Te cicás vagy rókás vagy? Megmutatjuk milyen tusvonal illik igazán a szemformádhoz

A sminktrendek egyik régi kedvence a cicás tusvonal, pedig ez a technika nem minden szemformához, arcformához áll jól. Nagyon fontos, hogy a szemformádhoz megfelelő tusvonalat használj, hiszen egy makulátlan, optikailag jó smink kiemelheti a szemedet. Nézd meg a hozzád passzsoló tusvonalat!

Nem mindegy, milyen a szemformád — válassz a tiédhez illő tusvonalat

Forrás: Getty Image

Így használd a tusvonalat személyre szabottan

Mandula szemforma

A mandula szemekhez tökéletes egy a felső szemhéjon vastagabb tusvonal, illetve a fox eye vagy róka szemsmink is. Neked a szem külső sarkára kell fókuszálnod, azt kell hangsúlyoznod. Érdemes a műszempillákon, vagy az erősebb szempillaspirálokon is elgondolkoznod.

Mélyen ülő szemek

A mélyen ülő szemek tulajdonsága, hogy a szemhéj elrejtődik, amikor kinyitod a szemed. Ezt a szemformát egy kicsit nehezebb sminkkelni, de ma már vannak külön „Hooded eye” tutorial-videók. Ehhez a szemformához érdemes szárnyat is rajzolnod a tusvonalhoz, csak figyelj rá, hogy a kunkori cicással ellentétben te egy szögegyenes vonalat húzz.

Lefele forduló szemek

Az enyhén lefele irányuló szemekhez egy nagyon vékony, csak felső pillasorban húzott szoros tusvonal illik. Ehhez a tusvonalhoz is készíts szárnyat a szemed küldő sarkában, de figyelj rá, hogy finom, vékony vonal legyen.

Felfelé forduló szem

Számodra a szárny nélküli tusvonal lesz a legideálisabb. Szorosan húzd ki a szemedet alul és felül is, illetve helyezz egy kis világos csillogást a szemzugodba.

Kerek, nagy szemek

A nagy kerek szemeknél lesz jó a klasszikus cicás tusvonal, ennek az eggyel szexibb változata a róka-tusvonal, amit szintén kipróbálhatsz. Számodra a hangsúly a tusvonal szárnyán van. Maradj a vékonyabb, finomabb vonalaknál, mert a túl vastag tusvonal nem lesz számodra előnyös.

Kis szemek

Ha kisebb a szemed, akkor egy nagyon vékony, kis szárnyú inkább barna, mint fekete, cicás tusvonalat érdemes használnod. Így nem veszik majd el a szemed, egy túl markáns szemsminkben.