Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 2., csütörtök Petra

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
frizura

Egyenes, oldal- vagy függönyfrufru? Most eláruljuk mi állna igazán jól neked

Shutterstock - Angela Holmyard
frizura frufru haj
Gyüre Bernadett
2025.10.02.
Ha nem tudod, hogy milyen fazon állna jól neked, akkor a legjobb helyen jársz. Megmutatjuk, hogy a melyik frufru milyen arcformához illik a legjobban, így a legközelebb a fodrásznál már nem kell annyit gondolkodnod!

Újra divatba jöttek a frufruk, amelyek képesek teljesen más embert varázsolni belőlünk, csak éppen az a nehéz, hogy megtaláljuk a számunkra megfelelőt. Azonban pánikra semmi ok, mert most megmutatjuk, hogy a különböző arcformákhoz mely fazonok illenek, amelyek még jobban kiemelik a vonásainkat.

Hozzád milyen frufru illik?
Hozzád milyen frufru illik?
Forrás: Shutterstock

Kerek arc – Függöny frufru

Nem túlzunk, ha azt mondjuk, hogy manapság a fátyol frufruként is emlegetett fazon az egyik legnépszerűbb, ami olyan hírességek megjelenését is feldobja, mint Keke Palmer vagy Sabrina Carpenter. Ez a típus keretet ad az arcnak, és tökéletes választás lehet azoknak is, akik nem szeretnének reggelente annyi időt eltölteni a hajformázással, hiszen ha elég hosszúra van hagyva, akkor magától felveszi a haj természetes esését. Kicsit trükközni is lehet vele, mert a hosszától függően emeli ki a vonásokat, így bátran próbálkozhatunk, hogy kinek milyen hossz a legelőnyösebb.

NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 09: Sabrina Carpenter attends the 2024 Time100 Next at Chelsea Piers on October 09, 2024 in New York City. (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images)
Sabrina Carpenter odáig van a függöny frufruért
Forrás: Getty Images North America

Szív alakú arc – Egyenes frufru

Ugyan most a függöny frufru számít a legnépszerűbbnek, de egy egyszerű egyenes frufruval sosem lehet mellélőni. Sokan ódzkodnak tőle, mert gyakrabban kell vágni és a megformázása is kicsit körülményesebb lehet, de nem kell félni ettől sem. Sajnos néhány arcformához nagyon nem illik, mert összenyomja vizuálisan az egész fejet, és teljesen más vonásokat emel ki, mint ami előnyös lenne. Taylor Swift már évek óta így hordja a frizuráját, és mi imádjuk!

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 05: Taylor Swift attends the 65th GRAMMY Awards on February 05, 2023 in Los Angeles, California. (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy)
Taylor Swift már 10 éve nem vált meg az egyenes frufrujától
Forrás: Getty Images North America

Négyszögletes arc – Hosszú, dupla oldalfrufru

Aki négyszögletes arcformával rendelkezik, annak megtaláltuk a tökéletes megoldást: ha legközelebb fodrásznál jártok, kérjetek egy pillangó snittet, amihez rétegesen levágják a hajat, és igazi hercegnős stílus lesz a végeredmény. Ezzel nem lehet mellényúlni és beállítani sem olyan nehéz. Ha pedig bárki lófarokba szeretné kötni a haját, a felső réteget hagyja ki, így a leomló tincsek teljesen más karaktert adnak majd az arcnak. Jenna Ortega legújabb fazonja is ezt a stílust idézi.

SEOUL, SOUTH KOREA - AUGUST 11: Jenna Ortega attends the "Wednesday" Season 2 press conference at Four Seasons Hotel on August 11, 2025 in Seoul, South Korea. (Photo by Han Myung-Gu/WireImage)
Jenna Ortega nemrégiben ezzel a fazonnal újított be
Forrás: WireImage

Hosszúkás arc – Oldalfrufru

Talán az oldalfrufru a második legnépszerűbb választás, hosszú évtizedek óta kérik az emberek a fodrászoktól, és most újra a reneszánszát éli. Általában ennél a fazonnál a hajat is oldalt választják el, aminek köszönhetően a homlok egyik fele takarásban van, így a szemeket sokkal jobban kiemeli, mint a többi típus. Pont ezért állhat olyan jól a hosszúkás arcformájú nőknek, mert elveszi a fókuszt a homlokról. Rihanna időnként visszatér ehhez a fazonhoz: nála, ha frufruról van szó, mostanában csak ez jöhet szóba.

NEWARK, NEW JERSEY - APRIL 01: Rihanna attends Black Girls Rock! 2016 at New Jersey Performing Arts Center on April 1, 2016 in Newark, New Jersey. (Photo by Paras Griffin/Getty Images)
Rihanna időről időre visszatér ehhez a stílushoz
Forrás: Getty Images North America

Ovális arc – Mikrofrufru

Tudjuk, hogy elsőre ijesztőnek tűnhet, de ne az elrontott vágásokra gondolj, hiszen ezt a fazont is el lehet készíteni stílusosan és elegánsan. Nem muszáj elsőre olyan rövidre vágni, elég ha éppen a szemöldök felett nyisszantunk le belőle, és hetekkel később is sikkesnek és kifinomultnak érezhetjük magunkat. Zendaya sem riadt vissza tőle, és milyen jól tette, hogy meg merte lépni!

PARIS, FRANCE - JANUARY 25: Zendaya attends the Fendi Haute Couture Spring/Summer 2024 show as part of Paris Fashion Week on January 25, 2024 in Paris, France. (Photo by Arnold Jerocki/Getty Images)
Zendaya mikrofrufruja az elegancia jelképe
Forrás: Getty Images Europe

Teljesen kopasz lett Emma Stone: a színésznő összeomlott a látványtól

Az egész világot sokkolta a színésznő megváltozott külseje. Emma Stone elvesztette ikonikus vörös haját.

Rövid életű volt a drámai változás: Katalin hercegné visszatért megszokott BARNA hajviseletéhez

A többnyire állandóságot képviselő hercegné most újra meglepte a világot. Katalin ismét megváltoztatta a haja színét.

5 hajmeresztő szokás, amitől a fodrászod legszívesebben a nullásgéphez nyúlna

A fodrász székében ülve olykor hajlamosak vagyunk elfeledkezni róla, hogy bizony az olló másik végén is egy ember van, akinek véges a türelme és bár próbál jó arcot vágni, lehet szívesebben oltana el az arcával egy erdőtüzet, minthogy századjára is meghallgassa a családi drámáidat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu