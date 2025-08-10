A szerelem nem mindig szépít – Sztárpasik, akik látványosan lepukkantak a párkapcsolatuk miatt

Vannak sztárok, akiket örökké szeretni fogunk a képernyőn, bárhol és bármikor tűnnek is fel. De előfordul, hogy még a legfényesebb csillagok ragyogása is megkopik – különösen, ha egy látványos „glow-down” veszi kezdetét. Vajon miért tűnik úgy, hogy mindennek a mélyén mindig egy megromlott párkapcsolat áll?

Justin Bieber és Hailey Bieber halálra ítélt párkapcsolata

Forrás: Getty Images North America

A megjelenés és a párkapcsolat

A legtöbben tapasztaltuk már, hogy egy párkapcsolat hatással lehet a megjelenésünkre vagy az öltözködési stílusunkra – ez alól a hírességek sem kivételek. Vannak azonban olyan férfiak, akiknél ez a változás sajnos nem jó irányba történik. Egyes ismert arcok esetében egyre többen beszélnek úgynevezett „glow-downról", vagyis esztétikai és kisugárzásbeli hanyatlásról.

Justin Bieberről már régóta pletykálják, hogy megromlott a mentális egészsége és a leépülés jeleit mutatja – különösen azóta, hogy feleségül vette Hailey Biebert. Hasonlóan járt Timothée Chalamet is, miután összejött Kylie Jennerrel: sokan úgy látták, hogy az A-kategóriás színész elveszíti önazonosságát és eredetiségét a divat diktálta világban. Brad Pitt és új párja, Ines De Ramon is megosztja a közvéleményt – a rajongók szerint Brad kinézete megváltozott, mindenáron meg akaraj őrizni fiatalságát, de ez már nem feltétlenül őszinte. És persze mind emlékszünk Johnny Depp és Amber Heard viharos kapcsolatára, amely nemcsak érzelmi, hanem látványos fizikai nyomokat is hagyott a színészen.

Galériánkban most megnézheted, hogyan változtak meg ezek a világhírű férfiak: