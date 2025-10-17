Gyászoljuk Timothée Chalamet loknijait — Férfi hírességek, akiknek jobban áll a buzz cut, mint a Dűne sztárjának — GALÉRIA

Bár már nyár óta tudjuk, hogy Timothée Chalamet valószínűleg levágatta a haját, ám mostanáig nem lehetett sapka nélkül látni. Október 7-én azonban végre levette a sapkát, és láthattuk a buzz cut frizuráját. A drasztikus váltás nem azt a látványt nyújtotta, amit sokan vártak, de szomorúságra semmi ok: készítettünk egy összeállítást azokról a férfi hírességekről, akiknél imádtuk a rövid, macsós hajviseletet. Nézd meg galériánkat!

Timothée Chalamet buzz cut frizurájától nem ájutunk el

Forrás: Profimedia

A legújabb hajstílus a buzz cut

Timothée Chalamet korunk egyik legtehetségesebb és legfelkapottabb színésze, a mai fiatal nőknek ő olyan, mint Brad Pitt volt a '90-es években. Timothée új frizurája körül számos teória kering, a legvalószínűbb, hogy az új Dűne-film forgatása miatt váltott hajviseletet. Sokan úgy vélik, hogy amióta Kylie Jennerrel randizik, a sármos színész megjelenése egyre igénytelenebb.

A buzz cut frizura tulajdonképpen a nagyon rövidre, szinte kopaszra lenyírt hajat takarja. Ez a hajvágás keveseknek áll jól, hiszen megmutatja az arcberendezést, és a haj hiányában nincs mi kontúrozza az arcvonalat. A leghíresebb talán David Beckham, aki évtizedek óta bizonyítja, hogy ő erre a stílusra született. Az utóbbi években rengeteg sztár, köztük Justin Bieber és Zayn Malik is a kiszőkített, szinte fehér buzz cutot választotta. TikTokon a nők körében azonban már egy trend is megfogalmazódott, ami a Never turst a man in his buzz cut era, ami magyarul azt jelenti, soha ne bízz egy férfiban a buzz cut korszakában. A trendre készült tartalmakból, a nők úgy gondolják, hogy azok a férfiak, akik ilyen frizurát viselnek, különösen szoknyapecérek.

Addig is, amíg arra várunk, hogy Timothée haja visszanőjön, mutatjuk azokat a híres férfiakat, akik bombasikert arattak rövid buzz cut frizurájukkal.