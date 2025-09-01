Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Ezt a sminkterméket Katalin hercegné soha, semmilyen körülmények között nem használhatja

Getty Images Europe - WPA Pool
szabály rúzs Katalin hercegné
Jónás Ágnes
2025.09.01.
Bája többek között abban rejlik, hogy egyszerre testesíti meg a királyi hagyományok eleganciáját és a modern kor közvetlenségét. Katalin hercegné megjelenése mindig kifinomult, mégis mentes a hivalkodástól, így könnyedén képes úgy tündökölni, hogy közben sosem kelti azt az érzetet, hogy elérhetetlen volna.

Sminkje rendre harmonizál öltözékével és a protokoll elvárásaival, egy dolgot azonban soha semmilyen körülmények között nem viselhet. Van egy bizonyos sminktermék, ami Katalin hercegné számára tiltólistás.

Katalin hercegné
Katalin hercegné a tőle megszokott elegáns stílusban és visszafogott nappali sminkben 
Forrás: WireImage

A brit királyi családban a megjelenés nem személyes ízlés kérdése  – Katalin hercegné ennek megfelelően visel sminket is

A hivatalos eseményeken a sminknek visszafogottnak, kifinomultnak és tartósnak kell lennie. A piros rúzs, bármennyire elegáns, könnyen elkenődhet poháron, evőeszközön, vagy akár egy baráti puszi során, ami a fotókon is feltűnő lenne. A protokoll célja, hogy a megjelenés minden körülmények között hibátlan maradjon, ennek megfelelően a tartós, természetes árnyalatok kerülnek előtérbe.

A túl élénk, feltűnő sminktermékek – köztük a piros rúzs – hivalkodónak hatnak, és elvonhatják a figyelmet az esemény valódi céljáról. Katalin sminkje ezért a természetes szépségét hangsúlyozza, nem a sminket magát. 

A piros rúzs tehát tilos számára. Helyette pasztelles árnyalatokat használ, ami már csak azért is remek választás, mert üde megjelenést biztosít, ráadásul a brit és nemzetközi közönség nőtagjaiban nem irigységet, hanem szimpátiát ébreszt. Kedveli a barackszínű és a rózsaszínű szájfényt, előszeretettel alkalmaz lágy barnás szemhéjpúdert és szemhéjtust, néha kísérletezik csillogó szemhéjpúderrel, de pirosítóból is a lágy barackos és rózsaszínes árnyalatokat alkalmazza. 

Katalin hercegné
A ruha lehet jól szabott és piros, a rúzs viszont semmiképp – Katalin hercegné ezúttal is kifejezetten jó ízléssel választott rúzsárnyalatot 
Forrás: Getty Images Europe

A piros rúzs elhagyása nemcsak a protokollhoz való igazodás, hanem tudatos stratégia is

Természetesség és kifinomult elegancia kombinációja – röviden így foglalható össze a Kate Middleton, azaz a Katalin hercegné által kialakított védjegy. Erzsébet királynő ugyanennek volt a híve, ha az önmagával kapcsolatos elvárásokról volt szó: szolid smink, minden részletre kiterjedő figyelem. 

Egyébként Katalin hercegnénél a smink nem csupán ízlés kérdése, hanem a királyi protokoll és a tudatos márkaépítés kombinációja, úgy is fogalmazhatunk, hogy ő a no-makeup makeup stílus egyik legismertebb képviselője lett.

A hercegné minden élethelyzetben fenntartja a harmonikus imázst, legyen szó diplomáciai találkozóról, családi programról, gyermekeinek világrahozataláról, vagy sporteseményről. 

Önkifejezés, stílus és jelzés

A piros rúzs többek között önbizalom-növelő hatása miatt népszerű: kiemeli az ajkakat, és erősebb, magabiztosabb megjelenést kölcsönöz viselőjének, és ahogy erről már korábban írtunk, szexuális és társadalmi szimbolikáját tekintve a szenvedélyt, az energiát és vonzerőt sugallja. Történelmileg pedig a nők „erőteljes jelenlétét” hangsúlyozta (gondoljunk például Marilyn Monroe-ra). Nem utolsósorban a stílus ikonikus eleme is, hiszen egy jól megválasztott piros árnyalat sosem megy ki a divatból, legalábbis a halandók körében. Katalin hercegnének továbbra is tilos viselnie.  

