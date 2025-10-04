Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 4., szombat Ferenc

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
luxus

Luxus a négyzeten: less be Timothée Chalamet elképesztő Beverly Hills-i otthonába

Getty Images North America - Lionel Hahn
luxus otthon Timothée Chalamet
Nagy Kata
2025.10.04.
Timothée Chalamet-ról sok minden elmondható: csodás színész, nagyszerű énekes és elképesztően szimpatikus és barátságos ember – azt viszont mi sem sejtettük, hogy a lakberendezésben is ennyire otthon van.

A 29 éves szupersztár, Timothée Chalamet otthona minden képzeletet felülmúl. 

Timothée Chalamet New York-ban
Megtaláltuk a helyet, ahol Timothée Chalamet álomra hajtja a fejét. 
Forrás: GC Images

Sztárok otthona: bemutatjuk Timothée Chalamet elképesztő villáját

Ő annak az állkapocsnak és szomorú tekintetnek a tulajdonosa, aki több millió női szívet dobogtat meg, a göndör fürtöké, amik legtitkosabb álmaink főszereplője, a színész, akit nemrég Oscar-díjra jelöltek és aki miatt már egészen máshogy nézünk a barackokra, mint a Szólíts a neveden előtt. 

Na de hova bújik el akkor, amikor senki sem látja és melyik kanapéra ülve rúgja le a cipőjét egy hosszú nap után?

Nem kell tovább találgatnod, megtaláltuk ugyanis Timothée Chalamet csodálatos Beverly Hills-i luxusotthonát, ami annyira gyönyörű, hogy simán el tudnánk képzelni, hogy leéljük benne az életünket. 

Timothée Chalamet otthona
Timothée Chalamet Beverly Hills-i otthona.
Forrás: Profimedia

A pofás kis házikó egy 11 millió dolláros kastély, amit a szupermodell Kate Uptontól vásárolt meg még 2016-ban potom 5,3 millió dollárért, ám Tim még így sem volt elégedett: az első lépése az volt, hogy teljesen felépítse a konyhát. Az 521 négyzetméteres, pazar villában négy hálószoba, öt fürdő és egy borospince is található. A másfél hektáros birtokon természetesen egy teniszpálya, merülőmedence, jakuzzi és egy hatalmas terasz is található. 

17-10-2022 Kate Upton and Justin Verlander have sold their home in Beverly Hills Post Office, Los Angeles to actor Timothee Chalamet for $11 million. With 5,521 square feet of living space, there are 4 bedrooms and 5 bathrooms. Special features include 1.55 acres of land, long, gated driveway, games room with a media centre, wet bar and temperature-controlled wine closet, pool and tennis court. Vin Diesel is their next-door neighbour. Pictured: Kate Upton and Justin Verlander's house,Image: 653686629, License: Rights-managed, Restrictions: *** HANDOUT image or SOCIAL MEDIA IMAGE or FILMSTILL for EDITORIAL USE ONLY! * Please note: Fees charged by Profimedia are for the Profimedia's services only, and do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright or License in the material. Profimedia does not claim any ownership including but not limited to Copyright or License in the attached material. By publishing this material you (the user) expressly agree to indemnify and to hold Profimedia and its directors, shareholders and employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), or any causes of action or allegation against Profimedia arising out of or connected in any way with publication of the material. Profimedia does not claim any copyright or license in the attached materials. Any downloading fees charged by Profimedia are for Profimedia's services only. * Handling Fee Only ***, Model Release: no
Timothée Chalamet konyhája. 
Forrás: Profimedia

A hatalmas, márványszigetes konyha mellett a házban egy faburkolatú, boltozatos mennyezetű nappali, kandalló, minibár és egy hatalmas házimozi is található.

17-10-2022 Kate Upton and Justin Verlander have sold their home in Beverly Hills Post Office, Los Angeles to actor Timothee Chalamet for $11 million. With 5,521 square feet of living space, there are 4 bedrooms and 5 bathrooms. Special features include 1.55 acres of land, long, gated driveway, games room with a media centre, wet bar and temperature-controlled wine closet, pool and tennis court. Vin Diesel is their next-door neighbour. Pictured: Kate Upton and Justin Verlander's house,Image: 653686677, License: Rights-managed, Restrictions: *** HANDOUT image or SOCIAL MEDIA IMAGE or FILMSTILL for EDITORIAL USE ONLY! * Please note: Fees charged by Profimedia are for the Profimedia's services only, and do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright or License in the material. Profimedia does not claim any ownership including but not limited to Copyright or License in the attached material. By publishing this material you (the user) expressly agree to indemnify and to hold Profimedia and its directors, shareholders and employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), or any causes of action or allegation against Profimedia arising out of or connected in any way with publication of the material. Profimedia does not claim any copyright or license in the attached materials. Any downloading fees charged by Profimedia are for Profimedia's services only. * Handling Fee Only ***, Model Release: no
Timothée étkezője. 
Forrás: Profimedia

A luxuslakás egyébként közel van a hollywoodi stúdiókhoz és Kylie Jenner otthonához is, így elmondható, hogy a színész minden igényét kielégíti ez a tágas otthon

Luxusvillában rejtőzködik Andy Byron felesége – családi körben dönt a házassága sorsáról

Megan Kerrigan Byron a maine-i tengerparton húzta meg, miután férje lebukott szeretőjével a Coldplay-koncert csókkamerájának köszönhetően. Meghan már nem használja férjes nevét, és a közösségi médiából is törölte magát.

Melyik ikonikus luxusdivatmárka illik a személyiségedhez?

Derítsd ki, hogy melyik luxus divatmárka illik hozzád legjobban!

Itt töltötte utolsó napjait Robert Redford: a színész a hegyek között volt otthon – FOTÓK

Robert Redford szeptember 16-án, 89 éves korában hunyt el utahi, Sundance-ben található házában. Az Oscar-díjas színész, rendező és környezetvédelmi aktivista nemcsak a filmiparban hagyott maradandó nyomot, hanem Utah államban is.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu