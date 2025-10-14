Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 14., kedd

Tinikorunk méltatlanul elfeledett sminkterméke visszatér, és háromszor nagyobb szemeket varázsol

Shutterstock - Roman Samborskyi
szépség szemceruza sminktrükk
Nagy Kata
2025.10.14.
A szem a lélek tükre és bizony mindenki szeretne nagy, kifejező és manga-szerű tükröket. Az élet azonban igazságtalan és nem mindig kedvez nekünk, de szerencsére egy egyszerű sminktermékkel percek alatt elérhetjük a Bambi-hatást.

Tinikorunkban nyúltunk utoljára ezért az egyszerű kis sminktermékért, de itt az ideje, hogy újra a neszesszerünk egyik must have terméke legyen. 

Egyszerű sminktermék a nagyobb szemekért
Egy egyszerű sminktermékkel nagyobb szemeket varázsolhatsz  magadnak. 
Forrás: @emma.walsh

Nem szempillaspirál, nem szemhéjpúder: ez a sminktermék igazi manga szemeket varázsol 

20 évvel ezelőtt még mindent bátran kipróbáltunk, aztán az idő múlásával ez a kísérletezési vágy valamiért alábbhagyott és megmaradtunk az alap sminktermékeknél

Pedig néha érdemes visszanyúlni a korai időkhöz, pláne, ha a jól bevált fehér szemceruzáról beszélünk, ami a kétezres években minden wannabe sminkmester kollekciójában megtalálható volt.

Ez az egyszerű, sokoldalú kis darab ugyanis olyan optikai trükkökre képes, amikkel remekül kiemelhetsz egy-két pontot az arcodon, vagy akár az apró szemeket is jóval nagyobbnak mutathatod. Úgy tűnik, már a sztárok is kezdik újra felfedezni a fehér szemceruza erejét, legutóbb Lady Gaga sminkese készített az énekesnő számára egy cicás tusvonalat, amit alul fehér szemceruzával emelt ki. Bár ezt a look-ot nem ajánljuk feltétlenül a mindennapokra, de a szemeket kinyitó trükköt te is ellesheted! 

Lady Gaga sminkesének egyik kedvenc sminkterméke a fehér szemceruza. 
Forrás:  @ladygaga; @ladygaga

Ehhez nem lesz másra szükséged, mint egy fehér, vagy krémszínű krémes szemceruzára, amivel kihúzod az alsó vízvonaladat. 

@kellystrackofficial Replying to @brandycooper02 adding a white liner to your waterline is a game changer! My fav is the cream gel liner from @ColourPop Cosmetics in shade exit #fyp #makeup #beauty #makeuphack #makeuphacks ♬ original sound - Kelly Strack

Ha igazán extra hatást szeretnél, a szempillatövekbe is rakhatsz egy keveset, alul pedig egy meleg árnyalatú árnyékolással koronázhatod meg a szemsminked. Ha úgy érzed, ez még nem elég látványos, a belső szemzugodba is satírozhatsz egy keveset, ezzel optikailag kinyitod a szemeidet, így üdébb és fiatalosabb lesz a tekinteted. 

