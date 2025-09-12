Ismét frizurájával került a figyelem középpontjába Katalin hercegné - Erre a trükkre kíváncsi most a világ

Amióta Katalin a brit Természettudományi Múzeumban szőkén jelent meg, majd két nappal később újra barna frizurát viselt, mindenkit az érdekel, legközelebb milyen színű és fazonú lesz a haja. A walesi hercegné legutóbbi egy textilgyárat látogatott meg, és egy pillanat alatt lenyűgözte követőit a kontyával.
Katalin hercegné a suffolki Sudbury Silk Millsbe, egy több mint 300 éves családi szövőgyárba látogatott el. Egy kis időre kötényt húzott, hogy kipróbálja a szövetkészítést. Amikor a munkához készült, a hercegné hátrahúzta hosszú haját, majd mindenféle kontytű vagy hajgumi nélkül egyszerű mozdulattal kontyba tekerte azt. A jelenetről készült videót egy királyi családtag osztotta meg a közösségi médiában: „A walesi hercegné, aki ma könnyedén kontyba tűzte a haját, hajgumi vagy csat nélkül.”
A videóhoz rengeteg reakció érkezett. Egy hozzászóló azt írta: „Soha nem tudnám ezt ilyen tökéletesen megcsinálni.” Egy másik így fogalmazott: „Az én kontyom 0,2 másodperccel később szétesett volna.” Volt, aki hozzátette: „Úgy tűnik, nagy rutinja van ebben, és még csak nem is kócos.”
Valakinek kellene egy lassított felvételes oktatóvideót csinálnia erről, hogy megtanulhassam. Az enyém csak folyton szétesik, de ő profi
- olvasható ugyanitt.
