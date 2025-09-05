Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 5., péntek Lőrinc, Viktor

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
frizura

A sztárfodrász felfedte a titkot: összesen 3 hajápolóra van szükséged

Shutterstock - New Africa
frizura hajformázás fodrász
Hajdú Viktória
2025.09.05.
Ha azt hitted, a sztárok hajkoronáját egy egész kozmetikai ipar tartja életben, most kapaszkodj meg! Egy sztárfodrász szerint, mindössze három termékre van szükség ahhoz, hogy neked is hollywoodi fürtjeid legyenek: de vajon melyik az a három?

Van egy jó és egy rossz hírem. A rossz: ha te is azok közé tartozol, akik a fürdőszobapolcukat már rég elnevezték „szépségmúzeumnak”, akkor itt az ideje a szembesülésnek. A jó: nem kell minden egyes alkalommal újabb hajápolót vásárolnod, mert egy sztárfodrász szerint elég mindössze három. Igen, három. Nem harminc, nem tizenhárom. Három.

A sztárfodrász megmondja a tutit: csak 3 összetevő kell a szalonképes hajhoz!
A sztárfodrász megmondja a tutit: csak 3 összetevő kell a szalonképes hajhoz!
Forrás: Shutterstock

A sztárfodrász szerint, mindössze 3 hajápolóra van szükség a tökéletes hajhoz 

Michael Dueñas hollywoodi fodrász – aki nem mellesleg több száz vörös szőnyegre készítette már fel kedvenc sztárjaidat – egy interjúban elárulta, hogy nem a többtucatnyi tubus és tégely a titka a tökéletes frizurának, hanem a tudatos választás. A rutinját pedig három termékben foglalta össze – írja a Glamour UK. 

És most kapaszkodj, mert ennél egyszerűbb nem is lehetne: hajlakk, száraz textúrázó spray és formázó paszta. Ennyi.

1. Hajlakk – A biztos alap

A hajlakk sokak fejében még mindig a kilencvenes évek betonkemény frizuráival egyenlő. De a modern változatok sokkal kifinomultabbak: fixálnak, mégis rugalmasak maradnak. Egy fodrász számára ez olyan, mint egy jó kabát a szekrényben. Sosem hagy cserben, és bármikor előveheted, ha tartásra van szükség.

2. Száraz textúrázó spray – A titkos fegyver

Ez az a termék, amitől a hajad nem csak tart, hanem él is. Volument ad, játékosságot, mintha épp most léptél volna ki egy profi fotózásról. Gondolj rá úgy, mint arra a barátra, aki bármelyik buliban feldobja a hangulatot: lehet élni nélküle, de miért tennéd?

3. Formázó paszta – A laza befejezés

A messy look, vagyis a „szándékosan kicsit kócos” frizura a 21. század egyik legnagyobb beauty-találmánya. És itt jön képbe a formázó paszta: épp annyi rendezetlenséget ad, hogy a hajad természetesnek tűnjön, miközben valójában gondosan megkomponált. Ez a „szabályozott káosz” művészete.

NIVEA Diamond Gloss 2160Ft , Balea Szárazsampon spray 6in1-ben, virágillattal 1099Ft, Schwarzkopf taft Hajlakk Volume Mega erős 5 1949Ft, C-Paste 11990Ft, No Drought Száraz sampon 6890Ft
NIVEA Diamond Gloss 2160Ft , Balea Szárazsampon spray 6in1-ben, virágillattal 1099Ft, Schwarzkopf taft Hajlakk Volume Mega erős 5 1949Ft, C-Paste 11990Ft, No Drought Száraz sampon 6890Ft
Forrás: notino,dm,douglas,lush

Jennifer Aniston fodrásza elárulta: 5 hajápolási trükk, ami tényleg megváltoztatja a frizurád

Jennifer Aniston fodrásza 5 átalakító titkot osztott meg, amik minden hajtípust megszépítenek!

Hajápolási kisokos: tudtad, hogy ezekkel a módszerekkel tönkre teszed a hajkoronádat?

Egy trichológussal Őri Katalinnal jártunk utána annak, hogy milyen hétköznapi módszerekkel ártunk a legtöbbet a hajszálainknak. A szakértő számos hasznos hajápolási tanácsot osztott meg lapunkkal.

3 red flag, ami jelzi, hogy azonnal új fodrászt kell keresned

Vannak egyértelmű jelek, hogy ideje fodrászt váltanod.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu