipoallergén, illatmentes terméknek kell lennie, és fontos a használat utáni alapos arctisztítás is.

11–14 év – Ciki, ha nem sminkel a tini?

Az általános iskola felső tagozatában már sok lány elkezd komolyabban érdeklődni a sminkelés iránt, sőt, ebben a korban már-már cikinek számít a kortársak szemében, ha nem áll be a sorba. Ilyenkor különösen nagy szerepe van annak, hogy milyen visszajelzéseket kap a szülőktől. Ha rendszeresen megerősíted benne, hogy a saját természetes arca is szép, és az értéke nem a külsejéből fakad, hanem a személyiségéből, érzéseiből, gondolataiból, azzal erős önbizalmat építhetsz benne.