Szomorú hírünk van lányok: Timothée Chalamet levágatta a haját - Videó!

Így múlik el a világ dicsősége: Timothée Chalamet megszabadult a hajkoronájától. Milyen lett az eredmény? Hát mondjuk úgy, hogy nem mindenkinek fogja elnyerni a tetszését. A szupersztár az Instagram-oldalán mutatta meg, hogy új filmjében a Marty Supreme-ben milyen új stílussal láthatjuk őt. A rövid hajú Timéthe Chalamet mindezek tetejében még egy átlátszó keretű szemüveget is magára kapott, így pedig még jobban sokkolta a rajongóit.

Nők millió kedvelték Timothée Chalamet göndör fürtjeit

Forrás: Getty Images North America

Timothée Chalamet levágatta az ikonikus haját

A filmsztár a nyár folyamán Budapesten tartózkodott, ahol a Dűne harmadik részét forgatta. A PageSix beszámolója szerint a forgatási szünetekben mindig sapkában volt Chalamet, így nem tudni, csak kizárólag a Marty Supreme film miatt vágatta le a haját, vagy már az új Dűne filmben is rövid hajjal fogjuk viszont látni.

A kommentelők nem voltak elragadtatva Timothée új kinézetétől, sokan könyörögtek neki, hogy gyorsan növessze vissza a haját:

„Most ne szólj hozzám, gyászolom a hajadat!"

„Timothée Chalamet bizonyítja, hogy a hajvágás nem mindenkinek való."

„Az idei kívánságaim között nem szerepelt a kopasz Timothée Chalamet."

- írták a hozzászólók.

A rövid hajú Timothée Chalamet videóját csak erős idegzetű rajongók számára ajánljuk. A maszkját körülbelül 30 másodperc után veszi le magáról a sztár: