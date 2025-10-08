Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
átalakulás

Szomorú hírünk van lányok: Timothée Chalamet levágatta a haját - Videó!

átalakulás hajvágás Timothée Chalamet
Komáromi Bence
2025.10.08.
Rajongók millió gyászolják a szupersztár göndör fürtjeit, amelyek szinte védjegyévé váltak Hollywood legújabb csillagának. Timothée Chalamet egy filmszerep kedvéért szabadult meg a hajkoronájától.

Így múlik el a világ dicsősége: Timothée Chalamet megszabadult a hajkoronájától. Milyen lett az eredmény? Hát mondjuk úgy, hogy nem mindenkinek fogja elnyerni a tetszését. A szupersztár az Instagram-oldalán mutatta meg, hogy új filmjében a Marty Supreme-ben milyen új stílussal láthatjuk őt. A rövid hajú Timéthe Chalamet mindezek tetejében még egy átlátszó keretű szemüveget is magára kapott, így pedig még jobban sokkolta a rajongóit. 

Nők millió kedvelték Timothée Chalamet göndör fürtjeit
Forrás: Getty Images North America

Timothée Chalamet levágatta az ikonikus haját

A filmsztár a nyár folyamán Budapesten tartózkodott, ahol a Dűne harmadik részét forgatta. A PageSix beszámolója szerint a forgatási szünetekben mindig sapkában volt Chalamet, így nem tudni, csak kizárólag a Marty Supreme film miatt vágatta le a haját, vagy már az új Dűne filmben is rövid hajjal fogjuk viszont látni. 

A kommentelők nem voltak elragadtatva Timothée új kinézetétől, sokan könyörögtek neki, hogy gyorsan növessze vissza a haját:

  • „Most ne szólj hozzám, gyászolom a hajadat!"
  • „Timothée Chalamet bizonyítja, hogy a hajvágás nem mindenkinek való."
  • „Az idei kívánságaim között nem szerepelt a kopasz Timothée Chalamet."

- írták a hozzászólók.

A rövid hajú Timothée Chalamet videóját csak erős idegzetű rajongók számára ajánljuk. A maszkját körülbelül 30 másodperc után veszi le magáról a sztár:

Luxus a négyzeten: less be Timothée Chalamet elképesztő Beverly Hills-i otthonába

Timothée Chalamet-ról sok minden elmondható: csodás színész, nagyszerű énekes és elképesztően szimpatikus és barátságos ember – azt viszont mi sem sejtettük, hogy a lakberendezésben is ennyire otthon van.

Az AI-t kérdeztük: kik alkotnák a tökéletes hollywoodi álompárt, ha az algoritmus dönthetne?

A mesterséges intelligencia elárulta, hogy szerinte kiknek kellene összejönnie ahhoz, hogy Hollywoodnak új királya és királynője legyen. Az AI elmagyarázta azt is, hogy miért működne ez a kapcsolat.

Rettenetesen néz ki Timothée Chalamet — A színész kis bajuszkájával, szemüvegesen próbálja elcsábítani Gwyneth Paltrow-t— VIDEÓ

A Kylie Jennerrel történt vagy nem történt szakításáról szóló pletykákról talán nem veszi el a fókuszt, mégis nagyon ígéretesnek tűnik legújabb szerepében a hollywoodi sztár. Timothée Chalamet legújabb filmje, a Marty Supreme előzetese alapján a színész alakítása kiváló, a külseje azonban határozottan nem bizalomgerjesztő.

 

