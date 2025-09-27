Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Korpásodásra hajlamos a fejbőröd? Ezekre figyelj oda különösen a hideg időszakban

2025.09.27.
A korpásodás rendkívül zavaró, és az őszi hónapokban még erősebb lehet. A fodrász most elárulja, hogyan lehet megállítani.

Beköszöntött az ősz, és most igazán oda kell figyelni a hajápolásra: a korpásodás egyre nagyobb problémát jelent az évnek ebben az időszakában. A fodrász szakértő segít a küzdelemben.

A fodrász szerint ezekkel a tippekkel legyőzhető a korpásodás.
A fodrász tippjei a korpa ellen

A hidegebb idő, a száraz levegő, a fűtés, a sapkák viselése mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a fejbőrünk kiszáradjon és korpássá váljon. Egy fodrász szépségápolási tanácsai viszont segíthetnek végleg eltüntetni a problémát. A korpa ugyanis nem egyszerű ellenfél, meglehetősen időigényes lehet vele leszámolni, ám nem lehetetlen, és a megfelelő lépésekkel felgyorsítható a folyamat.

A gyengéd tisztítás az első, és az egyik legfontosabb lépés. Válassz kén- vagy cink‑piritonnal formulázott sampont, ami egyszerre fertőtlenít és nyugtatja a fejbőrt. Nem kell minden nap, ha nem zsírosodik a hajad, de heti két‑három alkalommal már észrevehető javulást hozhat.

A samponok sok esetben szárítanak, ezért a hidratálás és a táplálás kulcsfontosságú. Használj olyan kondicionálót vagy fejbőr olajat, ami nem nehezíti el a hajat. Sőt: a levendula, teafa vagy rozmaring olaja antibakteriális, gyulladáscsökkentő hatású lehet.

A hidratálás kulcsfontosságú

A pakolások és maszkok is kulcsfontosságúak, hetente egyszer‑kétszer egy nyugtató hajpakolás igazi gamechanger lehet. Hogy milyet válassz? A legjobb, ha kén- vagy szalicilsav tartalmú, vagy gyógynövényes, például van benne kamilla, aloe vera. Ettől függetlenül fontos, hogy olyan formulákat válassz, amelyek nem tartalmaznak túl erős illatanyagokat, hogy ne irritálják tovább a bőrt.

És persze nem csupán a csodaszerek, valamint a termékek, de az életmód is számít. Fogyassz sok vizet, és kövess egy kiegyensúlyozott étrendet, amely gazdag Omega‑3 zsírsavakban, cinkben, és B‑vitaminokban. Ezen kívül fontos, hogy ne viselj túl szoros sapkát, ne takard el mindig a fejedet, hagyd a fejbőrt is lélegezni, hogy a korpásodás ne keserítse meg a mindennapjaidat. 

