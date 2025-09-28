A málnás smink lesz az ősz legnagyobb szépségtrendje

Beköszöntött az ősz, és máris megjelent a szezon legújabb sminktrendje, ami nemcsak azért remek, mert egyszerű elkészíteni, hanem azért is, mert szinte mindenkinek jól áll.

A málnás smink könnyen személyre szabható.

Forrás: Shutterstock

Mit tud a málnás smink, amivel tele a net?

A málnás smink egyszerre édes és merész, a málna árnyalataiban pompázik most mindenkinek a szemhéja, orcája és ajkai is. Ez a gyümölcsös tónus, amely a piros és rózsaszín között lebeg, melegséget csempész az arcbőrre, visszahozza a nyári vidámságot, de illik az ősz hűvösebb napjaihoz is.

Szerencsére, a málnának több árnyalata is kapható minden terméktípusból, az egészen lágy és világos színektől a mély, telt és sötét tónusokig. De hogy hogyan is alkalmazd, ha alapvetően nem szoktál málnás sminket viselni?

Tuti tippek a málnás sminkhez

A szemhéjon a leguniverzálisabb megoldás a málnás, rózsaszín árnyalat, méghozzá egy kis füstös satírral a külső résznél. Adj hozzá egy kis barnát és mályvát is, amely még mélyebbé, igézőbbé és teljesebbé teszi a hatást.

Az ajkakon a krémes, málnás szín akár fényes, akár matt finish-sel is remekül mutat. Ha szeretnél minél egyedibb hatást elérni, nyugodtan használj egy sötétebb árnyalatot. Ez lehet akár áttetsző, szinte csak ajakápoló szerű, de akár egy nehéz, teljes fedésű rúzs is. Mi több, itt még a burgundi is belefér!

Az arc és a pirosító esetében a finomság a kulcs, itt érdemes a természetes arcpírra és ragyogásra törekedni, amely megakadályozza a sápadtságot, de mégsem válik nehézzé.

A trend másik nagy szerencséje, hogy egyszerűen párosítható az alapszínekkel, valamint az igazi őszi árnyalatokkal. Remekül mutat a barnákkal, bézsekkel, khaki árnyalatokkal, de akár a málna árnyalatai a ruhadarabokban is megjelenhetnek, az biztos, hogy nem lőhetsz mellé a döntéseddel.

A fentiek bizonyítják, hogy akár csak egy természetes, és minimalista sminkre törekszel, akár egy összetett, komplex megjelenésre, a málnás smink mindkét esetben tökéletes.