Szeretnél olyan hullámos hajat, amilyen Kylie Jennernek van? Mutatjuk, hogy érheted el — VIDEÓ

A stílusikon, modell és valóságshow-sztár, Kylie Jenner most újabb beauty trenddel tett szert népszerűségre. Kylie mindig is híres volt derékig érő sötét színű hajáról, amit az elmúlt két évben szinte kivétel nélkül laza hullámokban hordott. A hajstílus, annyira népszerűvé vált, hogy egész TikTok-trend született arra, hogy kitalálják pontosan, hogyan is készülnek a laza eleganciát idéző loknik. De végre vége a titkolózásnak! A videója alapján mostantól te is elkészítheted Kylie Jenner ikonikus frizuráját.

Kylie Jenner hajrutinja

Forrás: Getty Images North America

Kylie Jenner hajformázási rutinja

A 27 éves modell fodrásza, Cherilyn Farris segítségével vette videóra ikonikus hajstílusának elkészítési módját. A videó elején Kylie elmagyarázza, hogy első lépésként megszárítják a haját, majd csatolós póthajat fognak felhelyezni a természetes haja mellé. A fodrász ezután elmagyarázta, hogy 4 cm-es hajsütővasat használ, és Jenner haját az arca irányába, befelé tekerve göndöríti. „Egy nagyon klasszikus hullámot csinálok, ahol az egész haj alul, egymás alá van göndörítve” – magyarázta. Kylie Jenner laza, loknijainak titka, hogy a haj felső rétegeihez nagyobb, szélesebb hajsütőre váltanak, és a sütési irányt is teljesen megfordítják, arccal ellentétes irányba. Farris a vasaló szorítójának segítségével Kylie Jenner hajának gyökereitől a végéig dolgozik a hajvasalóval.

„A legnagyobb titka, hogy többféle típusú fürtöt készítünk, így semmi sem fekszik túl egyenletesen” – jegyezte meg.

A sztárfodrász azt is elmagyarázza, hogy az arcot körülvevő tincseket hajvasalóval formázza, mert azzal jobban kontrollálható az eredmény. Szóval, ez gyakorlatilag a valaha volt legbonyolultabb bemutatóvideó – viccelődött Kylie Jenner, miközben ujjaival elkezdte kifésülni a fürtöket.

Nem is gondolnád, de Kylie frizurája mennyire népszerű. A videón 2,6 millió kedvelés van és több mint 28 millió megtekintéssel dicsekedhet. Ezek a számok is csak azt mutatják, hogy a szépségipar, a rajongótábor és a trendkedvelők mind erre a tutorial-videóra vártak.