Luxus a négyzeten: less be Timothée Chalamet elképesztő Beverly Hills-i otthonába

A 29 éves szupersztár, Timothée Chalamet otthona minden képzeletet felülmúl.

Megtaláltuk a helyet, ahol Timothée Chalamet álomra hajtja a fejét.

Forrás: GC Images

Sztárok otthona: bemutatjuk Timothée Chalamet elképesztő villáját

Ő annak az állkapocsnak és szomorú tekintetnek a tulajdonosa, aki több millió női szívet dobogtat meg, a göndör fürtöké, amik legtitkosabb álmaink főszereplője, a színész, akit nemrég Oscar-díjra jelöltek és aki miatt már egészen máshogy nézünk a barackokra, mint a Szólíts a neveden előtt.

Na de hova bújik el akkor, amikor senki sem látja és melyik kanapéra ülve rúgja le a cipőjét egy hosszú nap után?

Nem kell tovább találgatnod, megtaláltuk ugyanis Timothée Chalamet csodálatos Beverly Hills-i luxusotthonát, ami annyira gyönyörű, hogy simán el tudnánk képzelni, hogy leéljük benne az életünket.

Timothée Chalamet Beverly Hills-i otthona.

Forrás: Profimedia

A pofás kis házikó egy 11 millió dolláros kastély, amit a szupermodell Kate Uptontól vásárolt meg még 2016-ban potom 5,3 millió dollárért, ám Tim még így sem volt elégedett: az első lépése az volt, hogy teljesen felépítse a konyhát. Az 521 négyzetméteres, pazar villában négy hálószoba, öt fürdő és egy borospince is található. A másfél hektáros birtokon természetesen egy teniszpálya, merülőmedence, jakuzzi és egy hatalmas terasz is található.

Timothée Chalamet konyhája.

Forrás: Profimedia

A hatalmas, márványszigetes konyha mellett a házban egy faburkolatú, boltozatos mennyezetű nappali, kandalló, minibár és egy hatalmas házimozi is található.

Timothée étkezője.

Forrás: Profimedia

A luxuslakás egyébként közel van a hollywoodi stúdiókhoz és Kylie Jenner otthonához is, így elmondható, hogy a színész minden igényét kielégíti ez a tágas otthon.