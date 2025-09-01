Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 1., hétfő Egon, Egyed

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
vörösszőnyeg

A legnagyobb sminkkatasztrófák a velencei filmfesztiválon: ezek a sztárok most nagyon mellényúltak

German Select - Gisela Schober
vörösszőnyeg smink Velencei Filmfesztivál
Gyüre Bernadett
2025.09.01.
A filmfesztiválok nemcsak a bemutatott alkotásokról szólnak, hanem arról is, hogy a világsztárok megmutassák, hogyan tündökölnek. Idén ez nem mindenkinek sikerült. A 2025-ös velencei filmfesztivál a sok gyönyörű megjelenés mellett tartogatott néhány olyan sminkbakit, amire biztosan emlékezni fogunk egy ideig.

 A velencei filmfesztivál legalább annyira szól a sztárok vörös szőnyeges megjelenéseinek elemzéséről, mint az ott bemutatott filmekről. Idén azonban több sztár is mellényúlt a sminkjével, és nem a kifinomultság, hanem a kínos részletek kerültek reflektorfénybe. Lehet szó túl erős kontúrról, oda nem illő rúzsról vagy csak rosszul elkapott pillanatról, de egy biztos, hogy ezektől a díváktól ennél kicsit többet vártunk. 

Az idei Velencei Filmfesztivál is igazi sztárparádé
Az idei velencei filmfesztivál is igazi sztárparádé
Forrás: Getty Images Europe

Ezek voltak a velencei filmfesztivál legrosszabb sminkjei, amiktől ki tudnánk futni a világból:

1. Alicia Silverstone: túl pasztell

A 90-es évek hatalmas ikonja ezúttal nem találta el a tökéletes balanszot. A sminkje olyan halványra sikerült, mintha a nagy sietségben elfelejtették volna befejezni. A világos rózsaszínes pirosító, a szemhéjpúder és a szájfény túlpasztellesített hatást keltett a villogó fényekben. Kicsit olyan érzésünk volt, mintha egy filter lenne a fején, ami kicsit elmozdult, és ezért is hatott olyannak a tusvonala, mintha valaki filccel próbálta volna meghúzni 10 másodperc alatt.

VENICE, ITALY - AUGUST 31: Alicia Silverstone attends the Filming Italy Venice Award delegation red carpet during the 82nd Venice International Film Festival on August 31, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Dominique Charriau/WireImage)
Alicia Silverstone túl babás hatást ért el.
Forrás: WireImage

2. Shailene Woodley: kiemelt bőrhibák

A természetesség híveként Shailene ritkán visel erős sminket, most azonban a koncepció félrement. Az alapozás és a highlighter nem fedte el, hanem inkább felerősítette az apró bőrhibákat, amelyek a vakuk fényében feltűnőbbé váltak. Az összhatás így sajnos inkább rendezetlen, mint friss volt.

VENICE, ITALY - AUGUST 30: Shailene Woodley attends the "Motor City" red carpet during the 82nd Venice International Film Festival on August 30, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)
Shailene Woodley sminkje csak jobban kiemelte a szépséghibáit
Forrás: Corbis Entertainment

3. Chloë Sevigny: túl erős ajkak

Chloë Sevigny színésznő nem először esett túlzásba a rúzsának a színével. A harsány árnyalat már távolról világított, és egyáltalán nem volt összhangban  a halvány arcsminkjével. Ez a hatalmas kontraszt rendkívül eltorzította Sevigny arcát, de legalább minden tekintet ráirányult, csak éppen nem azért, amiért ő szerette volna.

VENICE, ITALY - AUGUST 29: Chloe Sevigny arrives at Hotel Excelsior during the 82nd Venice International Film Festival on August 29, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Jacopo Raule/FilmMagic)
Sevigny ajkát még az űrből is látták
Forrás: FilmMagic

4. Cate Blanchett: a sötét szemkontúr gombszemeket varázsolt neki

Cate sminkje általában kifinomult, elegáns és mindig tarol vele, de most valami nagyon félresikerült: a sötét, vonalas szemhéjkontúr túl éles és túl vastag lett, amitől a tekintete szigorúnak és távolinak tűnt. Ha egy kicsit füstösebbre, vékonyabbra készítik, akkor tökéletesen nézett volna ki a színésznő, de sajnos ezúttal nem jött össze.

VENICE, ITALY - AUGUST 31: Cate Blanchett attends the "Father Mother Sister Brother" red carpet during the 82nd Venice International Film Festival on August 31, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Aldara Zarraoa/Getty Images)
Cate Blanchett optikailag kisebbített a szemein
Forrás: Getty Images Europe

5. Tilda Swinton: még a szokásosnál is sápadtabb volt

Tilda Swinton minimalista stílusa egyedi védjegy, de ezúttal a koncepció túlságosan fakóvá vált. A matt alapozás túl száraznak tűnt, az arc szinte papírszerűen sápadt volt. A pirosító éles vonala, valamint a fény hiánya még tovább fokozta a rideg összképet – hiányzott belőle az a plusz ragyogás, ami általában a javára válik.

VENICE, ITALY - AUGUST 27: Tilda Swinton attends the "La Grazia" red carpet during the 82nd Venice International Film Festival on August 27, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)
Tilda Swinton, a sápadtság királynője
Forrás: Getty Images Europe

Cristiano Ronaldo menyasszonya a velencei filmfesztiválon kérkedett milliárdot érő jegygyűrűjével - FOTÓ

Cristiano Ronaldo menyasszonya, Georgina Rodriguez hatalmas, 3 millió dolláros, azaz 1 milliárd forintot érő eljegyzési gyűrűjét többször is megvillantotta a velencei filmfesztiválon.

Amikor a vörös szőnyeg is sírva fakad: a 2025-ös velencei filmfesztivál értelmezhetetlen szettjei

Ha a vörös szőnyeg tisztában lenne a munkajogokkal, most egész biztosan kiíratná magát táppénzre. A 2025-ös velencei filmfesztiválon néhány híresség olyan outfitekben jelent meg, amik felérnek egy gyomron rúgással.

George Clooney betegen jelent meg a vörös szőnyegen: beszélni is alig tudott - FOTÓ

George Clooney napok óta arcüreggyulladással küzd, emiatt a velencei filmfesztivál több programját is le kellett mondania. A 64 éves színész azonban csütörtök este nem hagyta ki legújabb filmje, a Jay Kelly premierjét, és feleségével, Amal Clooneyval vonult végig a vörös szőnyegen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu