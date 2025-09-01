A legnagyobb sminkkatasztrófák a velencei filmfesztiválon: ezek a sztárok most nagyon mellényúltak

A velencei filmfesztivál legalább annyira szól a sztárok vörös szőnyeges megjelenéseinek elemzéséről, mint az ott bemutatott filmekről. Idén azonban több sztár is mellényúlt a sminkjével, és nem a kifinomultság, hanem a kínos részletek kerültek reflektorfénybe. Lehet szó túl erős kontúrról, oda nem illő rúzsról vagy csak rosszul elkapott pillanatról, de egy biztos, hogy ezektől a díváktól ennél kicsit többet vártunk.

Az idei velencei filmfesztivál is igazi sztárparádé

Forrás: Getty Images Europe

Ezek voltak a velencei filmfesztivál legrosszabb sminkjei, amiktől ki tudnánk futni a világból:

1. Alicia Silverstone: túl pasztell

A 90-es évek hatalmas ikonja ezúttal nem találta el a tökéletes balanszot. A sminkje olyan halványra sikerült, mintha a nagy sietségben elfelejtették volna befejezni. A világos rózsaszínes pirosító, a szemhéjpúder és a szájfény túlpasztellesített hatást keltett a villogó fényekben. Kicsit olyan érzésünk volt, mintha egy filter lenne a fején, ami kicsit elmozdult, és ezért is hatott olyannak a tusvonala, mintha valaki filccel próbálta volna meghúzni 10 másodperc alatt.

Alicia Silverstone túl babás hatást ért el.

Forrás: WireImage

2. Shailene Woodley: kiemelt bőrhibák

A természetesség híveként Shailene ritkán visel erős sminket, most azonban a koncepció félrement. Az alapozás és a highlighter nem fedte el, hanem inkább felerősítette az apró bőrhibákat, amelyek a vakuk fényében feltűnőbbé váltak. Az összhatás így sajnos inkább rendezetlen, mint friss volt.

Shailene Woodley sminkje csak jobban kiemelte a szépséghibáit

Forrás: Corbis Entertainment

3. Chloë Sevigny: túl erős ajkak

Chloë Sevigny színésznő nem először esett túlzásba a rúzsának a színével. A harsány árnyalat már távolról világított, és egyáltalán nem volt összhangban a halvány arcsminkjével. Ez a hatalmas kontraszt rendkívül eltorzította Sevigny arcát, de legalább minden tekintet ráirányult, csak éppen nem azért, amiért ő szerette volna.

Sevigny ajkát még az űrből is látták

Forrás: FilmMagic

4. Cate Blanchett: a sötét szemkontúr gombszemeket varázsolt neki

Cate sminkje általában kifinomult, elegáns és mindig tarol vele, de most valami nagyon félresikerült: a sötét, vonalas szemhéjkontúr túl éles és túl vastag lett, amitől a tekintete szigorúnak és távolinak tűnt. Ha egy kicsit füstösebbre, vékonyabbra készítik, akkor tökéletesen nézett volna ki a színésznő, de sajnos ezúttal nem jött össze.