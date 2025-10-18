Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 18., szombat Lukács

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
frizura

Otthoni dauerolás lépésről lépésre: így ne tedd tönkre a hajad!

Sarah Jessica Parker dauerolt hajjal.
Ron Galella Collection - Jim Smeal
frizura házilag trend divat daueroltat göndör haj TikTok haj '80-as évek
Kővári F. Luca
2025.10.18.
Újra divat a göndör haj, ami nem mindenkinek adatott meg természetesen. Ha neked is a haj dauerolása maradt megoldásként, figyelj, mutatjuk, hogyan készítheted el otthon ezt a frizurát úgy, hogy egészségesebb és szebb végeredményt kapj.

Olyan göndör hajad szeretnél, amilyen a legnagyobb sztároknak volt a ’80-as években? Mutatunk néhány a haj dauerolására alkalmas technikát és terméket, amelynek segítségével roncsolásmentesen készítheted el az idén úja divatba jött retró frizura mai, egészségesebb verzióját.

Julia Roberts is haj dauerolásának híve
 Julia Roberts is a haj dauerolásának híve
Forrás: Zuma

Újra trendi a haj dauerolás: íme az egészségesebb és házi verzó

A ’80-as évek dívái, Sarah Jessica Parker, Julia Roberts, Cher mind ilyen frizurát viseltek anno, ám ez sajnos olyan technika, amely nagyon károsíthatja a hajat. A TikTokon azonban egyre népszerűbbek azok a göndörítési módszerek, amelyekkel csodaszép göndör hajkoronája lehet bárkinek, aki kicsit több időt szentel a hajára. Ha egy kis volumennövelő dauert szeretnél a hajadnak, akkor mindenképp próbáld ki ezt a technikát. Rengeteg olyan hirdetést olvashattál már, hogy az egyenes, könnyen lelapuló, vékonyszálú hajból úgy lehet a legtöbbet kihozni, ha daueroltatni mész, ám ez tévhit. 

Nem szükséges azonnal fodrászszalonba rohannod, ugyanis a TikTok felületén egyre több olyan videó jelenik meg, amelyben arra „tréningelik” a hajat, hogy hétről hétre egyre göndörebb legyen.

@thisgirlscurls try this routine out if you’re stuck on how to start with your curls :) #curlyhairtutorial #curlyhairroutine #thisgirlscurls #curly #curlygirl ♬ original sound - manda

Mi az a dauer?

A dauer egy olyan technika, ami kémiai eljárással tartósan hullámossá és göndörré varázsolja a hajat. A folyamat során a haj szerkezete megtörik, amit a fodrász új formában rögzít, hogy hónapokig göndör maradjon. Előnye, hogy egy hosszútávú megoldást nyújt a hajformázáshoz, ám nem egészséges, mivel a káros kémiai anyagok roncsolják a loknikat. Sokszor ajánlják ezt a technikát a vékonyszálú fürtökkel rendelkezőknek, pedig ez még inkább károsítja és töri a hajszerkezetet. 

Mi ebben az esetben nem káros dauerfolyadékkal oldjuk meg a göndörödést, hanem természetesebb termékek és formázás segítségével.

Kinek áll jól a dauerolt haj? 

Röviden, mindenkinek! A dauerolt haj nem csupán egy frizura, hanem egy életérzés, amiben szabadjára engeded a loboncodat, és hagyod úgy göndörödni, ahogy szeretne. Olyan személyekhez illik, akik merészek, lazábbak és szeretik a volument a hullámos tincsekkel.

Dauerolás technikája házilag

Nézzük mire lesz szükséged!

