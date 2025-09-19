Katalint a „a lelke mélyéig megrázta” a szőke hajáról szóló kegyetlen kritika: kiborult, hogy azt állítják, paróka

Katalin szeptember elején a brit Természettudományi Múzeumban tett látogatásakor mutatta meg először a nyilvánosságnak megváltozott frizuráját. A hercegné szőke, meghosszabbított hajjal jelent meg Vilmos herceg mellett, kinézete pedig nem aratott osztatlan sikert. Voltak, akik kommentekben írták le, hogy mennyire rosszul áll neki, sápasztja, öregíti, mások pedig odáig is elmentek, hogy a rákkezelése miatt biztosan kihullott a haja és parókát visel. Bennfentesek szerint ez utóbbi nagyon megviselte Katalint és pár nap múlva vissza is tért korábbi hajviseletéhez.

Katalin hercegnét szeptember elején egy rövid ideig láthattuk szőkén

Katalint megviselte a kritikaáradat

Palotai források szerint a walesi hercegnőt mélyen felkavarta az online támadások sorozata, amelyek új frizuráját célozták, és azt feltételezték, hogy megváltozott külseje összefüggésben állhat a rákbetegségével. Néhány nappal később, többek között a számtalan kritika miatt, Katalin visszatért a sötétebb barna árnyalathoz, amelyet azóta is visel. „Ez egy nagyon nehéz időszak volt Katalin számára” – mondta egy családi forrás. – „A nyaralásáról visszatérve állt újra kamerák elé, és az a felvetés, hogy a haja a betegsége miatt változott meg, különösen szíven ütötte” – nyilatkozta. „Azt hitte, hogy az emberek támogatni fogják, tudván mindazt, amivel az elmúlt évben szembe kellett néznie. Megdöbbentette, hogy milyen kegyetlenek az új külsejével kapcsolatban” – idéz a RadarOnline egy családtagot.

Katalin nem először szembesül támadásokkal. Amikor összeházasodott Vilmossal, sokan átlagosnak nevezték, de azon gyorsan túl tudott lendülni. „Már korábban is szembesült ilyen kritikával, de soha nem ilyen sebezhető időszakban” – nyilatkozta egy bizalmasa. „Mindig sikerül felülemelkednie a gonoszságon, de ez alkalommal nagyon megrázta” – mondta egy bennfentes.

Katalin hercegné elfogadta, hogy megjelenését mindig aprólékosan kielemzik

Sokkal nagyobb empátiára számított

„Katalin elfogadja, hogy közszereplőként a külseje mindig is beszédtéma lesz. De a diagnózisa és a felépülése után több együttérzésre számított. Ehelyett trollok tépték darabokra valami olyan triviális dolog miatt, mint a hajszín – és ez elkeserítette” – nyilatkozta a palota egyik dolgozója. A támadások közepette szólalt meg Sam McKnight, Diana hercegné egykori fodrásza is: „Megdöbbent, elborzaszt, elkeserít és undorral tölt el a walesi hercegnővel kapcsolatos összes otromba megjegyzés. Egy nő haja nagyon személyes dolog, páncélt, védelmet, önbizalmat és még sok minden mást jelent.” A fodrász szerint a hercegnőt ért kommentek különösen fájdalmasak, mert többnyire más nők fogalmazták meg őket. „El sem hiszem, mennyire gonoszak és mennyire hiányzik belőlük az empátia. Megjegyzéseik egy sebezhető fiatal nőt támadnak, akinek – a házasságkötése és a szerepvállalása miatt – nincs más választása, mint hogy bátran szembenézzen a nyilvánossággal” – írta.