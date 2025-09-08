Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Száraz, töredezett, fénytelen? Ez az 5 hajolaj megmenti a frizurádat

2025.09.08.
Ki ne vágyna fényes, selymes, egészséges hajra? A hajolajak nemcsak a száraz tincsek ellen vannak, hanem igazi varázslatra is képesek, így ha eddig nem használtad őket, akkor most érdemes lehet kicsit jobban megismerkedned velük!

A hajápolás egyre elterjedtebb és tele van különböző praktikákkal, házi gyógymódokkal, krémekkel és hidratálókkal, azonban a hajolajakat sokan kifelejtik az arzenáljukból, és ezzel nagy hibát követnek el. Nem számít milyen típusú a hajad: vékony szálú, göndör, hullámos vagy egyenes, a számodra megfelelő darab csodákat tud művelni. Összegyűjtöttük a legjobb olajakat, amiket mindenképp érdemes lehet kipróbálnod!

hajolaj
Mutatjuk mire használd az egyes hajolajakat!
Forrás: Shutterstock

A hajolajak igazi szupersztárok

A hajvégápoló olajak hidratálnak, táplálnak és egyszerre védelmet nyújtanak a mindennapos stressztől, a szárazságtól és a hőtől is. Ha úgy érzed, hogy töredezett, fénytelen vagy csak szeretnél extra puha hatást kölcsönözni a frizurádnak, akkor ők lesznek a legjobb barátaid.

Melyik olaj mire jó?

  • Argánolaj: különösen száraz és kezelés által tönkretett hajra ajánljuk a „folyékony aranyként” is ismert csodaszert, ami egyszerre hidratál, erősít és csillogást ad a tincseidnek.
  • Kókuszolaj: extra táplálásra vágysz? A kókuszolaj csökkenti a hajvégek töredezettségét, természetes fényt ad és mélyen behatol a szálakba, azonban arra oda kell figyelni, hogy ne használj belőle túl sokat, mert könnyen elnehezíti a hajad.
  • Jojobaolaj: főként a fejbőr egészsége miatt szokták használni, de emellett ez is remekül hidratál, könnyed textúrával rendelkezik és még csak nem is zsíros.
  • Mandulaolaj: amellett, hogy tápláló és extra lágy, még fantasztikusan is illatozik és a legjobb választás lehet a hajvégek megmentésére.

A hajolajak használata

Az a legjobb bennük, hogy ezerféleképpen lehet őket használni és mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb módot. Ráteheted a nedves hajadra, mosás után, hogy lezárja a nedvességet, vagy száraz hajra is, hogy fényes és puha hatást kapj. A kulcs a mértékletesség, így mindössze pár csepp is elég belőle, mert ha túl sokat használsz zsíros tincseket kaphatsz.

Érdemes a végekre koncentrálni, mert ott a legnagyobb a szárazság és a töredezés esélye, azonban néhány cseppet rakhatsz a tőre is, de arra figyelj oda, hogy ne kapj olajos hatást!

Tippek:

  • Éjszakai kezelés: ahhoz, hogy a hajad selymes és puha legyen az egész nap folyamán, még este kend be egy kevés olajjal lefekvés előtt, majd reggel mosd ki.
  • Hajformázás előtt: minimális mennyiségű olaj segíthet a hőtől való védekezésben, de a rendes hővédő helyét nem veszi át, azt semmiképp ne hagyjuk ki szárítás és vasalás előtt.
  • Keverd bátran az olajokat: az argánolaj és a jojoba kombinációja csodákra képes, ne félj kipróbálni!