A házi dauertechnika alapkellékei, amelyekkel csodás göndör hajad lehet:

  • göndör hajra való sampon
  • balzsam (amit nem kell kiöblíteni a hajból)
  • hajhabgöndörödést elősegítő gél
  • hajolaj

Íme, néhány göndörödést segítő termék:

Hajformázó zselé a göndör hajra: Nutridome.hu, 4.770 Ft / Göndörség aktivátor krém: Nutridome, 6 880 Ft / Curl Jelly hajzselé: Douglas, 4 990 Ft / Schwarzkopf Taft Curl formázó balzsam göndör hajra: Notino, 2 230 Ft / Redken Sculpting Curl Gel: Notino, 12 000 Ft
Hajformázó zselé a göndör hajra: Nutridome.hu, 4 770 Ft / Göndörség aktivátor krém: Nutridome, 6 880 Ft / Curl Jelly hajzselé: Douglas, 4 990 Ft / Schwarzkopf Taft Curl formázó balzsam göndör hajra: Notino, 2 230 Ft / Redken Sculpting Curl Gel: Notino, 12 000 Ft
Forrás: Shutterstock / NOTINO / NUTRIDOME / DOUGLAS

Hogyan készíts magadnak otthon dauerolt frizurát?

Néhány egyszerű lépéssel káprázatos változást érhetsz el, miközben pénzt és időt spórolsz. Mutatjuk is, hogy milyen módon bírhatod göndörödésre a loknijaidat:

  1. Hajmosás után rakj a hajadra göndör hajra való balzsamot. Figyelj rá, hogy alaposan masszírozd bele, de a fejbőrödet ne érje.
  2. Jöhet a hajhab, ami megemeli a hajtöveket, szóval főleg a fejbőröd közelében vidd fel a hajadra.
  3. Ha ezzel megvagy, akkor a göndörödést segítő gélt nyomkodd bele a hajadba a kezeddel, ha túl sok ment rá akkor használhatsz törölközőt is, ami felszívja, hogy ne nehezítse el a fürtjeidet a sok termék. (Legkönnyebb, ha előre vagy oldalra hajtod a fejed.)
  4. Ha hullámos hajat szeretnél, akkor lépj tovább a következő lépésre, ha göndört, akkor ki ne hagyd ezt: Válaszd kis tincsekre a hajadat és apró, körkörös mozdulatokkal tekerd fel őket az ujjadra, mintha az lenne a hajcsavaró. Ez a technika adja majd a göndörség alapját, így nem kihagyható lépés. 
  5. Szárítsd meg a hajadat, göndör hajra való szárítóval.
  6. Nyomj egy kis hajolajat a tenyeredbe, dörzsöld el, amíg fényes nem lesz, majd kend a hajad aljára, hogy hidratált és rugalmas loknijaid lehessenek. 
    Ha szeretnéd megnézni a módszert, hogy hogyan csavard fel a hajad az ujjaidra, hogy göndör végeredményt kapj, akkor kattints a videóra!
@jackiehdzm We’ll take all the definition we can get 🫡 #fingerrolling #fingercoiling #damagedhair #wavyhair #curlyhairtips #frizzyhair ♬ Theme from "Sex and the City" - TV Sounds Unlimited

Korpásodásra hajlamos a fejbőröd? Ezekre figyelj oda különösen a hideg időszakban

A korpásodás rendkívül zavaró, és az őszi hónapokban még erősebb lehet. A fodrász most elárulja, hogyan lehet megállítani.

Ismét frizurájával került a figyelem középpontjába Katalin hercegné - Erre a trükkre kíváncsi most a világ

A walesi hercegné pillanatok alatt tekerte kontyba a haját. Katalin se csatot, se hajtűt nem használt, a rajongók tutorial videót követelnek.

5 végzetes hiba, amit elkövetsz otthoni hajfestés közben a fodrászok szerint

Az otthoni hajfestéssel mindannyian megpróbálkoztunk már. Egyszer. Na jó, a bátrak többször is, de ha még nem rohantál este 10-kor egy sapkával a fejeden a legközelebbi hipermarketbe egy újabb dobozos hajfestékért közvetlenül festés után (megtörtént eset), akkor még nem is éltél igazán. Szerencsére pár nagylelkű mesterfodrász elárulta, mik azok a hibák, amiket érdemes elkerülni, hogy az otthoni hajfestés soha többé ne fulladjon katasztrófába.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu