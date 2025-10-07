Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 7., kedd Amália

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
sorozat

Lányok figyelem! Visszatérnek a pirosgatyás szexistenek — Jön a Baywatch rebootja

Getty Image - Mirrorpix
sorozat reboot Baywatch
Hajdú Viktória
2025.10.07.
Porold le a piros fürdőrucit, mert jön a Baywatch rebootja. De lehet még újat mutatni a szexi életmentőkről?

Ha van sorozat, amitől a ’90-es években megállt a szív, az bizony a Baywatch. És most úgy tűnik, hogy jön a folytatás, méghozzá új szereplőkkel! 

Visszatér a Baywatch sorozat!
Visszatér a Baywatch sorozat!
Forrás: Shutterstock

Jön az új Baywatch! Újra ellepik a tengerpartot a szexikonok?

A parton futkározó pirosnadrágos fiúk, a dögös, fürdőruhás lányok, a vöröslő naplementék és a híres főcímdal egyszerre jelentettek titkos élvezeteket és voltak egy jelentős popkultúra részei.

Most pedig a FOX csatorna úgy döntött, hogy ideje feléleszteni a legendát: érkezik a Baywatch-reboot, méghozzá az eredeti készítőkkel!

És ha azt hinnéd, hogy ez csak egy újabb laza nosztalgiatrip lesz, kapaszkodj! 2026-ra és 2027-re már két teljes évadot berendeltek a Variety szerint.

Hasselhoff? Nyugdíj? Ugyan már!

David Hasselhoff, az ikonikus Mitch Buchannon 73 évesen sem hajlandó nyugdíjba menni. Miközben a legtöbb hollywoodi sztár már a karosszékből nézné vissza a régi szerepeit, Hasselhoff még mindig úgy nyilatkozik, hogy készen áll az életmentésre.

Képzeld csak el: Hasselhoff lassított felvételen, térdszorítóval, de ugyanakkora lelkesedéssel...

A FOX egyelőre nem árulta el, hogy cameo szerepben feltűnik-e majd az idősödő szívtipró, de mi szívből reméljük, hogy igen.

30 év telt el – És ez a Baywatch-fiúkon is látszik

A régi Baywatch pasikból sokan ma már inkább apukaszerepben nyomják.

Egy korábban cikkünkben már megmutattuk hogy, mennyit változtak az egykori szívtiprók. Az idő nem mindenkivel volt könyörületes. De épp ezért várjuk annyira az új arcokat!

Vajon kik lesznek azok a friss, fiatal, kockás hasú hősök, akik a 2020-as években is visszahozzák a Baywatch-érzést?

Hollywoodban arról pletykálnak, hogy a készítők talán nem izompacsirtákkal töltik fel a partot, hanem újgenerációs szépfiúkat húznak elő. Őszintén, el tudod képzelni Timothée Chalamet-t piros fürdőgatyában, miközben egy bajba jutott szörföst ment ki?

Mit várhatunk a reboottól?

A FOX szerint a reboot modernizálja a Baywatchot, több drámával, több akcióval, de a tenerparti hangulat nem marad el. Kérdés, hogy a mai közönség is ugyanúgy rákattan-e a sorozatra, mint 30 évvel ezelőtt...

A nosztalgia biztosan működik, de a castingon most nagyon sok múlik. 

Ha jól választanak, a Baywatch újra lehet „Az A Sorozat”, amit mindenki néz – ha  pedig mellélőnek, marad egy felejthető kísérlet a múlt újracsomagolására.

Egy biztos: mi már tűkön ülünk

Akár Chalamet, akár egy új, ismeretlen kockahas lesz a főszereplő, a Baywatch rebootja garantáltan beszédtéma lesz. És valljuk be, alig várjuk, hogy újra piros gatyás srácok fussanak a lassított tengerparti felvételeken.

Szóval, lányok (és fiúk), készítsétek a popcorn-t és a naptejet, mert a Baywatch újra berontja az ajtót, és nagyon úgy néz ki, hogy a piros gatyák sosem mennek ki a divatból.

A Baywatch szexikonja Carmen Electra merész fotósorozattal robbantotta fel a netet

Az 53 éves színésznő megmutatta, hogy a kor csak egy szám, a neccharisnya és a fűző pedig még mindig vadítóan áll rajta. A Baywatch sztárja továbbra sem szégyenlős, ha a kamerák előtt kell állnia.

A menopauzára gyanakodott, de kiderült mellrákkal küzd a Baywatch egykori bombázója: masztektómiát végeztek el rajta - Fotó

A Baywatch egykori sztárja Instagramon tette közzé, hogy dupla masztektómián esett át. Nicole Eggert két éve küzd a mellrákkal.

Nyomor, hajléktalanság és ezüst Rolex — Kukából eszik, mocsokban alszik, de a luxusórájáról nem mond le az egykori modell — FOTÓ

A Baywatch egykori sztárja, Jeremy Jackson felesége szebb napokat is megélt. Loni Willison a válása után lett hajléktalan, és egyre mályebbre süllyed. Ám a minap egy ezüst Rolex órával a csuklóján fotózták le.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu