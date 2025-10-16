Ne csak szüreteld, viseld is: itt a lilaszőlő-smink

Ősszel ruhákban, sminkekben és illatokban is izgalmas újdonságok várnak rád. A lila rendkívül nőies szín, minden szemszínhez passzol, a közelgő halloween egyik alapszíne, és a lilaszőlő-smink kihagyhatatlan „alkotóeleme”. Szép hatást lehet vele elérni, ha csak kontúrként használod, vagy, ha csak minimális szemhéjpúdert dolgozol el a pillák tövében. Igazán izgalmassá akkor válik, ha más őszi színekkel kombinálod: esti buliba tökéletes lehet az orgonalila-narancssárga vagy a lila-halványzöld duó, amit sötétbarna tussal vagy füstös feketével varázsolhatsz még vonzóbbá.

Lilaszőlő-smink – Alkosd meg és szüreteld le a bókokat!

Forrás: Shutterstock

Lilaszőlő-smink lépésről lépésre

Elsőként vidd fel a krémes alapozót de úgy, hogy nyomj ki egy kicsit egy pohár vízbe, majd vedd ki sminkecsettel az aljára lesüllyedt, még egyben lévő alapozókrémet. Ha így viszed fel az arcodra, tökéletesen fedő, pontosan illeszkedő alapot kapsz, amint az alapozó megszáradt az arcodon. Mi ezúttal a Pupa Made to Last alapozóját ajánljuk − minden bőrtípushoz kíméletes, és 24 órán át tartó fedést biztosít.

Made to Last Foundation folyékony alapozó − 7 490 Ft

Forrás: pupamilano.hu

Jöhet az alapozópor, a korrektor, majd a szemfestékalap.

NYX Wonder Stick Dual Face Lift − 5 110 Ft

Forrás: notino.hu

Amennyiben a lilához barnát, rózsaszínt, vagy narancssárgát használsz, ügyelj arra, hogy a két szín közötti határt szépen eldolgozd. Az is tökéletes, ha kizárólag a lila árnyalataival dolgozol. Ősszel válassz 1-2 árnyalattal sötétebb lilát, mint tavasszal vagy nyáron, mert a bőrünk színe ősszel némileg fakóbbnak tűnik. A világos lilát tedd a szemhéjadon alulra, majd kizárólag a mélyítő vonalban árnyékolj sötétlilával.

Lancome Hypnose Palette 5 Couleors Szemhejpuder Paletta − 32 500 Ft

Forrás: marionnaud.hu

Amennyiben drámaibb hatásra vágysz, a belső szemzugba jöhet egy kis metálfény.

Infinite Chrome Flakes − 15 570 Ft

Forrás: cfbeauty.hu

Az Yves Saint Laurent „fair” árnyalatú arcpirosítójának selymes textúrája tökéletesen összeolvad az arcbőrrel, finomítja a pórusokat és elfedi az apró bőrhibákat. Vigyél fel belőle sminkecsettel az arccsontra és finom körkörös mozdulatokkal haladj a halánték felé.

Make Me Blush Bold Blurring púderpirosító− 23 500 Ft

Forrás: marionnaud.hu

Spirálozás előtt fésüld át a pilláidat, hogy a púderdarabkák ne csomósítsák össze a szempillafestéket. Ha vérbeli lilaimádó vagy és esti partira vagy hivatalos, használhatsz lila színű szempillaspirált, de ha munkába mész, inkább válaszd a jól bevált feketét.

A sminkünk legizgalmasabb részét a bíbor rúzs adja. A MAC Silky Matt rúzsa szépen fed, és egyáltalán nem szárítja az ajkakat. Ha kicsit vékonyabb az ajkad, próbálj optikailag csalni egy kicsit: az ajkad közepére kerüljön a lila rúzsból, a széleken inkább világosabb lila vagy rózsaszín árnyalatot használj. Végezetül az alsó ajkad közepére tegyél egy kis szájfényt, hogy teltebbnek hasson.