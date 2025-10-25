Visszatért a '90-es évek kedvence, a hajkreppelő: így csináld, hogy tökéletes legyen

A hullámos, sellős, kreppelt haj ismét trendi lett, és nemcsak a kifutókon, de a hétköznapi megjelenésben is. A hajkreppelő a '90-es évek egyik legkedveltebb hajsütő eszköze volt. Idén az apró hullámok helyett, a laza, szélfútta kreppelés lesz a divat. Vedd elő te is a szekrény mélyén porosodó hajkreppelődet, mert a hajstílus felrobbantotta a beautyvilágot.

Ismét divat a kreppelt haj a '90-es évekből

Forrás: Getty Image

A kreppelt haj a '90-es évek végén és a 2000-es évek elején volt hatalmas divat. Minden sztár, színésznő és lány ezt a frizurát választotta. A retró kreppeléssel ellentétben, 2025-ben a lazább, nagyobb hullámú kreppelők kerültek reflektorfénybe.

Kreppelt haj 2025-ben

A trendet nemcsak a közösségi médiában, de a vörös szőnyegen is láthattuk, idén olyan nagy nevek is viselték, mint Kylie Jenner, Nicole Kidman és Rita Ora. A sellőhullámokhoz egy nagyobb csövekből álló hajkreppelőre lesz szükséged. Ez a frizura azért is lett nagyon népszerű, mert tartós, és a párás idő sem fogja tönkretenni, csak még kuszábbá teszi a laza hajviseletet.

Hajkreppelő technikák 2025

Forrás: Getty Image

Hogyan kreppeld a hajad?

Hajmosás után használj hővédő spray-t, és mindenképpen szárítsd meg a hajad, fontos, hogy a hajszárító mindig a fejed tetejétől lefele álljon, így megelőzöd a pufi volument a fejtövednél. Ha már teljesen száraz a hajad, válaszd szekciókra. A legalsó szekcióval kezd először, fésüld át jól. Inkább kisebb tincsenként haladj, és egészen a hajtövedtől kezd. Ha vékonyszálú, vagy kevés a hajtömeged, ez a hajstílus tökéletes lehet számodra, hiszen minden hajtípust optikailag dússá tesz. Süsd végig a tincseidet, majd használj hajlakkot, hogy biztosan tartós maradjon. Minél nagyobb kreppelőt választasz, annál természetesebb lesz az összhatás, ha azonban göndör frizurára vágysz használj kisebb csövű kreppelőt.