Jennifer Aniston fodrásza elárulta: 5 hajápolási trükk, ami tényleg megváltoztatja a frizurád

Chris McMillan és Jennifer Aniston már 30 éve dolgoznak együtt. A profi fodrásznak olyan hajkoronákat köszönhetünk, mint a Rachel, ami a 90-es évek egyik legmeghatározóbb fazona volt, és amit titkon a színésznő nagyon utált, illetve a legújabb Everything cut, ami Jennifer Aniston frizurájának legújabb fazonára utal. Olyan hírességekkel dolgozott együtt, mint Miley Cyrus, Kim Kardashian vagy Julia Roberts. A fodrász hosszú idő után most azt szeretné, ha mindannyian megtudnánk titkait és minél szebb, egészségesebb hajat varázsolnánk magunknak.
McMillan szerint a jó frizura alapja a hajvágás, hiszen ha azt elrontják, még a legdrágább, leghatékonyabb termékekkel sem lehet kijavítani. Fontosnak tartja a réteges vágást, hiszen annak köszönhetően a haj megtalálja a saját formáját és magától odaesik, ahol lennie kell. Ez segíti elő, hogy magától formálódjon, mozgásban legyen és könnyen kezelhessük. A rendszeresség is elengedhetetlen, de inkább foglaljunk időpontot egy profinál, hiszen csak így tudjuk fent tartani az egészséges végeket!
McMillan arra buzdítja az embereket, hogy néha élvezzék ki, hogy zsíros a hajuk, már csak a textúrája miatt is. Nem kell mindig precíznek lenni és néha belefér, hogy rendezetlen hajkoronával lépjünk az utcára. Ilyenkor egy kis hajlakk vagy balzsam csodákra képes, hiszen ezen anyagok hozzáadásával a haj tápláltnak és könnyednek érződik, nem túlterheltnek.
Nem szabad kapkodni és egyszerre nekiugrani az egész hajkorona formázásának. Chris McMillan szerint egy frizura akkor sikerül igazán jól, ha több részre választod a hajad és lépésről lépésre haladsz. Ha egy nagy csomónak tekintjük a hajunkat az fárasztó is tud lenni és hatástalan, mivel részletek kimaradhatnak és azok nem lesznek kellőképpen megformázva. Itt az ideje előszedni a csatokat a fiók legaljáról és fegyelmezetten haladni a frizurán. Ez adja meg az igazi otthoni szalonélményt.
Ha elkészültél a frizuráddal, az a legjobb ha onnantól nem nyúlsz hozzá! Jennifer Aniston is egyetért ezzel a tanáccsal és a múltban már többször is említette, hogy szárítás után már ne piszkálja senki a haját. Ha folyamatosan fogdosod hamarabb zsírosodik, kisimul és elveszti az oly nehezen beállított formáját.
A hagyományos törölköző töri a hajat, ezért McMillan azt tanácsolja, hogy szárítás előtt, mikor még vizes a haj inkább mikroszálas törölközővel bugyoláljuk be vagy keressünk egy régi pólót, amit nem sajnálunk. Hajszárítás előtt mindig válaszd két szegmensre a hajat, hajolj oldalra és óvatosan töröld át vele, mielőtt még elkezdenéd szárítani! Ettől a módszertől sokkal szebb, természetesebb hatású hullámokat kaphatunk.
