Vámpírok figyelem, itt a legújabb sminktrend: a harapdált ajkak

Leáldozott az óvatossággal és precizitással festett ajkaknak. A legújabb biten lip makeup-technika hihetetlenül trendi a közösségi médiában és a beautyguruk körében. A trend lényege, hogy egy kissé kusza, enyhén elmosódott ajaksminket készítenek, ami úgy néz ki, mintha fél órán át csókolóztál volna. Ismerkedj meg a harapott ajkak sminkeléssel!

Bitten lip sminkelési technika

A halloween közeledtével egyre több furcsa trendet láthatunk majd a hétköznapi sminkelésben is. A csókos ajak is a vámpírok és a spooky season miatt került előtérbe. Tiktokon rengeteg tutorial-videó készült az elmosódott sminkhez, és a milliós nézettségek is azt mutatják, hogy a szezon meghatározó eleme lesz ez az ajaksmink.

Harapdált ajak: a szájsmink elkészítése

Készítsd el a szokásos hétköznapi sminkalapodat. Első lépésként használj ajakceruzát, ez lehet nude, barna vagy piros árnyalatú is. Finoman rajzold körbe az ajkad vonalát, majd az ujjbegyeddel, enyhén dörzsöld el. A lényeg, hogy ne legyen kontrasztos határvonal az ajkadon. Ügyelj arra is, hogy a szád belső része sminkmentes maradjon. Az elmosódott smink csak az ajkadra érvényes, így ha a szád vonalán túlra is kerül a színből, akkor azt egy fültisztító pálcika segítségével töröld le. Várj egy percet, hogy az ajakceruzád kellően megszáradjon és beivódjon, majd használj egy piros árnyalatú ajaktintát. Ennél a sminktípusnál fontos, hogy piros vagy hússzínű formulát válassz, hiszen ez fogja a kidörzsölt, csókos hatást adni. Az ajaktintát fesd fel az ajkad legbelső részére, ügyelj rá, hogy keveset használj és finoman egyenlítsd el az ujjaiddal. Ha kevésnek gondolod, használj még egy réteget, de a kevesebb több ennél a sminknél. Ha ezzel is megvagy várj 10 percet mielőtt ennél vagy innál és kész is az egész estén át tartó elmosódott ajaksmink.