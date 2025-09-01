Rich brunette: az ősz legtrendibb hajszíne, amitől kétszer annyinak tűnik a hajad

Ha egy új hajszínre vágysz, a rich brunette lehet a tuti befutó: elegáns, mindenkinek jól áll és még a hajadat is dúsabbnak mutatja.

A rich brunette hajszínnel biztosan nem lőhetsz mellé.

Forrás: Instagram

Ha valamivel össze kellene foglalnunk 2025 hajtrendjét, az az egészséges jelző lenne: hivatalosan is hadat üzentünk a 2000-es évek töredezett szőkéinek és örökké elszáradt feketéinek, helyette minden magára valamit is adó csaj tudatosan ápolja a haját azért, hogy fényes és tündöklő legyen. Olajozzuk, lamináljuk, proteinnel hidratáljuk és mindent megteszünk érte, hogy egyetlen töredezett hajszál se kerüljön a szemünk elé.

Persze apróbb bakik így is becsúsznak és nem mindig könnyű hozni a tökéletes frizurát, de egy új festési technika megváltást hozhat számunkra: a rich brunette-nek hála többé ugyanis nem kell havonta fodrászhoz járnunk azért, hogy ápolt és egészséges hajunk legyen.

De mi is az a rich brunette?

A trend lényege a könnyen kezelhető, mégis exkluzív megjelenésű haj: az alapszínbe több szőke, vagy világosbarna árnyalat vegyül, amelyek dimenziót adnak a hajkoronának. A finom melíreknek hála olyan, mintha mindig megcsillanna a fény a hajunkon, ráadásul jóval sűrűbbnek is tűnik tőlük a hajzuhatag.

A meleg tónusú és rézszőke árnyalatok kiemelik az arcot és jóval fiatalabbnak és élettel telibbnek mutatják viselőjét és mivel nem határozott melírcsíkokról van szó, így a fenntartása is jóval egyszerűbb: elég háromhavonta felfrissíteni az árnyalatokat.

Ha pedig inspirációt szeretnél az ősz legtrendibb hajszínéhez, íme egy pár tökéletes rich brunette: