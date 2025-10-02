Egyenes, oldal- vagy függönyfrufru? Most eláruljuk mi állna igazán jól neked

Újra divatba jöttek a frufruk, amelyek képesek teljesen más embert varázsolni belőlünk, csak éppen az a nehéz, hogy megtaláljuk a számunkra megfelelőt. Azonban pánikra semmi ok, mert most megmutatjuk, hogy a különböző arcformákhoz mely fazonok illenek, amelyek még jobban kiemelik a vonásainkat.

Hozzád milyen frufru illik?

Forrás: Shutterstock

Kerek arc – Függöny frufru

Nem túlzunk, ha azt mondjuk, hogy manapság a fátyol frufruként is emlegetett fazon az egyik legnépszerűbb, ami olyan hírességek megjelenését is feldobja, mint Keke Palmer vagy Sabrina Carpenter. Ez a típus keretet ad az arcnak, és tökéletes választás lehet azoknak is, akik nem szeretnének reggelente annyi időt eltölteni a hajformázással, hiszen ha elég hosszúra van hagyva, akkor magától felveszi a haj természetes esését. Kicsit trükközni is lehet vele, mert a hosszától függően emeli ki a vonásokat, így bátran próbálkozhatunk, hogy kinek milyen hossz a legelőnyösebb.

Sabrina Carpenter odáig van a függöny frufruért

Forrás: Getty Images North America

Szív alakú arc – Egyenes frufru

Ugyan most a függöny frufru számít a legnépszerűbbnek, de egy egyszerű egyenes frufruval sosem lehet mellélőni. Sokan ódzkodnak tőle, mert gyakrabban kell vágni és a megformázása is kicsit körülményesebb lehet, de nem kell félni ettől sem. Sajnos néhány arcformához nagyon nem illik, mert összenyomja vizuálisan az egész fejet, és teljesen más vonásokat emel ki, mint ami előnyös lenne. Taylor Swift már évek óta így hordja a frizuráját, és mi imádjuk!

Taylor Swift már 10 éve nem vált meg az egyenes frufrujától

Forrás: Getty Images North America

Négyszögletes arc – Hosszú, dupla oldalfrufru

Aki négyszögletes arcformával rendelkezik, annak megtaláltuk a tökéletes megoldást: ha legközelebb fodrásznál jártok, kérjetek egy pillangó snittet, amihez rétegesen levágják a hajat, és igazi hercegnős stílus lesz a végeredmény. Ezzel nem lehet mellényúlni és beállítani sem olyan nehéz. Ha pedig bárki lófarokba szeretné kötni a haját, a felső réteget hagyja ki, így a leomló tincsek teljesen más karaktert adnak majd az arcnak. Jenna Ortega legújabb fazonja is ezt a stílust idézi.

Jenna Ortega nemrégiben ezzel a fazonnal újított be

Forrás: WireImage

Hosszúkás arc – Oldalfrufru

Talán az oldalfrufru a második legnépszerűbb választás, hosszú évtizedek óta kérik az emberek a fodrászoktól, és most újra a reneszánszát éli. Általában ennél a fazonnál a hajat is oldalt választják el, aminek köszönhetően a homlok egyik fele takarásban van, így a szemeket sokkal jobban kiemeli, mint a többi típus. Pont ezért állhat olyan jól a hosszúkás arcformájú nőknek, mert elveszi a fókuszt a homlokról. Rihanna időnként visszatér ehhez a fazonhoz: nála, ha frufruról van szó, mostanában csak ez jöhet szóba.