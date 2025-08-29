Jennifer Aniston fodrásza elárulta: 5 hajápolási trükk, ami tényleg megváltoztatja a frizurád

Chris McMillan és Jennifer Aniston már 30 éve dolgoznak együtt. A profi fodrásznak olyan hajkoronákat köszönhetünk, mint a Rachel, ami a 90-es évek egyik legmeghatározóbb fazona volt, és amit titkon a színésznő nagyon utált, illetve a legújabb Everything cut, ami Jennifer Aniston frizurájának legújabb fazonára utal. Olyan hírességekkel dolgozott együtt, mint Miley Cyrus, Kim Kardashian vagy Julia Roberts. A fodrász hosszú idő után most azt szeretné, ha mindannyian megtudnánk titkait és minél szebb, egészségesebb hajat varázsolnánk magunknak.

Chris McMillan és Jennifer Aniston

Forrás: Getty Images North America

Jennifer Aniston fodrásza elárulta a féltve őrzött titkait

1. A jó vágás a legfontosabb

McMillan szerint a jó frizura alapja a hajvágás, hiszen ha azt elrontják, még a legdrágább, leghatékonyabb termékekkel sem lehet kijavítani. Fontosnak tartja a réteges vágást, hiszen annak köszönhetően a haj megtalálja a saját formáját és magától odaesik, ahol lennie kell. Ez segíti elő, hogy magától formálódjon, mozgásban legyen és könnyen kezelhessük. A rendszeresség is elengedhetetlen, de inkább foglaljunk időpontot egy profinál, hiszen csak így tudjuk fent tartani az egészséges végeket!

2. Ne mosd meg mindennap

McMillan arra buzdítja az embereket, hogy néha élvezzék ki, hogy zsíros a hajuk, már csak a textúrája miatt is. Nem kell mindig precíznek lenni és néha belefér, hogy rendezetlen hajkoronával lépjünk az utcára. Ilyenkor egy kis hajlakk vagy balzsam csodákra képes, hiszen ezen anyagok hozzáadásával a haj tápláltnak és könnyednek érződik, nem túlterheltnek.

3. Válaszd szegmensekre a hajad – Ne támadj neki egyszerre!

Nem szabad kapkodni és egyszerre nekiugrani az egész hajkorona formázásának. Chris McMillan szerint egy frizura akkor sikerül igazán jól, ha több részre választod a hajad és lépésről lépésre haladsz. Ha egy nagy csomónak tekintjük a hajunkat az fárasztó is tud lenni és hatástalan, mivel részletek kimaradhatnak és azok nem lesznek kellőképpen megformázva. Itt az ideje előszedni a csatokat a fiók legaljáról és fegyelmezetten haladni a frizurán. Ez adja meg az igazi otthoni szalonélményt.