Otthoni dauerolás lépésről lépésre: így ne tedd tönkre a hajad!

Olyan göndör hajad szeretnél, amilyen a legnagyobb sztároknak volt a ’80-as években? Mutatunk néhány a haj dauerolására alkalmas technikát és terméket, amelynek segítségével roncsolásmentesen készítheted el az idén úja divatba jött retró frizura mai, egészségesebb verzióját.

Julia Roberts is a haj dauerolásának híve

Forrás: Zuma

Újra trendi a haj dauerolás: íme az egészségesebb és házi verzó

A ’80-as évek dívái, Sarah Jessica Parker, Julia Roberts, Cher mind ilyen frizurát viseltek anno, ám ez sajnos olyan technika, amely nagyon károsíthatja a hajat. A TikTokon azonban egyre népszerűbbek azok a göndörítési módszerek, amelyekkel csodaszép göndör hajkoronája lehet bárkinek, aki kicsit több időt szentel a hajára. Ha egy kis volumennövelő dauert szeretnél a hajadnak, akkor mindenképp próbáld ki ezt a technikát. Rengeteg olyan hirdetést olvashattál már, hogy az egyenes, könnyen lelapuló, vékonyszálú hajból úgy lehet a legtöbbet kihozni, ha daueroltatni mész, ám ez tévhit.

Nem szükséges azonnal fodrászszalonba rohannod, ugyanis a TikTok felületén egyre több olyan videó jelenik meg, amelyben arra „tréningelik” a hajat, hogy hétről hétre egyre göndörebb legyen.

Mi az a dauer?

A dauer egy olyan technika, ami kémiai eljárással tartósan hullámossá és göndörré varázsolja a hajat. A folyamat során a haj szerkezete megtörik, amit a fodrász új formában rögzít, hogy hónapokig göndör maradjon. Előnye, hogy egy hosszútávú megoldást nyújt a hajformázáshoz, ám nem egészséges, mivel a káros kémiai anyagok roncsolják a loknikat. Sokszor ajánlják ezt a technikát a vékonyszálú fürtökkel rendelkezőknek, pedig ez még inkább károsítja és töri a hajszerkezetet.

Mi ebben az esetben nem káros dauerfolyadékkal oldjuk meg a göndörödést, hanem természetesebb termékek és formázás segítségével.

Kinek áll jól a dauerolt haj?

Röviden, mindenkinek! A dauerolt haj nem csupán egy frizura, hanem egy életérzés, amiben szabadjára engeded a loboncodat, és hagyod úgy göndörödni, ahogy szeretne. Olyan személyekhez illik, akik merészek, lazábbak és szeretik a volument a hullámos tincsekkel.