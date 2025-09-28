Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Rihanna visszahozta ezt a 2000-es évekbeli hajstílust, és utáljuk imádni

Getty Images - DUTCH/Bauer-Griffin
elválasztás 2000-es évek haj Rihanna
Az énekesnő frizurája olyan, mintha visszarepültünk volna az időben. Rihanna 2000-es évek inspirálta haja nosztalgikus érzéseket ébresztett a rajongókban. Nincs visszaút, mert a trend elterjedt és most mindenki így fésüli a haját.

A Y2K divattrend már egy éve hihetetlenül népszerű, és mostanra a hajformázási szokásainkat is megfertőzte. A 2000-es évek ikonikus cikcakkos hajelválasztási stílusa ismét trendi lett, amikor Rihanna úgy döntött, így lép ki az utcára. A megosztó hajtrend már teljesen elterjedt TikTokon, és utáljuk imádni.

Rihanna
Rihanna legújabb hajstílusa
Forrás: Getty Images

Rihanna és a 2000-es évek ikonikus hajstílusa

A világhírű énekesnő legújabb utcai fotóin egy stílusos outfitben, és egy frissen készített hosszú hajfonattal jelent meg. Azonban az internet teljesen felrobbant, amikor észrevették, hogyan választotta el a haját: cikkcakkosan. Ez a technika a 2000-es évek egyik kedvence volt, majd a kínos fiatalkori emlékek részévé vált, de Rihannának most sikerült vagánnyá varázsolnia. A Rihanna elválasztott haját kivasalva, két vastag fonatban viselte, ami tökéletesen kontúrozta az arcát. 

LOS ANGELES, CA - AUGUST 04: Rihanna is seen on August 04, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by DUTCH/Bauer-Griffin/GC Images)
Rihanna hajstílusa
Forrás: Getty Images

A 2000-es években olyan nagy nevek is viselték ezt a trendet, mint Christina Aguilera, Britney Spears vagy az Olsen ikrek. Akkoriban a hajstílus egy kócos változata volt népszerű, ami inkább hatott kuszának, mint tudatos választásnak. Most a modern változatban a sleeked back hajstílussal kombinálják, amikor a fejre lesimítva formázzák a hajat. Bár a régi trend annyira nem meggyőző, de az újragondolt változat már most rengeteg szívet hódított meg. 

 Y2K hajstílus 
Forrás:  Profimedia

A ”zig zag hair" kifejezés TikTokon már egész trenddé nőtte ki magát, és rengeteg videót láthatunk arról, hogyan készítik el ma, modern csavarral a retró hajat. Ezen a videón például több mint 9 millió megtekintés van, és 1,2 millióan kedvelték. A cikkcakkos hajhoz először el kell választanod a hajad ebben a mintázatban, amihez egy fésű vagy sminkecset nyelét kell használnod. Majd a kialakított mintát le kell zselézned, és ezután úgy formázod a hajad többi részét, ahogy az szimpatikus számodra. Lehet copf, konty, fonat a lényeg, hogy a minta legyen az uralkodó. 

@kayla.ryann zig zag parted slick back bun tutorial 🥐🌭🐇 #zigzagpart #hairtutorial #slickbackbun #hairinspo #summerhairinspo ♬ Spence boutta make cereal - PHILLYGOATSPENCE🐐

Julia Roberts teljesen átalakult: új hajszínnel hódít, amit mindenki le akar majd utánozni

Új karakter, egy szenzációsnak ígérkező film és új haj! Julia Roberts teljes átalakuláson ment át egy szerep kedvéért és dögösebb, mint valaha.

Rihanna vattacukornak öltözött: extravagáns ruhában mutatta meg hatalmas terheshasát - FOTÓ

Az énekesnő harmadik terhessége alatt sem mond le a feltűnő ruhákról. Legutóbb augusztus 5-én látták Los Angeles utcáin Rihannát, aki úgy nézett ki, mint egy hatalmas vattacukor.

Rihanna megmutatta ritkán látott gyerekeit − FOTÓ

Törpikék a premieren! Rihanna két kisfiával vonult fel a Hupikék törpikék premierjén.

 

