Cristiano Ronaldo menyassszonya a velencei filmfesztiválon kérkedett milliárdot érő jegygyűrűjével - FOTÓ

Cristiano Ronaldo menyasszonya, Georgina Rodriguez büszkén emelte arcához csillogó eljegyzési gyűrűjét, amikor megjelent a velencei filmfesztivál vörös szőnyegén.

Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo menyasszonya szinte kérkedett méregdrága gyűrűjével

Forrás: Getty Images Europe

Ahogy arról a Life.hu is beszámolt, nyolc év után végre megkérte Georgina Rodríguez kezét Cristiano Ronaldo, nem is akármivel: a gigantikus méretű jegygyűrű körülbelül 30 karátos lehet és legalább 3 millió dollárba kerülhetett. Georgina Rodriguez pedig kicsit sem rejtegeti a gigantikus ékszert, sőt hivalkodik vele, a 82. Velencei Filmfesztiválon többször is megmutatta.

Forrás: FilmMagic

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodriguez az Instagramon jelentették be, hogy hamarosan összeházasodnak. Az eljegyzésüket megerősítve a latin szépség azt írta: "Igen, akarom. Most és mindörökké."

A poszt alatt számtalan híresség gratulált nekik, Lauren Sanchez Bezos többek között ezt írta: "Annyira örülök nektek." Piers Morgan így kommentelt: "Csodálatos hír! Gratulálok mindkettőtöknek".

Cristiano Ronaldo nem akarta megkérni Georgina kezét

A focista csak nemrég azzal került a címlapokra, hogy bevallotta, még nem tervezi, hogy megkérni Georgina kezét, egészen addig, míg valami az agyában át nem kattan.

Mindig azt mondom neki, hogy akkor ”amikor valami bekattan". Mindig így van az életünkkel kapcsolatban, ő tudja, miről beszélek. Lehet, hogy egy év múlva, lehet, hogy hat hónap múlva, de lehet, hogy egy hónap múlva, de 1000 százalékig biztos vagyok benne, hogy meg fog történni.

A pár 2016 óta él együtt, és közös lányaik vannak: a hétéves Alana és a kétéves Bella. A férfi másik három gyermekének Georgina a mostohaanyja.