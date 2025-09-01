Ezt a sminkterméket Katalin hercegné soha, semmilyen körülmények között nem használhatja

Sminkje rendre harmonizál öltözékével és a protokoll elvárásaival, egy dolgot azonban soha semmilyen körülmények között nem viselhet. Van egy bizonyos sminktermék, ami Katalin hercegné számára tiltólistás.
A hivatalos eseményeken a sminknek visszafogottnak, kifinomultnak és tartósnak kell lennie. A piros rúzs, bármennyire elegáns, könnyen elkenődhet poháron, evőeszközön, vagy akár egy baráti puszi során, ami a fotókon is feltűnő lenne. A protokoll célja, hogy a megjelenés minden körülmények között hibátlan maradjon, ennek megfelelően a tartós, természetes árnyalatok kerülnek előtérbe.
A túl élénk, feltűnő sminktermékek – köztük a piros rúzs – hivalkodónak hatnak, és elvonhatják a figyelmet az esemény valódi céljáról. Katalin sminkje ezért a természetes szépségét hangsúlyozza, nem a sminket magát.
A piros rúzs tehát tilos számára. Helyette pasztelles árnyalatokat használ, ami már csak azért is remek választás, mert üde megjelenést biztosít, ráadásul a brit és nemzetközi közönség nőtagjaiban nem irigységet, hanem szimpátiát ébreszt. Kedveli a barackszínű és a rózsaszínű szájfényt, előszeretettel alkalmaz lágy barnás szemhéjpúdert és szemhéjtust, néha kísérletezik csillogó szemhéjpúderrel, de pirosítóból is a lágy barackos és rózsaszínes árnyalatokat alkalmazza.
Természetesség és kifinomult elegancia kombinációja – röviden így foglalható össze a Kate Middleton, azaz a Katalin hercegné által kialakított védjegy. Erzsébet királynő ugyanennek volt a híve, ha az önmagával kapcsolatos elvárásokról volt szó: szolid smink, minden részletre kiterjedő figyelem.
Egyébként Katalin hercegnénél a smink nem csupán ízlés kérdése, hanem a királyi protokoll és a tudatos márkaépítés kombinációja, úgy is fogalmazhatunk, hogy ő a no-makeup makeup stílus egyik legismertebb képviselője lett.
A hercegné minden élethelyzetben fenntartja a harmonikus imázst, legyen szó diplomáciai találkozóról, családi programról, gyermekeinek világrahozataláról, vagy sporteseményről.
A piros rúzs többek között önbizalom-növelő hatása miatt népszerű: kiemeli az ajkakat, és erősebb, magabiztosabb megjelenést kölcsönöz viselőjének, és ahogy erről már korábban írtunk, szexuális és társadalmi szimbolikáját tekintve a szenvedélyt, az energiát és vonzerőt sugallja. Történelmileg pedig a nők „erőteljes jelenlétét” hangsúlyozta (gondoljunk például Marilyn Monroe-ra). Nem utolsósorban a stílus ikonikus eleme is, hiszen egy jól megválasztott piros árnyalat sosem megy ki a divatból, legalábbis a halandók körében. Katalin hercegnének továbbra is tilos viselnie.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.