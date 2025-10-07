Lányok figyelem! Visszatérnek a pirosgatyás szexistenek — Jön a Baywatch rebootja

Ha van sorozat, amitől a ’90-es években megállt a szív, az bizony a Baywatch. És most úgy tűnik, hogy jön a folytatás, méghozzá új szereplőkkel!

Visszatér a Baywatch sorozat!

Forrás: Shutterstock

Jön az új Baywatch! Újra ellepik a tengerpartot a szexikonok?

A parton futkározó pirosnadrágos fiúk, a dögös, fürdőruhás lányok, a vöröslő naplementék és a híres főcímdal egyszerre jelentettek titkos élvezeteket és voltak egy jelentős popkultúra részei.

Most pedig a FOX csatorna úgy döntött, hogy ideje feléleszteni a legendát: érkezik a Baywatch-reboot, méghozzá az eredeti készítőkkel!

És ha azt hinnéd, hogy ez csak egy újabb laza nosztalgiatrip lesz, kapaszkodj! 2026-ra és 2027-re már két teljes évadot berendeltek a Variety szerint.

Hasselhoff? Nyugdíj? Ugyan már!

David Hasselhoff, az ikonikus Mitch Buchannon 73 évesen sem hajlandó nyugdíjba menni. Miközben a legtöbb hollywoodi sztár már a karosszékből nézné vissza a régi szerepeit, Hasselhoff még mindig úgy nyilatkozik, hogy készen áll az életmentésre.

Képzeld csak el: Hasselhoff lassított felvételen, térdszorítóval, de ugyanakkora lelkesedéssel...

A FOX egyelőre nem árulta el, hogy cameo szerepben feltűnik-e majd az idősödő szívtipró, de mi szívből reméljük, hogy igen.

30 év telt el – És ez a Baywatch-fiúkon is látszik

A régi Baywatch pasikból sokan ma már inkább apukaszerepben nyomják.

Egy korábban cikkünkben már megmutattuk hogy, mennyit változtak az egykori szívtiprók. Az idő nem mindenkivel volt könyörületes. De épp ezért várjuk annyira az új arcokat!

Vajon kik lesznek azok a friss, fiatal, kockás hasú hősök, akik a 2020-as években is visszahozzák a Baywatch-érzést?

Hollywoodban arról pletykálnak, hogy a készítők talán nem izompacsirtákkal töltik fel a partot, hanem újgenerációs szépfiúkat húznak elő. Őszintén, el tudod képzelni Timothée Chalamet-t piros fürdőgatyában, miközben egy bajba jutott szörföst ment ki?

Mit várhatunk a reboottól?

A FOX szerint a reboot modernizálja a Baywatchot, több drámával, több akcióval, de a tenerparti hangulat nem marad el. Kérdés, hogy a mai közönség is ugyanúgy rákattan-e a sorozatra, mint 30 évvel ezelőtt...

A nosztalgia biztosan működik, de a castingon most nagyon sok múlik.

Ha jól választanak, a Baywatch újra lehet „Az A Sorozat”, amit mindenki néz – ha pedig mellélőnek, marad egy felejthető kísérlet a múlt újracsomagolására.