5 végzetes hiba, amit elkövetsz otthoni hajfestés közben a fodrászok szerint

Olyan otthoni hajfestéses praktikákat osztunk meg, amik az életedet menthetik meg – de ha azt nem is, a hajadat mindenképp!

Az otthoni hajfestés szuper öltetnek tűnik, egészen addig, amíg meglátod az eredményt.

Forrás: Shutterstock

Az otthoni hajfestés 5 legnagyobb buktatója

Nekünk nőknek valószínűleg a génkészletünkbe van kódolva az, hogy imádjuk a változatosságot és ezt előszeretettel éljük ki a frizuránkon. Legyen szó szakításról, vagy épp egy új kapcsolatról, esetleg egy nagyobb fogyásról, valahogy mindig kedvet kapunk ahhoz, hogy változtassunk a külsőnkön.

Mivel pedig erős és önálló nők vagyunk, bármit meg tudunk magunknak oldani, legyen szó otthoni szőrtelenítésről, műszempilláról, vagy egy jó kis régimódi dobozos hajfestésről, elég egy Youtube videó és máris az épített köröm és a balayage nagymesterei leszünk.

Elméletben. Aztán jön a megbánás, a könnyek és az elrontott frizura, amivel hónapokig együtt kell élnünk. Szerencsére azonban a fodrászok voltak olyan kegyesek és megosztották azokat az alapvető hibákat, amiket elkerülve, megúszhatjuk a tragédiát.

1. Azonnali eredményt akarsz

Tudjuk, hogy milyen bosszantó az, amikor egy konkrét elképzeléssel mész a fodrászhoz, aki nyomban leszögezi, hogy nem lesz egy festéssel platinaszőke hajad a fekete alapodból. Ilyenkor könnyen esünk abba a hibába, hogy a saját kezünkbe vesszük a folyamatot és jobb esetben csibesárga haj lesz a végeredmény, rosszabb esetben pedig tövig letört tincsek. A fodrászok nem véletlenül hangsúlyozzák, hogy a hajfestés egy komoly kémiai megterhelés a haj számára, így mindig fokozatosan kell világosítani a hajat, egy alkalommal maximum két árnyalattal.

2. A hatóidő

A hajfestékes dobozon van egy hatóidő, amihez érdemes tartani magunkat, azonban nem minden esetben: a fodrászok mindig kihangsúlyozzák, hogy ez egy javaslat, de érdemes folyamatosan ellenőrizni a hajat a folyamat közben. Ha azt látod, már 20 perc után kellőképp világos a haj, vagy esetleg melegedni kezd, azonnal most le a festéket.

3. Az egész haj festése

A szakemberek szerint remek megoldás az otthoni hajfestés, de leginkább tőfestésre ajánlott, ugyanis a hajvégek túlságosan sérülékenyek ahhoz, hogy DIY megpróbáljuk színezni őket.