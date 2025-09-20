Duncan Larcombe királyi szakértő szerint Katalin és Vilmos egyértelmű üzenetet küldtek Harry hercegnek azzal, hogy nem köszöntötték fel a születésnapján. A walesi herceg és hercegné állítólag még nem áll készen a kibékülésre, és úgy vélik: most Harrynek kell kezdeményeznie.
Harry herceg szeptember 15-én ünnepelte 41. születésnapját, néhány nappal azután, hogy 19 hónap elteltével ismét találkozott édesapjával, III. Károly királlyal a Clarence House-ban. A találkozó mindössze 54 percig tartott, de sokak szerint fontos lépést jelentett a családi kapcsolatok rendezésében. A walesi herceg és hercegnő azonban sem nyilvános üzenettel, sem más formában nem köszöntötte fel sógorát. „Katalinék hallgatása többet mondott ezer szónál” – nyilatkozta Duncan Larcombe az OK! magazinnak. „Nem tettek közzé semmit a születésnapján, ahogy az a királyi családban szokás. Azt üzenték Harrynek, a labda most nálad van” – tette hozzá. A szakértő szerint a királyi protokoll szigorúan szabályozza a megszólalásokat, így a családtagok gyakran csak közvetetten fejezhetik ki véleményüket. „Sem Katalin, sem Vilmos nem beszélhet nyilvánosan Harryről és Meghanról” – magyarázta. „Kénytelenek finom jelzéseket küldeni – és úgy tűnik, ez is az. Nem állnak készen arra, hogy Harryt felköszöntsék” – vélekedik. Larcombe.
Harry herceg többször hangot adott annak, szeretné, ha gyermekei időnként visszatérhetnének az Egyesült Királyságba, és szorosabb kapcsolatot ápolhatnának brit rokonaikkal. Larcombe szerint azonban egyelőre nincs nyoma annak, hogy a herceg nyilvánosan kezdeményezné a kibékülést testvérével és Katalinnal. „Azt hiszem, Harry örülne, ha Vilmos és Katalin megbocsátanának neki és Meghannak” – mondta a szakértő. „Kiközösítették, ami rosszul esik neki. De nem vagyok biztos abban, hogy Harry tett volna bármit is annak érdekében, hogy nyilvánosan is kimutassa, kibékülne a testvérével és Katalinnal, és hagyja, hogy a múlt, múlt legyen” – mondta.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.