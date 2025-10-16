Ne csak szüreteld, viseld is: itt a lilaszőlő-smink

Ősszel ruhákban, sminkekben és illatokban is izgalmas újdonságok várnak rád. A lila rendkívül nőies szín, minden szemszínhez passzol, a közelgő halloween egyik alapszíne, és a lilaszőlő-smink kihagyhatatlan „alkotóeleme”. Szép hatást lehet vele elérni, ha csak kontúrként használod, vagy, ha csak minimális szemhéjpúdert dolgozol el a pillák tövében. Igazán izgalmassá akkor válik, ha más őszi színekkel kombinálod: esti buliba tökéletes lehet az orgonalila-narancssárga vagy a lila-halványzöld duó, amit sötétbarna tussal vagy füstös feketével varázsolhatsz még vonzóbbá.
Lilaszőlő-smink lépésről lépésre
Elsőként vidd fel a krémes alapozót de úgy, hogy nyomj ki egy kicsit egy pohár vízbe, majd vedd ki sminkecsettel az aljára lesüllyedt, még egyben lévő alapozókrémet. Ha így viszed fel az arcodra, tökéletesen fedő, pontosan illeszkedő alapot kapsz, amint az alapozó megszáradt az arcodon. Mi ezúttal a Pupa Made to Last alapozóját ajánljuk − minden bőrtípushoz kíméletes, és 24 órán át tartó fedést biztosít.
Jöhet az alapozópor, a korrektor, majd a szemfestékalap.
Amennyiben a lilához barnát, rózsaszínt, vagy narancssárgát használsz, ügyelj arra, hogy a két szín közötti határt szépen eldolgozd. Az is tökéletes, ha kizárólag a lila árnyalataival dolgozol. Ősszel válassz 1-2 árnyalattal sötétebb lilát, mint tavasszal vagy nyáron, mert a bőrünk színe ősszel némileg fakóbbnak tűnik. A világos lilát tedd a szemhéjadon alulra, majd kizárólag a mélyítő vonalban árnyékolj sötétlilával.
Amennyiben drámaibb hatásra vágysz, a belső szemzugba jöhet egy kis metálfény.
Az Yves Saint Laurent „fair” árnyalatú arcpirosítójának selymes textúrája tökéletesen összeolvad az arcbőrrel, finomítja a pórusokat és elfedi az apró bőrhibákat. Vigyél fel belőle sminkecsettel az arccsontra és finom körkörös mozdulatokkal haladj a halánték felé.
Spirálozás előtt fésüld át a pilláidat, hogy a púderdarabkák ne csomósítsák össze a szempillafestéket. Ha vérbeli lilaimádó vagy és esti partira vagy hivatalos, használhatsz lila színű szempillaspirált, de ha munkába mész, inkább válaszd a jól bevált feketét.
A sminkünk legizgalmasabb részét a bíbor rúzs adja. A MAC Silky Matt rúzsa szépen fed, és egyáltalán nem szárítja az ajkakat. Ha kicsit vékonyabb az ajkad, próbálj optikailag csalni egy kicsit: az ajkad közepére kerüljön a lila rúzsból, a széleken inkább világosabb lila vagy rózsaszín árnyalatot használj. Végezetül az alsó ajkad közepére tegyél egy kis szájfényt, hogy teltebbnek hasson.
Ha még nem barátkoztál meg a lilával, vagy ha még bizonytalanul használod, rúzs helyett inkább vegyél elő kék vagy lila szájkontúr ceruzát, és azzal rajzold meg az ajkak külső ívét.
Nézd meg ezt a videót, ha úgy érzed, segítség kell a tökéletes lilaszőlő-smink elkészítéséhez:
Amennyiben úgy érzed, nincs kedved kimozdulni a borús őszi időben otthonról, jusson eszedbe a lilaszőlő smink. Állj neki, készítsd el, aztán pedig szüreteld le a bókokat!