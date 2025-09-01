Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 1., hétfő Egon, Egyed

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
frizura

Rich brunette: az ősz legtrendibb hajszíne, amitől kétszer annyinak tűnik a hajad

Rich brunette: az ősz legtrendibb hajszíne, amitől kétszer annyinak tűnik a hajad
Instagram -
frizura trend hajszín
Nagy Kata
2025.09.01.
Ha könnyek között is, de be kell látnunk, hogy napjaink meg vannak számolva és hamarosan végérvényesen megérkezik az ősz, ezzel együtt pedig leáldozóban a napszítta tincseknek és az imádott tengerparti hullámoknak. Nyújtsanak hát vigaszt azok a friss őszi trendek, amiben lubickolhatunk, legyen szó divatról, manikűrről, vagy akár egy új hajszínről.

Ha egy új hajszínre vágysz, a rich brunette lehet a tuti befutó: elegáns, mindenkinek jól áll és még a hajadat is dúsabbnak mutatja. 

Rich brunette hajszín
A rich brunette hajszínnel biztosan nem lőhetsz mellé. 
Forrás:  Instagram

A rich brunette hajszínnel idén ősszel nem lőhetsz mellé

Ha valamivel össze kellene foglalnunk 2025 hajtrendjét, az az egészséges jelző lenne: hivatalosan is hadat üzentünk a 2000-es évek töredezett szőkéinek és örökké elszáradt feketéinek, helyette minden magára valamit is adó csaj tudatosan ápolja a haját azért, hogy fényes és tündöklő legyen. Olajozzuk, lamináljuk, proteinnel hidratáljuk és mindent megteszünk érte, hogy egyetlen töredezett hajszál se kerüljön a szemünk elé. 

Persze apróbb bakik így is becsúsznak és nem mindig könnyű hozni a tökéletes frizurát, de egy új festési technika megváltást hozhat számunkra: a rich brunette-nek hála többé ugyanis nem kell havonta fodrászhoz járnunk azért, hogy ápolt és egészséges hajunk legyen. 

De mi is az a rich brunette?

A trend lényege a könnyen kezelhető, mégis exkluzív megjelenésű haj: az alapszínbe több szőke, vagy világosbarna árnyalat vegyül, amelyek dimenziót adnak a hajkoronának. A finom melíreknek hála olyan, mintha mindig megcsillanna a fény a hajunkon, ráadásul jóval sűrűbbnek is tűnik tőlük a hajzuhatag.

A meleg tónusú és rézszőke árnyalatok kiemelik az arcot és jóval fiatalabbnak és élettel telibbnek mutatják viselőjét és mivel nem határozott melírcsíkokról van szó, így a fenntartása is jóval egyszerűbb: elég háromhavonta felfrissíteni az árnyalatokat. 

Ha pedig inspirációt szeretnél az ősz legtrendibb hajszínéhez, íme egy pár tökéletes rich brunette: 

Ha így használod a hajszínezőt, kihullhat a hajad a fesztivál végére!

Rózsaszín tincsek, kék hajvégek, zöld frufru. A fesztiválszezon a színes hajszínezők aranykora, de ha rosszul bánsz velük, a hajad is emlék marad. Így kerüld el a drámai hajhullást!

Emily Blunt új hajszíne minden, amire egy nő vágyhat

Végre valahára visszatér az egyetlen Emily, akinek tényleg Párizsban lenne a helye: mindannyiunk legnagyobb örömére Emily Blunt újra visszatér Az ördög Pradát visel második részében.

Óvd meg a hajad az UV-sugárzástól, kezdj el te is egy nyári hajápolási rutint!

Óvd meg te is a hajadat a káros UVsugaraktól!

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu