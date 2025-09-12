Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Ismét frizurájával került a figyelem középpontjába Katalin hercegné - Erre a trükkre kíváncsi most a világ

konty frizura Katalin hercegné
A walesi hercegné pillanatok alatt tekerte kontyba a haját. Katalin se csatot, se hajtűt nem használt, a rajongók tutorial videót követelnek.

Amióta Katalin a brit Természettudományi Múzeumban szőkén jelent meg, majd két nappal később újra barna frizurát viselt, mindenkit az érdekel, legközelebb milyen színű és fazonú lesz a haja. A walesi hercegné legutóbbi egy textilgyárat látogatott meg, és egy pillanat alatt lenyűgözte követőit a kontyával. 

Katalin hercegné hajtrükkjére kíváncsi most mindenki
Forrás: Getty Images Europe

Egy mozdulat, hajgumi nélkül: Katalin hercegné hajtrükkje hatalmasat megy a közösségi médiában 

Katalin hercegné a suffolki Sudbury Silk Millsbe, egy több mint 300 éves családi szövőgyárba látogatott el. Egy kis időre kötényt húzott, hogy kipróbálja a szövetkészítést. Amikor a munkához készült, a hercegné hátrahúzta hosszú haját, majd mindenféle kontytű vagy hajgumi nélkül egyszerű mozdulattal kontyba tekerte azt. A jelenetről készült videót egy királyi családtag osztotta meg a közösségi médiában: „A walesi hercegné, aki ma könnyedén kontyba tűzte a haját, hajgumi vagy csat nélkül.”

@windsorfamilynews 🇬🇧Before trying her hand at silk screen printing at Marina Mill in Kent, the Princess of Wales amazed everyone: she tied her hair effortlessly without a hair tie! ✨ A small detail that once again shows Catherine’s elegance and natural grace. 💫. 🇮🇹Prima di cimentarsi nella serigrafia di seta a Marina Mill, nel Kent, la Principessa del Galles ha sorpreso tutti: si è legata i capelli senza elastico, con un gesto naturale e senza sforzo! ✨ Un piccolo dettaglio che dimostra, ancora una volta, l’eleganza e la semplicità di Catherine. 💫#PrincessofWales #Catherine #RoyalVisit #BritishRoyals ♬ The Winner Is... Version - DeVotchKa

A kommentelők odavannak érte

A videóhoz rengeteg reakció érkezett. Egy hozzászóló azt írta: „Soha nem tudnám ezt ilyen tökéletesen megcsinálni.” Egy másik így fogalmazott: „Az én kontyom 0,2 másodperccel később szétesett volna.”  Volt, aki hozzátette: „Úgy tűnik, nagy rutinja van ebben, és még csak nem is kócos.” 

Valakinek kellene egy lassított felvételes oktatóvideót csinálnia erről, hogy megtanulhassam. Az enyém csak folyton szétesik, de ő profi 

- olvasható ugyanitt. 

