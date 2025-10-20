Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Ha a hajad könyörög: 5 termék az őszi hajtöredezés ellen

Shutterstock - MillaF
egészséges haj töredezett haj szérum őszi frizura
Kővári F. Luca
2025.10.20.
Ha egészséges, selymes és rugalmas tincseket szeretnél, akkor tarts velünk! Olyan termékeket mutatunk, amelyek a töredezett haj megmentői lesznek.

Mielőtt azonnal az ollóhoz nyúlnál, olvasd végig a cikkünket, mert korántsem biztos, hogy azonnal le kell vágnod a töredezett hajad! Lássuk mit tehetsz, ha a hidegebb őszi napok kegyetlenül megtépázzák a szépséges fürtjeidet!

Elhoztuk a legjobb termékeket, amik megmentik majd a töredezett hajad.
Elhoztuk a legjobb termékeket, amelyek megmentik majd a töredezett hajad
Forrás: Shutterstock

A töredezett haj megmentői 

Ősszel különösen megviseli az egészséges loknijainkat a hideg, ezért most megmutatjuk, hogy milyen termékekkel tudod újra simává és puhává varázsolni a hajkoronádat. Ám ahhoz, hogy megtaláld a megfelelő termékeket, fontos tisztában lenned azzal, hogy mi okozhatja a hajtöredezést. Nézzük az okokat! 

A hajtöredezés leggyakoribb okai: 

  • rendszeres hajformázás (hajvasaló, túl meleg hajszárító stb.)
  • hajfestés nem minőségi vagy extra szőkítő termékekkel
  • nedves haj fésülése
  • gyakori hajmosás (túlságosan kiszárítja)

Egészségesebb haj az őszi szezon alatt? Mentőakció indul!

Megmutatjuk, hogy milyen termékekkel tudod a leghatékonyabban visszaállítani a hajad egészséges állapotát, hogy újra tündökölhessenek a fürtjeid.

K18 Molecular Repair hajmaszk (150 ml/48 290  Ft
Termék elérhetősége: Notino

K18 Molecular Repair hajmaszk 

A K18 hajmaszkja egy igazi csodatermék, amit kiöblítés nélkül kell használni. Ugyan borsos az ára, előnye, hogy az összes hajtípusra alkalmazható és gyönyörű, töredezésmentes hajat ígér. Ha azt szeretnéd, hogy selymesen puha és könnyen kifésülhető legyen a hajad akkor mindenképp szerezz be egyet!

 

Kérastase Gloss Absolu (45 ml/16 300Ft
Termék elérhetősége: Notino

Kérastase Gloss Absolu 

A maszk után jöjjön egy szuper hajolaj, ami megelőzi a haj töredezését, mivel hidratálja és táplálja a végeket. Ez az olaj úgy lett tervezve, hogy segítsen a szálkás, szálló hajat megzabolázni. Fokozza a rugalmasságát, de nem lapul le tőle a frizurád. Ha szeretnél ragyogóbb és szálkásodás mentes hajzuhatagot, akkor ez lesz a tökéletes termék számodra!

 

REDKEN Acidic Bonding Concentrate (100 ml/12 946 Ft 
Termék elérhetősége: ekozmetikum.hu

REDKEN Acidic Bonding Concentrate 

Ez a szérum kifejezetten száraz, töredezett és igénybe vett hajra lett kitalálva. Mivel egy 24 órás, vagyis éjszaka és nappal is ápolást és hidratálást biztosító termék, ezért a hajadnak esélye sem lesz szöszösödni vagy töredezni. Azért kifejezetten hatásos hajkötésjavító szérum, mert a citromsav képes mélyen behatolni a haj belsejébe, ezáltal regenerálja és védi a haj szerkezetét.

 

Hajápoló szérum vékonyszálú és hullásra hajlamos hajra (90 ml/22 060 Ft 
Termék elérhetősége: Vivantis.hu

Kérastase Hajápoló szérum vékonyszálú és hullásra hajlamos hajra 

Ezt a szérumot úgy fejlesztették ki, hogy a hatóanyagainak segítségével hidratáltja a vékony szálú és sérült hajat. A gyömbérnek és a koffeinnek köszönhetően javul a keringés és gyorsabb lesz a hajnövekedés. Nyugtatja, regenerálja a fürtjeidet és természetes védőréteget képez a fejbőrön.

 

L'ORÉAL SteamPod − Professional Smoothing Treatment (50 ml/12 490 Ft 
Termék elérhetősége: stilusfodraszcikk.hu

L'ORÉAL SteamPod − Professional Smoothing Treatment 

Ez a termék azért került a listánkra, mert magas benne a hővédő koncentrátum, emellett az extrém pára ellen is védelmet nyújt. Különlegessége, hogy egy hajmosást követően akár öt napig is képes védőréteget képezni a haj rostjain. Ha egy olyan frizuráról álmodozol, ami nem szöszös, hanem sima és könnyebben kezelhető, akkor szerezd be ezt a csodakencét.

