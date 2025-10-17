Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Monica Bellucci szépségtitkai — Örök érvényű elegancia és elragadó nőiesség, plasztikai beavatkozások nélkül

színésznő Monica Bellucci mediterrán konyha szépség
Kővári F. Luca
2025.10.17.
Hatvanéves, de húszat biztosan letagadhatna. Monica Bellucci szépsége örök, de vajon minek köszönheti, hogy a mai napig is ugyanolyan gyönyörű, mint akár három évtizede volt? Eláruljuk!

Az idén kereken 60 éves olasz színésznőt máig az egyik leggyönyörűbb nőként tartják számon. Vajon mi lehet az örök érvényű eleganciájának és elragadó nőiességének a titka? Mutatjuk Monica Bellucci titkos szépségtrükkjeit.

Így őrzi meg fiatalságát Monica Bellucci.
Így őrzi meg fiatalságát Monica Bellucci
Forrás: French Select

Monica Bellucci szépségtitkai

A színésznő szerepelt a Maléna című filmben, a Visszafordíthatatlanban, A Mátrixban és mellette még sok-sok alkotásban. Példaértékű színészi játékának köszönhetően olyan híres rendezőkkel dolgozott együtt, mint Gaspar Noé, Mel Gibson, Sam Mendes és Emir Kusturica. Monica Belucci méltó módon szeretne megöregedni, és úgy tűnik, ez sikerülni is fog neki, hiszen mind a mai napig gyönyörű, saját bevallása szerint mindenfajta beavatkozás nélkül. Lássuk, miként tartja meg természetes szépségét a híres színésznő! Ki tudja, egy-két tippet talán te is elleshetsz tőle.

A színésznő arcápolási rutinja

Monica rutinjában prioritást kap a tudatos bőrápolás. Mindig azt hangoztatta, hogy kozmetikai beavatkozás nélkül kíván megöregedni, és ehhez tartotta is magát. Ahhoz, hogy szépséggel öregedhessen, mindig lemossa a sminket, hogy szabadon lélegezzen a bőre. Emellett reggel és este is gyengéd arctisztítót, hidratáló szérumot és arckrémet használ. Elengedhetetlennek tartja a nappali fényvédőt, hogy óvja magát a napsugárzás káros hatásaitól. 

Alkalmanként termálvizes spray segít neki, hogy felfrissíthesse a fáradt bőrét. Vérkeringését arcmasszázzsal fokozza.

Laza smink 

A színésznő ragaszkodik ahhoz, hogy a kevesebb több. Természetes és letisztult szeretne maradni, de azért füstös szemsminkje ikonikussá vált. Sminkjének jellegzetes eleme a szemhangsúly, amelyhez természetes barna-szürke árnyalatokat használ fekete szempillaspirállal. 

Az ajakápolás is kifejezetten fontos számára, hiszen ajkai „beszélni, enni és csókolni” segítenek neki.

Hidratálóval tartja puhán száját, amelyre hétköznap nude árnyalatokat ken, alkalmakon élénk vöröset. Az alábbi videó alapján te is elkészítheted Monica Bellucci sminkjét: 

@veronicarroman Mónica Bellucci inspired makeup look ✨ Products: @Huda Beauty faux filter concealer "3.5N" Easy bake setting powder "Pound Cake" @Fenty Beauty Soft'Lit foundation "225" Trace'd out lip liner "07" @L.A. Girl Cosmetics Pro conceal "Espresso" @Charlotte Tilbury Beauty light wand @maccosmetics Powder blush "Coppertone" @Clinique Virtual Beauty Team ✨ High impact shadow play "Double latte" @makeupbymario Eyeshadow palette "Master Mattes" @maybelline_es Sky high mascara @Lovely España Matte liquid lipstick "Aroma" #makeup #tutorial #monicabellucci #smokeyeye #maquillaje ♬ Anxiety - Doechii

Egészséges haj

Egészséges, hosszú hajkoronáját heti egy-két alkalommal mossa, hogy ne szárítsa ki. Nagyon óvja a frizuráját, nem használ semmilyen hőt, kizárólag levegőn szárítja és felhígítja a sampont, hogy ne érjék a loknijait erős vegyi hatások. 

Hidratálásként a hajvégekre maszk helyett olívaolajat ken.

Monica Bellucci legnépszerűbb frizuráját a következő videóban láthatod.

@faick_hair Bellucci Vibes #haircut #hairstyle #hairvideo #cotril #milano #trend #beautiful #girl #cut ♬ original sound - blipstudio

Monica Bellucci konyhája

A mediterrán konyhát preferálja, a sok zöldség, gyümölcs és egészséges zsírok miatt. Kedveli a minőségi tésztákat, de ezeket csak mértékkel élvezi. Nem számolja a kalóriákat, de ha szükséges egy szerephez, akkor csökkenti a napi adagját, figyelve arra, hogy elegendő húst, halat és zöldséget egyen. 

Ragyogó, sima bőréhez elegendő vízfogyasztással járul hozzá.

Monica Bellucci, a máig gyönyörű színésznő.
Monica Bellucci, a máig gyönyörű színésznő
Forrás: NORTHFOTO

Mozgás

Nem az a tipikus sportlady, de számára is fontos, hogy fitten tartsa magát. Olyan mozgásformákat preferál, amelyek a lelkét is megnyugtatják, amellett, hogy a testét átmozgathatja velük. Heti több alkalommal jár úszni, jógázik és piláteszezik is.

Esküszik a hideg zuhanyra

Felkelés után hideg vizes zuhanyt vesz, ami azonnal felébreszti, valamint erősíti az immunrendszerét és a bőrét is feszesebbé teszi.

Monica Bellucci mindig szerényen és alázatosan beszélt a tehetségéről és a szépségéről. Szerinte a nők szépsége a tekintetben, a tartásban és az önbizalomban van — ezek belülről teszik széppé az embert. 

Te kipróbálnád, hogy milyen egy hétig a híres színésznő rutinja alapján élni?

