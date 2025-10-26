Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Vámpírok figyelem, itt a legújabb sminktrend: a harapdált ajkak

Shutterstock - Lyubov Levitskaya
makeup sminktrend vámpírok
A makeup-közösség új halloweeni hangulatú sminktrendet indított. Mostantól a harapdált ajak lesz a legnépszerűbb smink. Nézd meg, hogyan érheted el azt a vámpíros, gótikus stílust!

Leáldozott az óvatossággal és precizitással festett ajkaknak. A legújabb biten lip makeup-technika hihetetlenül trendi a közösségi médiában és a beautyguruk körében. A trend lényege, hogy egy kissé kusza, enyhén elmosódott ajaksminket készítenek, ami úgy néz ki, mintha fél órán át csókolóztál volna. Ismerkedj meg a harapott ajkak sminkeléssel!

aktuális sminkelés divat a vámpír ajkak
Bitten lip sminkelési technika
Forrás:  Getty Image

A halloween közeledtével egyre több furcsa trendet láthatunk majd a hétköznapi sminkelésben is. A csókos ajak is a vámpírok és a spooky season miatt került előtérbe. Tiktokon rengeteg tutorial-videó készült az elmosódott sminkhez, és a milliós nézettségek is azt mutatják, hogy a szezon meghatározó eleme lesz ez az ajaksmink. 

Harapdált ajak: a szájsmink elkészítése

Készítsd el a szokásos hétköznapi sminkalapodat. Első lépésként használj ajakceruzát, ez lehet nude, barna vagy piros árnyalatú is. Finoman rajzold körbe az ajkad vonalát, majd az ujjbegyeddel, enyhén dörzsöld el. A lényeg, hogy ne legyen kontrasztos határvonal az ajkadon. Ügyelj arra is, hogy a szád belső része sminkmentes maradjon. Az elmosódott smink csak az ajkadra érvényes, így ha a szád vonalán túlra is kerül a színből, akkor azt egy fültisztító pálcika segítségével töröld le. Várj egy percet, hogy az ajakceruzád kellően megszáradjon és beivódjon, majd használj egy piros árnyalatú ajaktintát. Ennél a sminktípusnál fontos, hogy piros vagy hússzínű formulát válassz, hiszen ez fogja a kidörzsölt, csókos hatást adni. Az ajaktintát fesd fel az ajkad legbelső részére, ügyelj rá, hogy keveset használj és finoman egyenlítsd el az ujjaiddal. Ha kevésnek gondolod, használj még egy réteget, de a kevesebb több ennél a sminknél. Ha ezzel is megvagy várj 10 percet mielőtt ennél vagy innál és kész is az egész estén át tartó elmosódott ajaksmink

Vörösboros elegancia: a legforróbb sminktrend ősszel, amit neked sem szabad figyelmen kívül hagynod

A TikTokot már meghódította a „red wine makeup”, amit a hírességek is imádnak. Nézzük meg miről is van szó!

Toasty makeup, az igazi bronzálom — Hozd vissza a nyarat a legnépszerűbb TikTok-sminktrenddel

Így lehetsz bronzistennő pillanatokon belül!

Fox eye smink hódította meg a TikTokot: mutatjuk, hogyan lehetsz a szexi rókaszemű

Igéző tekintet, napcsókolta ragyogás és letisztult szexiség. Nem csoda, hogy a TikTok felhasználói rajonganak a fox eye sminkért.

 

