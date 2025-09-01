Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 1., hétfő Egon, Egyed

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gazdagság

Cristiano Ronaldo menyassszonya a velencei filmfesztiválon kérkedett milliárdot érő jegygyűrűjével - FOTÓ

gazdagság Georgina Rodríguez Cristiano Ronaldo
Life.hu
2025.09.01.
Cristiano Ronaldo menyasszonya, Georgina Rodriguez hatalmas, 3 millió dolláros, azaz 1 milliárd forintot érő eljegyzési gyűrűjét többször is megvillantotta a velencei filmfesztiválon.

Cristiano Ronaldo menyasszonya, Georgina Rodriguez büszkén emelte arcához csillogó eljegyzési gyűrűjét, amikor megjelent a velencei filmfesztivál vörös szőnyegén. 

Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo menyasszonya szinte kérkedett méregdrága gyűrűjével
Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo menyasszonya szinte kérkedett méregdrága gyűrűjével
Forrás: Getty Images Europe

 

Ahogy arról a Life.hu is beszámolt, nyolc év után végre megkérte Georgina Rodríguez kezét Cristiano Ronaldo, nem is akármivel: a gigantikus méretű jegygyűrű körülbelül 30 karátos lehet és legalább 3 millió dollárba kerülhetett. Georgina Rodriguez pedig kicsit sem rejtegeti a gigantikus ékszert, sőt hivalkodik vele, a 82. Velencei Filmfesztiválon többször is megmutatta. 

VENICE, ITALY - AUGUST 31: Georgina Rodriquez is seen at Hotel Excelsior during the 82nd Venice International Film Festival on August 31, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Jacopo Raule/FilmMagic)
Forrás: FilmMagic

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodriguez az Instagramon jelentették be, hogy hamarosan összeházasodnak. Az eljegyzésüket megerősítve a latin szépség azt írta: "Igen, akarom. Most és mindörökké."

 

A poszt alatt számtalan híresség gratulált nekik, Lauren Sanchez Bezos többek között ezt írta: "Annyira örülök nektek." Piers Morgan így kommentelt: "Csodálatos hír! Gratulálok mindkettőtöknek".

Cristiano Ronaldo nem akarta megkérni Georgina kezét

A focista csak nemrég azzal került a címlapokra, hogy bevallotta, még nem tervezi, hogy megkérni Georgina kezét, egészen addig, míg valami az agyában át nem kattan. 

Mindig azt mondom neki, hogy akkor ”amikor valami bekattan". Mindig így van az életünkkel kapcsolatban, ő tudja, miről beszélek. Lehet, hogy egy év múlva, lehet, hogy hat hónap múlva, de lehet, hogy egy hónap múlva, de 1000 százalékig biztos vagyok benne, hogy meg fog történni.

A pár 2016 óta él együtt, és közös lányaik vannak: a hétéves Alana és a kétéves Bella. A férfi másik három gyermekének Georgina a mostohaanyja.

28 évvel a tragédia után megdöbbentő dolgot állít Dodi Al-Fayed barátja: Diana hercegné hatalmas átverés áldozata lett

1997. augusztus 31-én a világ megdöbbenve értesült arról, hogy Diana hercegné és Dodi Al-Fayed tragikus autóbalesetben életét vesztette Párizsban. A történtek óta eltelt 28 év, mégis máig rengeteg találgatás övezi a kettejük kapcsolatát. A ZDF német televízió legújabb dokumentumfilmje, a Diana és Dodi – A hercegné és a playboy azt boncolgatja, vajon valódi szerelemről volt szó, vagy inkább egy ügyesen megszervezett látszatrománcról.

Michael Douglas gyengélkedik: a legendás színész felesége ápolására szorul

Michael Douglas a jelek szerint végleg búcsút int a hollywoodi rivaldafénynek. A 80 éves Oscar-díjas színész nemrég úgy nyilatkozott, hogy immár nem a forgatások, hanem a család és a nyugodt mindennapok jelentenek számára a legtöbbet.

Diana hercegné utolsó mondata: ezt suttogta, mielőtt örökre lehunyta a szemét

1997. augusztus 31-én, mindössze 36 éves korában vesztette életét Diana hercegné. A tragikus párizsi autóbaleset máig az egyik legmegrázóbb esemény a brit királyi család történetében. Húsz évvel később egy tűzoltó, aki az elsők között ért a helyszínre, megtörte a csendet, és elárulta, mi történt akkor.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu