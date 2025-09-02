Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 2., kedd Dorina, Rebeka

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
makeup

Sminkbaki, ami jó néhány évvel idősebbnek láttat: egy apróság is elronthatja a megjelenésedet

makeup smink sminkbaki
Life.hu
2025.09.02.
Hiába a drága termék, ha rossz a smink, pocsék az összhatás.

Bár a smink arra való, hogy kiemelje a szépségünket, néha épp az ellenkező hatást érhetjük el vele. Biztosan előfordult már veled is, hogy a tükörben megnézted magad és úgy érezted, valahogy nem lett fiatalos a végeredmény, sőt, mintha éveket öregedett volna az arcod. A szakértők szerint ennek legtöbbször egy apró, de gyakori hiba az oka.

A smink felvitelén múlik a sikere.
Egy apróság is elronthatja a sminket
Forrás: Shutterstock

Melyek a leggyakoribb sminkes hibák? 

Nos, ez nem más, mint a túl vastag alapozás. Amikor sok réteg kerül az arcra, a termékek beleülnek a finomvonalakba és ráncokba, és kiemeli azokat, holott épp az ellenkezője a cél. Ráadásul a bőr elveszíti a természetes fényét, és maszkhatás alakul ki. Ez önmagában is idősebbé teszi az embert, még akkor is, ha a színeket és a többi sminklépést jól választjuk meg.

Sokszor nem is gondolunk rá, de a rosszul megválasztott sminkszivacs vagy ecset is bakihoz vezethet. A túl kemény vagy koszos ecsetek irritálhatják a bőrt, ami hosszabb távon pattanásokhoz vezethet. Ezért érdemes mindig tisztán tartani az eszközeinket.

Így sminkelj a természetes hatásért!

A titok a mértékletesség. Ahelyett, hogy vastagon vinnéd fel az alapozót, inkább használj könnyű, folyékony formulát, és csak ott, ahol szükség van rá. A bőröd többi részén elég egy kis korrektor vagy egy finom púder. A fényvisszaverő alapozók különösen hasznosak, mert ragyogást adnak az arcnak, így fiatalosabbnak tűnsz.

Egy másik fontos szempont a színek megválasztása. A túl sötét árnyalatok szigorúvá és keménnyé teszik a vonásokat, míg a túl világos árnyalatok fakónak mutathatják az arcot. Az ideális mindig az, ha az alapozó tökéletesen passzol a bőröd természetes tónusához.

Ritka felvételek: így fest smink nélkül Selena Gomez - Fotók

A világsztárt és vőlegényét Los Angelesben kapták lencsevégre. Selena Gomez és Benny Blanco vacsorázni mentek, miközben fotókat készítettek róluk.

3 trükk, hogy kánikulában se kenődjön el a szempillaspirálod

A szempillaspirál nyáron kritikus pontja lehet a sminknek.

A Z generáció új kedvence az Island Girl Beauty: úgy akarnak kinézni, mintha az egész nyarat egy szigeten töltötték volna

Az Island Girl Beauty nem csupán trend – sokkal inkább egy gondolkodásmód, amely a természetességet, a tudatosságot és a szabad, gondtalan életstílust ünnepli. Nem véletlen, hogy a Z generáció rajong érte.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu