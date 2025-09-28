Rihanna visszahozta ezt a 2000-es évekbeli hajstílust, és utáljuk imádni

A Y2K divattrend már egy éve hihetetlenül népszerű, és mostanra a hajformázási szokásainkat is megfertőzte. A 2000-es évek ikonikus cikcakkos hajelválasztási stílusa ismét trendi lett, amikor Rihanna úgy döntött, így lép ki az utcára. A megosztó hajtrend már teljesen elterjedt TikTokon, és utáljuk imádni.
A világhírű énekesnő legújabb utcai fotóin egy stílusos outfitben, és egy frissen készített hosszú hajfonattal jelent meg. Azonban az internet teljesen felrobbant, amikor észrevették, hogyan választotta el a haját: cikkcakkosan. Ez a technika a 2000-es évek egyik kedvence volt, majd a kínos fiatalkori emlékek részévé vált, de Rihannának most sikerült vagánnyá varázsolnia. A Rihanna elválasztott haját kivasalva, két vastag fonatban viselte, ami tökéletesen kontúrozta az arcát.
A 2000-es években olyan nagy nevek is viselték ezt a trendet, mint Christina Aguilera, Britney Spears vagy az Olsen ikrek. Akkoriban a hajstílus egy kócos változata volt népszerű, ami inkább hatott kuszának, mint tudatos választásnak. Most a modern változatban a sleeked back hajstílussal kombinálják, amikor a fejre lesimítva formázzák a hajat. Bár a régi trend annyira nem meggyőző, de az újragondolt változat már most rengeteg szívet hódított meg.
A ”zig zag hair" kifejezés TikTokon már egész trenddé nőtte ki magát, és rengeteg videót láthatunk arról, hogyan készítik el ma, modern csavarral a retró hajat. Ezen a videón például több mint 9 millió megtekintés van, és 1,2 millióan kedvelték. A cikkcakkos hajhoz először el kell választanod a hajad ebben a mintázatban, amihez egy fésű vagy sminkecset nyelét kell használnod. Majd a kialakított mintát le kell zselézned, és ezután úgy formázod a hajad többi részét, ahogy az szimpatikus számodra. Lehet copf, konty, fonat a lényeg, hogy a minta legyen az uralkodó.
