Amikor a vörös szőnyeg is sírva fakad: a 2025-ös velencei filmfesztivál értelmezhetetlen szettjei

A velencei filmfesztivál most sem hagyott bennünket csámcsognivaló nélkül.

Újra összegyűlt a filmvilág krémje Velencében, hogy ünnepelje a mozit, a művészetet és a divatot – na meg a jó ízlés teljes hiányát. Bár számos pompás ruhakölteményben gyönyörködhetünk, a bennünk rejlő kisördög mégis inkább a kevésbé eltalált szettekre koncentrál.

Hiszen ki ne akarná azt érezni, hogy egy pillanatig a hollywoodi sztárok felett áll és hogy ezerszer jobb outfiteket válogatna össze, mint egy elismert stylist?!

Bűnösök vagyunk, vállaljuk, úgyhogy lubickoljunk együtt az ízléstelenség legmélyebb bugyraiban, persze némi túlzással és egy kis humorral!

1. Emma Stone

Szegény Emma Stone még a szőnyeget sem ragyogta túl.

Nem tudjuk, hogy Emma pontosan mit csinált az arcával, de látszik, hogy a plasztikai sebésze imádja az Oscar-díjas színésznőt. Nos, ez a stylistjáról már nem mondható el, ugyanis felfoghatatlan módon erőlteti folyamatosan Emmára ezeket a fakó, charleston-stílusú ruhákat, amik teljesen elmossák a színésznő gyönyörű vonásait. Erről a peplum-szerű rátétről pedig nem vagyunk hajlandóak beszélni.

2. Kim Kardashian

Kim Kardashian a Temu 2023-as kollekciójában.

Kim Kardashian úgy érkezett meg a rangos velencei filmfesztiválra, mint mi a négycsillagos nyaralásunkra: ez a ruha bár kétségtelenül csinos, de annyira ócskának és olcsónak tűnik, hogy nem lennénk meglepve, ha egy kínai oldalról rendelte volna. Arról nem is beszélve, hogy ez a fazon már 2023-ban, Ibizán is kicsit uncsi volt, úgyhogy a dollármilliárdos üzletasszonytól mindenképpen többet vártunk volna.

3. Laura Dern

Laura Dern stylistja most nagyon mellényúlt.

Felfoghatatlan, hogy egy ennyire tehetséges, gyönyörű színésznőt miért öltöztették annak az irritáló nagynéninek, aki komoly arccal rád néz a családi ebédeken és csak annyit mond: Ez annyira tipikus Rák viselkedés a részedről. Már csak egy üveggömb és egy rókalábnyaklánc hiányzik a szettből.

4. Heidi Klum

Heidi Klum csodálatos – a ruhája már kevésbé.

Isten lássa lelkünket, próbáltuk szeretni ezt a ruhát: szép a színe, jó az anyaga és Heidi Klum annyira időtlenül csodálatos, hogy vérzik a szívünk, hogy rosszat kell mondanunk a szettjéről, de nem tehetünk mást. Pont átlépi ugyanis a közönségességnek azt a határvonalát, ahonnan már nincs visszatérés és egyszerűen nem tudjuk nem a kikandikáló bikinivonalát bámulni.