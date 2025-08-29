Amikor a vörös szőnyeg is sírva fakad: a 2025-ös velencei filmfesztivál értelmezhetetlen szettjei

A velencei filmfesztivál értelemszerűen a filmekről szól – de idén a divatbotrányok vitték el a főszerepet.
Újra összegyűlt a filmvilág krémje Velencében, hogy ünnepelje a mozit, a művészetet és a divatot – na meg a jó ízlés teljes hiányát. Bár számos pompás ruhakölteményben gyönyörködhetünk, a bennünk rejlő kisördög mégis inkább a kevésbé eltalált szettekre koncentrál.
Hiszen ki ne akarná azt érezni, hogy egy pillanatig a hollywoodi sztárok felett áll és hogy ezerszer jobb outfiteket válogatna össze, mint egy elismert stylist?!
Bűnösök vagyunk, vállaljuk, úgyhogy lubickoljunk együtt az ízléstelenség legmélyebb bugyraiban, persze némi túlzással és egy kis humorral!
Nem tudjuk, hogy Emma pontosan mit csinált az arcával, de látszik, hogy a plasztikai sebésze imádja az Oscar-díjas színésznőt. Nos, ez a stylistjáról már nem mondható el, ugyanis felfoghatatlan módon erőlteti folyamatosan Emmára ezeket a fakó, charleston-stílusú ruhákat, amik teljesen elmossák a színésznő gyönyörű vonásait. Erről a peplum-szerű rátétről pedig nem vagyunk hajlandóak beszélni.
Kim Kardashian úgy érkezett meg a rangos velencei filmfesztiválra, mint mi a négycsillagos nyaralásunkra: ez a ruha bár kétségtelenül csinos, de annyira ócskának és olcsónak tűnik, hogy nem lennénk meglepve, ha egy kínai oldalról rendelte volna. Arról nem is beszélve, hogy ez a fazon már 2023-ban, Ibizán is kicsit uncsi volt, úgyhogy a dollármilliárdos üzletasszonytól mindenképpen többet vártunk volna.
Felfoghatatlan, hogy egy ennyire tehetséges, gyönyörű színésznőt miért öltöztették annak az irritáló nagynéninek, aki komoly arccal rád néz a családi ebédeken és csak annyit mond: Ez annyira tipikus Rák viselkedés a részedről. Már csak egy üveggömb és egy rókalábnyaklánc hiányzik a szettből.
Isten lássa lelkünket, próbáltuk szeretni ezt a ruhát: szép a színe, jó az anyaga és Heidi Klum annyira időtlenül csodálatos, hogy vérzik a szívünk, hogy rosszat kell mondanunk a szettjéről, de nem tehetünk mást. Pont átlépi ugyanis a közönségességnek azt a határvonalát, ahonnan már nincs visszatérés és egyszerűen nem tudjuk nem a kikandikáló bikinivonalát bámulni.
Nem is lennének komoly gondjaink ezzel a ruhával (persze az előnytelen színén és a látványosan lecsúszó felsőrészén kívül), de bárkit hajlandóak lennénk meghívni végtelen számú espresso martinire, aki megmagyarázza, hogy mégis mi az a fekete masni ott. Mi célt szolgál? Ki tette oda? És legfőképp: miért???
Shailene Woodley egy olyan üdítő színfolt a hollywoodi celebek tengerében, mint egy színes szövetkabát a Blahán december tizedikén. Most sem az egyébként elképesztően csinos ruhával van problémánk: a gond az, hogy a gyönyörű színésznő olyan látványosan feszengett benne és gyűlölt minden vörös szőnyegen töltött percet a teljesen hordhatatlan szandáljában, hogy legszívesebben egy pokrócba csomagoltuk volna, az ölünkbe kaptuk volna és hazavittük volna egy pizza felett megbeszélni az élet nagy dolgait.
