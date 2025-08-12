Ezzel az egy jógapózzal perceken belül vékonyabb leszel! Tényleg!

A jógával kapcsolatban sokan még mindig azt hiszik, hogy csak valami szuperhajlékony, pálcikavékony, lótuszülésben lebegő embereknek való dolog. Pedig a valóságban egyre több tanulmány és tapasztalat bizonyítja, hogy a jóga nemcsak a test rugalmasságán, hanem a hormonháztartáson és a stresszkezelésen is komolyan tud segíteni. És ha most azt kérdeznéd, hogy „jó, de ettől a jógapóztól tényleg laposabb lesz a hasam?”, akkor a válasz: igen, viszont nem úgy, ahogy gondolnád.

A Vogue magazin most egyetlenegy jógapózra hívja fel a figyelmet, amit „anti-kortizol póznak” is neveznek.

Ez pedig nem más, mint a derékszögben falnál fekvés, vagy hivatalosabb nevén: Viparita Karani falas verzióban.

De ne ijedj meg a szanszkrit elnevezéstől! Ezt a pózt még az is meg tudja csinálni, aki utoljára egy sulis tornaórán érintkezett bármilyen testmozgással.

Hogyan csináld?

Keress egy üres falat, ahol kényelmesen el tudsz feküdni. Feküdj a hátadra, a feneked legyen minél közelebb a falhoz, akár teljesen hozzá is érhet, a lábadat pedig nyújtsd felfelé a fal mentén, úgy, hogy a tested és a lábad derékszöget zárjanak be. A karjaid lazán legyenek a tested mellett, a tenyerek nézhetnek felfelé.

Ez az egész nem tűnik túl izzasztónak és ez a lényeg! A póz célja nem az, hogy kalóriát égess vagy izmot építs, hanem hogy megnyugtassa a tested belső világát.

A kulcsszó: a kortizol. Ez az a stresszhormon, amit a tested akkor termel, amikor késésben vagy, leordít a főnököd vagy megnézed az áram- és gázszámlát. A baj csak az, hogy a túl sok kortizol nemcsak a kedvedet, de az anyagcserédet is tönkreteszi és gyakran okoz puffadást, hasi hízást - úszógumit -, különösen a derék körül.

A derékszög-póz abban segít, hogy lelassuljon a szívverésed, csökkenjen a vérnyomásod, megnyugodjon az idegrendszered. A test így egy jelzést küld az agynak, hogy nincs vészhelyzet, nyugi van. Ez pedig leállítja a kortizolgyárat.

Ráadásul mivel a lábak a szív szintje fölé kerülnek, javul a vérkeringés, csökkenhet a lábdagadás és feszültség és még a nyirokrendszer is örül. Szóval terhességnél főleg egy jolly joker ez a póz.