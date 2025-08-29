Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Amikor a vörös szőnyeg is sírva fakad: a 2025-ös velencei filmfesztivál értelmezhetetlen szettjei


divat Velencei Filmfesztivál outfit
Nagy Kata
2025.08.29.
Ha a vörös szőnyeg tisztában lenne a munkajogokkal, most egész biztosan kiíratná magát táppénzre. A 2025-ös velencei filmfesztiválon néhány híresség olyan outfitekben jelent meg, amik felérnek egy gyomron rúgással.

A velencei filmfesztivál értelemszerűen a filmekről szól – de idén a divatbotrányok vitték el a főszerepet. 

A velencei filmfesztivál sztárjai
A velencei filmfesztivál most sem hagyott bennünket csámcsognivaló nélkül. 


A 2025-ös velencei filmfesztivál legpocsékabb ruhái 

Újra összegyűlt a filmvilág krémje Velencében, hogy ünnepelje a mozit, a művészetet és a divatot – na meg a jó ízlés teljes hiányát. Bár számos pompás ruhakölteményben gyönyörködhetünk, a bennünk rejlő kisördög mégis inkább a kevésbé eltalált szettekre koncentrál. 

Hiszen ki ne akarná azt érezni, hogy egy pillanatig a hollywoodi sztárok felett áll és hogy ezerszer jobb outfiteket válogatna össze, mint egy elismert stylist?! 

Bűnösök vagyunk, vállaljuk, úgyhogy lubickoljunk együtt az ízléstelenség legmélyebb bugyraiban, persze némi túlzással és egy kis humorral! 

1. Emma Stone 

Emma Stone
Szegény Emma Stone még a szőnyeget sem ragyogta túl. 


Nem tudjuk, hogy Emma pontosan mit csinált az arcával, de látszik, hogy a plasztikai sebésze imádja az Oscar-díjas színésznőt. Nos, ez a stylistjáról már nem mondható el, ugyanis felfoghatatlan módon erőlteti folyamatosan Emmára ezeket a fakó, charleston-stílusú ruhákat, amik teljesen elmossák a színésznő gyönyörű vonásait. Erről a peplum-szerű rátétről pedig nem vagyunk hajlandóak beszélni. 

2. Kim Kardashian 

Kim Kardashian
Kim Kardashian a Temu 2023-as kollekciójában. 


Kim Kardashian úgy érkezett meg a rangos velencei filmfesztiválra, mint mi a négycsillagos nyaralásunkra: ez a ruha bár kétségtelenül csinos, de annyira ócskának és olcsónak tűnik, hogy nem lennénk meglepve, ha egy kínai oldalról rendelte volna. Arról nem is beszélve, hogy ez a fazon már 2023-ban, Ibizán is kicsit uncsi volt, úgyhogy a dollármilliárdos üzletasszonytól mindenképpen többet vártunk volna. 

3. Laura Dern 

Laura Dern
Laura Dern stylistja most nagyon mellényúlt. 


Felfoghatatlan, hogy egy ennyire tehetséges, gyönyörű színésznőt miért öltöztették annak az irritáló nagynéninek, aki komoly arccal rád néz a családi ebédeken és csak annyit mond: Ez annyira tipikus Rák viselkedés a részedről. Már csak egy üveggömb és egy rókalábnyaklánc hiányzik a szettből. 

4. Heidi Klum 

Heidi Klum
Heidi Klum csodálatos – a ruhája már kevésbé. 


Isten lássa lelkünket, próbáltuk szeretni ezt a ruhát: szép a színe, jó az anyaga és Heidi Klum annyira időtlenül csodálatos, hogy vérzik a szívünk, hogy rosszat kell mondanunk a szettjéről, de nem tehetünk mást. Pont átlépi ugyanis a közönségességnek azt a határvonalát, ahonnan már nincs visszatérés és egyszerűen nem tudjuk nem a kikandikáló bikinivonalát bámulni. 

5. Naomi Watts 

Naomi Watts
Naomi Watts hasitasi szerű masniját nem tudjuk értelmezni. 


Nem is lennének komoly gondjaink ezzel a ruhával (persze az előnytelen színén és a látványosan lecsúszó felsőrészén kívül), de bárkit hajlandóak lennénk meghívni végtelen számú espresso martinire, aki megmagyarázza, hogy mégis mi az a fekete masni ott. Mi célt szolgál? Ki tette oda? És legfőképp: miért??? 

6. Shailene Woodley

Shailene Woodley
Nálunk jobban már csak Shailene Woodley utálta ezt a ruhát. 


Shailene Woodley egy olyan üdítő színfolt a hollywoodi celebek tengerében, mint egy színes szövetkabát a Blahán december tizedikén. Most sem az egyébként elképesztően csinos ruhával van problémánk: a gond az, hogy a gyönyörű színésznő olyan látványosan feszengett benne és gyűlölt minden vörös szőnyegen töltött percet a teljesen hordhatatlan szandáljában, hogy legszívesebben egy pokrócba csomagoltuk volna, az ölünkbe kaptuk volna és hazavittük volna egy pizza felett megbeszélni az élet nagy dolgait. 

