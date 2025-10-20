Ha a hajad könyörög: 5 termék az őszi hajtöredezés ellen

Mielőtt azonnal az ollóhoz nyúlnál, olvasd végig a cikkünket, mert korántsem biztos, hogy azonnal le kell vágnod a töredezett hajad! Lássuk mit tehetsz, ha a hidegebb őszi napok kegyetlenül megtépázzák a szépséges fürtjeidet!

Elhoztuk a legjobb termékeket, amelyek megmentik majd a töredezett hajad

Forrás: Shutterstock

A töredezett haj megmentői

Ősszel különösen megviseli az egészséges loknijainkat a hideg, ezért most megmutatjuk, hogy milyen termékekkel tudod újra simává és puhává varázsolni a hajkoronádat. Ám ahhoz, hogy megtaláld a megfelelő termékeket, fontos tisztában lenned azzal, hogy mi okozhatja a hajtöredezést. Nézzük az okokat!

A hajtöredezés leggyakoribb okai:

rendszeres hajformázás (hajvasaló, túl meleg hajszárító stb.)

hajfestés nem minőségi vagy extra szőkítő termékekkel

nedves haj fésülése

gyakori hajmosás (túlságosan kiszárítja)

Egészségesebb haj az őszi szezon alatt? Mentőakció indul!

Megmutatjuk, hogy milyen termékekkel tudod a leghatékonyabban visszaállítani a hajad egészséges állapotát, hogy újra tündökölhessenek a fürtjeid.

K18 Molecular Repair hajmaszk (150 ml/48 290 Ft

Termék elérhetősége: Notino

K18 Molecular Repair hajmaszk

A K18 hajmaszkja egy igazi csodatermék, amit kiöblítés nélkül kell használni. Ugyan borsos az ára, előnye, hogy az összes hajtípusra alkalmazható és gyönyörű, töredezésmentes hajat ígér. Ha azt szeretnéd, hogy selymesen puha és könnyen kifésülhető legyen a hajad akkor mindenképp szerezz be egyet!

Kérastase Gloss Absolu (45 ml/16 300Ft

Termék elérhetősége: Notino

Kérastase Gloss Absolu

A maszk után jöjjön egy szuper hajolaj, ami megelőzi a haj töredezését, mivel hidratálja és táplálja a végeket. Ez az olaj úgy lett tervezve, hogy segítsen a szálkás, szálló hajat megzabolázni. Fokozza a rugalmasságát, de nem lapul le tőle a frizurád. Ha szeretnél ragyogóbb és szálkásodás mentes hajzuhatagot, akkor ez lesz a tökéletes termék számodra!

REDKEN Acidic Bonding Concentrate (100 ml/12 946 Ft

Termék elérhetősége: ekozmetikum.hu

REDKEN Acidic Bonding Concentrate

Ez a szérum kifejezetten száraz, töredezett és igénybe vett hajra lett kitalálva. Mivel egy 24 órás, vagyis éjszaka és nappal is ápolást és hidratálást biztosító termék, ezért a hajadnak esélye sem lesz szöszösödni vagy töredezni. Azért kifejezetten hatásos hajkötésjavító szérum, mert a citromsav képes mélyen behatolni a haj belsejébe, ezáltal regenerálja és védi a haj szerkezetét.