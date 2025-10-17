Monica Bellucci szépségtitkai — Örök érvényű elegancia és elragadó nőiesség, plasztikai beavatkozások nélkül

Az idén kereken 60 éves olasz színésznőt máig az egyik leggyönyörűbb nőként tartják számon. Vajon mi lehet az örök érvényű eleganciájának és elragadó nőiességének a titka? Mutatjuk Monica Bellucci titkos szépségtrükkjeit.

Így őrzi meg fiatalságát Monica Bellucci

Forrás: French Select

Monica Bellucci szépségtitkai

A színésznő szerepelt a Maléna című filmben, a Visszafordíthatatlanban, A Mátrixban és mellette még sok-sok alkotásban. Példaértékű színészi játékának köszönhetően olyan híres rendezőkkel dolgozott együtt, mint Gaspar Noé, Mel Gibson, Sam Mendes és Emir Kusturica. Monica Belucci méltó módon szeretne megöregedni, és úgy tűnik, ez sikerülni is fog neki, hiszen mind a mai napig gyönyörű, saját bevallása szerint mindenfajta beavatkozás nélkül. Lássuk, miként tartja meg természetes szépségét a híres színésznő! Ki tudja, egy-két tippet talán te is elleshetsz tőle.

A színésznő arcápolási rutinja

Monica rutinjában prioritást kap a tudatos bőrápolás. Mindig azt hangoztatta, hogy kozmetikai beavatkozás nélkül kíván megöregedni, és ehhez tartotta is magát. Ahhoz, hogy szépséggel öregedhessen, mindig lemossa a sminket, hogy szabadon lélegezzen a bőre. Emellett reggel és este is gyengéd arctisztítót, hidratáló szérumot és arckrémet használ. Elengedhetetlennek tartja a nappali fényvédőt, hogy óvja magát a napsugárzás káros hatásaitól.

Alkalmanként termálvizes spray segít neki, hogy felfrissíthesse a fáradt bőrét. Vérkeringését arcmasszázzsal fokozza.

Laza smink

A színésznő ragaszkodik ahhoz, hogy a kevesebb több. Természetes és letisztult szeretne maradni, de azért füstös szemsminkje ikonikussá vált. Sminkjének jellegzetes eleme a szemhangsúly, amelyhez természetes barna-szürke árnyalatokat használ fekete szempillaspirállal.

Az ajakápolás is kifejezetten fontos számára, hiszen ajkai „beszélni, enni és csókolni” segítenek neki.

Hidratálóval tartja puhán száját, amelyre hétköznap nude árnyalatokat ken, alkalmakon élénk vöröset. Az alábbi videó alapján te is elkészítheted Monica Bellucci sminkjét:

Egészséges haj

Egészséges, hosszú hajkoronáját heti egy-két alkalommal mossa, hogy ne szárítsa ki. Nagyon óvja a frizuráját, nem használ semmilyen hőt, kizárólag levegőn szárítja és felhígítja a sampont, hogy ne érjék a loknijait erős vegyi hatások.

Hidratálásként a hajvégekre maszk helyett olívaolajat ken.

Monica Bellucci legnépszerűbb frizuráját a következő videóban láthatod.