Ne csak szüreteld, viseld is: itt a lilaszőlő-smink

női szem lilaszőlő sminkkel
Shutterstock - OksanaNizienko
arc őszi lila smink
Jónás Ágnes
2025.10.16.
A szüretnek már vége, de ez ne tántorítson el a szezon sztárszínétől, a lilától. Mutatjuk, hogyan készíthető olyan káprázatos szájhangsúlyos lilaszőlő-smink, amelyet nemcsak esti buliban, hanem hétköznapokon is bátran viselhetsz.

Ősszel ruhákban, sminkekben és illatokban is izgalmas újdonságok várnak rád. A lila rendkívül nőies szín, minden szemszínhez passzol, a közelgő halloween egyik alapszíne, és a lilaszőlő-smink kihagyhatatlan „alkotóeleme”. Szép hatást lehet vele elérni, ha csak kontúrként használod, vagy, ha csak minimális szemhéjpúdert dolgozol el a pillák tövében. Igazán izgalmassá akkor válik, ha más őszi színekkel kombinálod: esti buliba tökéletes lehet az orgonalila-narancssárga vagy a lila-halványzöld duó, amit sötétbarna tussal vagy füstös feketével varázsolhatsz még vonzóbbá.

lilaszőlő
Lilaszőlő-smink – Alkosd meg és szüreteld le a bókokat! 
Forrás: Shutterstock

Lilaszőlő-smink lépésről lépésre

Elsőként vidd fel a krémes alapozót de úgy, hogy nyomj ki egy kicsit egy pohár vízbe, majd vedd ki sminkecsettel az aljára lesüllyedt, még egyben lévő alapozókrémet. Ha így viszed fel az arcodra, tökéletesen fedő, pontosan illeszkedő alapot kapsz, amint az alapozó megszáradt az arcodon. Mi ezúttal a Pupa Made to Last alapozóját ajánljuk − minden bőrtípushoz kíméletes, és 24 órán át tartó fedést biztosít. 

Made to Last Foundation folyékony alapozó − 7 490 Ft 
Forrás: pupamilano.hu

Jöhet az alapozópor, a korrektor, majd a szemfestékalap. 

lilaszőlő smink
NYX Wonder Stick Dual Face Lift − 5 110 Ft
Forrás: notino.hu

Amennyiben a lilához barnát, rózsaszínt, vagy narancssárgát használsz, ügyelj arra, hogy a két szín közötti határt szépen eldolgozd. Az is tökéletes, ha kizárólag a lila árnyalataival dolgozol. Ősszel válassz 1-2 árnyalattal sötétebb lilát, mint tavasszal vagy nyáron, mert a bőrünk színe ősszel némileg fakóbbnak tűnik. A világos lilát tedd a szemhéjadon alulra, majd kizárólag a mélyítő vonalban árnyékolj sötétlilával.

lilaszőlő smink
Lancome Hypnose Palette 5 Couleors Szemhejpuder Paletta − 32 500 Ft 
Forrás: marionnaud.hu

Amennyiben drámaibb hatásra vágysz, a belső szemzugba jöhet egy kis metálfény. 

lilaszőlő smink
Infinite Chrome Flakes − 15 570 Ft
Forrás: cfbeauty.hu

Az Yves Saint Laurent „fair” árnyalatú arcpirosítójának selymes textúrája tökéletesen összeolvad az arcbőrrel, finomítja a pórusokat és elfedi az apró bőrhibákat. Vigyél fel belőle sminkecsettel az arccsontra és finom körkörös mozdulatokkal haladj a halánték felé.

lilaszőlő smink
Make Me Blush Bold Blurring púderpirosító− 23 500 Ft 
Forrás: marionnaud.hu

Spirálozás előtt fésüld át a pilláidat, hogy a púderdarabkák ne csomósítsák össze a szempillafestéket. Ha vérbeli lilaimádó vagy és esti partira vagy hivatalos, használhatsz lila színű szempillaspirált, de ha munkába mész, inkább válaszd a jól bevált feketét. 

A sminkünk legizgalmasabb részét a bíbor rúzs adja. A MAC Silky Matt rúzsa szépen fed, és egyáltalán nem szárítja az ajkakat. Ha kicsit vékonyabb az ajkad, próbálj optikailag csalni egy kicsit: az ajkad közepére kerüljön a lila rúzsból, a széleken inkább világosabb lila vagy rózsaszín árnyalatot használj. Végezetül az alsó ajkad közepére tegyél egy kis szájfényt, hogy teltebbnek hasson. 

M·A·Cximal Silky Matte Lipstick - 10.100 Ft
Forrás: maccosmetics.hu

Ha még nem barátkoztál meg a lilával, vagy ha még bizonytalanul használod, rúzs helyett inkább vegyél elő kék vagy lila szájkontúr ceruzát, és azzal rajzold meg az ajkak külső ívét. 

MAC Colour Excess Zselés szemceruza - 10.000 Ft
Forrás: douglas.hu

Nézd meg ezt a videót, ha úgy érzed, segítség kell a tökéletes lilaszőlő-smink elkészítéséhez:

@paulina_kurkowska Perfect look for brown eyes ✌🏻| YES or NO? 🤔 Products: @Mesauda Beauty rebel eyes eyeliner @NYX Cosmetics Polska Ultimate Party on Sunset Palette @Lancôme Idôle eye tint „lavender latte” @Karla Cosmetics loose eyeshadow „cozy” @lancomeofficial Lash Idôle Flutter extension mascara #purplemakeup #makeupforbrowneyes #easymakeup #makeup #lancomepoland ♬ original sound - 𝐀𝐄𝐂𝐙𝐑𝐕

Amennyiben úgy érzed, nincs kedved kimozdulni a borús őszi időben otthonról, jusson eszedbe a lilaszőlő smink. Állj neki, készítsd el, aztán pedig szüreteld le a bókokat!

