A sztárfodrász felfedte a titkot: összesen 3 hajápolóra van szükséged

Van egy jó és egy rossz hírem. A rossz: ha te is azok közé tartozol, akik a fürdőszobapolcukat már rég elnevezték „szépségmúzeumnak”, akkor itt az ideje a szembesülésnek. A jó: nem kell minden egyes alkalommal újabb hajápolót vásárolnod, mert egy sztárfodrász szerint elég mindössze három. Igen, három. Nem harminc, nem tizenhárom. Három.

A sztárfodrász megmondja a tutit: csak 3 összetevő kell a szalonképes hajhoz!

Forrás: Shutterstock

Michael Dueñas hollywoodi fodrász – aki nem mellesleg több száz vörös szőnyegre készítette már fel kedvenc sztárjaidat – egy interjúban elárulta, hogy nem a többtucatnyi tubus és tégely a titka a tökéletes frizurának, hanem a tudatos választás. A rutinját pedig három termékben foglalta össze – írja a Glamour UK.

És most kapaszkodj, mert ennél egyszerűbb nem is lehetne: hajlakk, száraz textúrázó spray és formázó paszta. Ennyi.

1. Hajlakk – A biztos alap

A hajlakk sokak fejében még mindig a kilencvenes évek betonkemény frizuráival egyenlő. De a modern változatok sokkal kifinomultabbak: fixálnak, mégis rugalmasak maradnak. Egy fodrász számára ez olyan, mint egy jó kabát a szekrényben. Sosem hagy cserben, és bármikor előveheted, ha tartásra van szükség.

2. Száraz textúrázó spray – A titkos fegyver

Ez az a termék, amitől a hajad nem csak tart, hanem él is. Volument ad, játékosságot, mintha épp most léptél volna ki egy profi fotózásról. Gondolj rá úgy, mint arra a barátra, aki bármelyik buliban feldobja a hangulatot: lehet élni nélküle, de miért tennéd?

3. Formázó paszta – A laza befejezés

A messy look, vagyis a „szándékosan kicsit kócos” frizura a 21. század egyik legnagyobb beauty-találmánya. És itt jön képbe a formázó paszta: épp annyi rendezetlenséget ad, hogy a hajad természetesnek tűnjön, miközben valójában gondosan megkomponált. Ez a „szabályozott káosz” művészete.