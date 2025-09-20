Duncan Larcombe királyi szakértő szerint Katalin és Vilmos egyértelmű üzenetet küldtek Harry hercegnek azzal, hogy nem köszöntötték fel a születésnapján. A walesi herceg és hercegné állítólag még nem áll készen a kibékülésre, és úgy vélik: most Harrynek kell kezdeményeznie.

Katalin hercegné és Vilmos herceg nem köszöntötték fel Harryt a születésnapján

Forrás: Getty Images Europe

Katalin és Vilmos hallgatása sokatmondó

Harry herceg szeptember 15-én ünnepelte 41. születésnapját, néhány nappal azután, hogy 19 hónap elteltével ismét találkozott édesapjával, III. Károly királlyal a Clarence House-ban. A találkozó mindössze 54 percig tartott, de sokak szerint fontos lépést jelentett a családi kapcsolatok rendezésében. A walesi herceg és hercegnő azonban sem nyilvános üzenettel, sem más formában nem köszöntötte fel sógorát. „Katalinék hallgatása többet mondott ezer szónál” – nyilatkozta Duncan Larcombe az OK! magazinnak. „Nem tettek közzé semmit a születésnapján, ahogy az a királyi családban szokás. Azt üzenték Harrynek, a labda most nálad van” – tette hozzá. A szakértő szerint a királyi protokoll szigorúan szabályozza a megszólalásokat, így a családtagok gyakran csak közvetetten fejezhetik ki véleményüket. „Sem Katalin, sem Vilmos nem beszélhet nyilvánosan Harryről és Meghanról” – magyarázta. „Kénytelenek finom jelzéseket küldeni – és úgy tűnik, ez is az. Nem állnak készen arra, hogy Harryt felköszöntsék” – vélekedik. Larcombe.

Harrynek többet kellene tennie

Harry herceg többször hangot adott annak, szeretné, ha gyermekei időnként visszatérhetnének az Egyesült Királyságba, és szorosabb kapcsolatot ápolhatnának brit rokonaikkal. Larcombe szerint azonban egyelőre nincs nyoma annak, hogy a herceg nyilvánosan kezdeményezné a kibékülést testvérével és Katalinnal. „Azt hiszem, Harry örülne, ha Vilmos és Katalin megbocsátanának neki és Meghannak” – mondta a szakértő. „Kiközösítették, ami rosszul esik neki. De nem vagyok biztos abban, hogy Harry tett volna bármit is annak érdekében, hogy nyilvánosan is kimutassa, kibékülne a testvérével és Katalinnal, és hagyja, hogy a múlt, múlt legyen” – mondta.