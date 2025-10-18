Otthoni dauerolás lépésről lépésre: így ne tedd tönkre a hajad!

Olyan göndör hajad szeretnél, amilyen a legnagyobb sztároknak volt a ’80-as években? Mutatunk néhány a haj dauerolására alkalmas technikát és terméket, amelynek segítségével roncsolásmentesen készítheted el az idén úja divatba jött retró frizura mai, egészségesebb verzióját.
Újra trendi a haj dauerolás: íme az egészségesebb és házi verzó
A ’80-as évek dívái, Sarah Jessica Parker, Julia Roberts, Cher mind ilyen frizurát viseltek anno, ám ez sajnos olyan technika, amely nagyon károsíthatja a hajat. A TikTokon azonban egyre népszerűbbek azok a göndörítési módszerek, amelyekkel csodaszép göndör hajkoronája lehet bárkinek, aki kicsit több időt szentel a hajára. Ha egy kis volumennövelő dauert szeretnél a hajadnak, akkor mindenképp próbáld ki ezt a technikát. Rengeteg olyan hirdetést olvashattál már, hogy az egyenes, könnyen lelapuló, vékonyszálú hajból úgy lehet a legtöbbet kihozni, ha daueroltatni mész, ám ez tévhit.
Nem szükséges azonnal fodrászszalonba rohannod, ugyanis a TikTok felületén egyre több olyan videó jelenik meg, amelyben arra „tréningelik” a hajat, hogy hétről hétre egyre göndörebb legyen.
Mi az a dauer?
A dauer egy olyan technika, ami kémiai eljárással tartósan hullámossá és göndörré varázsolja a hajat. A folyamat során a haj szerkezete megtörik, amit a fodrász új formában rögzít, hogy hónapokig göndör maradjon. Előnye, hogy egy hosszútávú megoldást nyújt a hajformázáshoz, ám nem egészséges, mivel a káros kémiai anyagok roncsolják a loknikat. Sokszor ajánlják ezt a technikát a vékonyszálú fürtökkel rendelkezőknek, pedig ez még inkább károsítja és töri a hajszerkezetet.
Mi ebben az esetben nem káros dauerfolyadékkal oldjuk meg a göndörödést, hanem természetesebb termékek és formázás segítségével.
Kinek áll jól a dauerolt haj?
Röviden, mindenkinek! A dauerolt haj nem csupán egy frizura, hanem egy életérzés, amiben szabadjára engeded a loboncodat, és hagyod úgy göndörödni, ahogy szeretne. Olyan személyekhez illik, akik merészek, lazábbak és szeretik a volument a hullámos tincsekkel.
Dauerolás technikája házilag
Nézzük mire lesz szükséged!
A házi dauertechnika alapkellékei, amelyekkel csodás göndör hajad lehet:
- göndör hajra való sampon
- balzsam (amit nem kell kiöblíteni a hajból)
- hajhabgöndörödést elősegítő gél
- hajolaj
Íme, néhány göndörödést segítő termék:
Hogyan készíts magadnak otthon dauerolt frizurát?
Néhány egyszerű lépéssel káprázatos változást érhetsz el, miközben pénzt és időt spórolsz. Mutatjuk is, hogy milyen módon bírhatod göndörödésre a loknijaidat:
- Hajmosás után rakj a hajadra göndör hajra való balzsamot. Figyelj rá, hogy alaposan masszírozd bele, de a fejbőrödet ne érje.
- Jöhet a hajhab, ami megemeli a hajtöveket, szóval főleg a fejbőröd közelében vidd fel a hajadra.
- Ha ezzel megvagy, akkor a göndörödést segítő gélt nyomkodd bele a hajadba a kezeddel, ha túl sok ment rá akkor használhatsz törölközőt is, ami felszívja, hogy ne nehezítse el a fürtjeidet a sok termék. (Legkönnyebb, ha előre vagy oldalra hajtod a fejed.)
- Ha hullámos hajat szeretnél, akkor lépj tovább a következő lépésre, ha göndört, akkor ki ne hagyd ezt: Válaszd kis tincsekre a hajadat és apró, körkörös mozdulatokkal tekerd fel őket az ujjadra, mintha az lenne a hajcsavaró. Ez a technika adja majd a göndörség alapját, így nem kihagyható lépés.
- Szárítsd meg a hajadat, göndör hajra való szárítóval.
- Nyomj egy kis hajolajat a tenyeredbe, dörzsöld el, amíg fényes nem lesz, majd kend a hajad aljára, hogy hidratált és rugalmas loknijaid lehessenek.
Ha szeretnéd megnézni a módszert, hogy hogyan csavard fel a hajad az ujjaidra, hogy göndör végeredményt kapj, akkor kattints a videóra!