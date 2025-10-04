Luxus a négyzeten: less be Timothée Chalamet elképesztő Beverly Hills-i otthonába

A 29 éves szupersztár, Timothée Chalamet otthona minden képzeletet felülmúl.
Ő annak az állkapocsnak és szomorú tekintetnek a tulajdonosa, aki több millió női szívet dobogtat meg, a göndör fürtöké, amik legtitkosabb álmaink főszereplője, a színész, akit nemrég Oscar-díjra jelöltek és aki miatt már egészen máshogy nézünk a barackokra, mint a Szólíts a neveden előtt.
Na de hova bújik el akkor, amikor senki sem látja és melyik kanapéra ülve rúgja le a cipőjét egy hosszú nap után?
Nem kell tovább találgatnod, megtaláltuk ugyanis Timothée Chalamet csodálatos Beverly Hills-i luxusotthonát, ami annyira gyönyörű, hogy simán el tudnánk képzelni, hogy leéljük benne az életünket.
A pofás kis házikó egy 11 millió dolláros kastély, amit a szupermodell Kate Uptontól vásárolt meg még 2016-ban potom 5,3 millió dollárért, ám Tim még így sem volt elégedett: az első lépése az volt, hogy teljesen felépítse a konyhát. Az 521 négyzetméteres, pazar villában négy hálószoba, öt fürdő és egy borospince is található. A másfél hektáros birtokon természetesen egy teniszpálya, merülőmedence, jakuzzi és egy hatalmas terasz is található.
A hatalmas, márványszigetes konyha mellett a házban egy faburkolatú, boltozatos mennyezetű nappali, kandalló, minibár és egy hatalmas házimozi is található.
A luxuslakás egyébként közel van a hollywoodi stúdiókhoz és Kylie Jenner otthonához is, így elmondható, hogy a színész minden igényét kielégíti ez a tágas otthon.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.