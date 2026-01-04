Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Amikor a csúnya smink divattá válik – Az elmúlt 25 év legnagyobb sminkvakságai

sminktrend sminkdivat makeup
Sminkbakikat elkövetni szabad, ha kezdő vagy. De mi van, ha ezek nem a véletlen művei, hanem pontosan tudod, mit csinálsz, és szándékosan követsz egy gáz trendet? Ezek a szándékosan elkövetett csúnya sminkek a mai napig jelen vannak a a sminkdivatban. Te emlékszel még a legnagyobb millenial sminkvakságokra?

A csúnya smink trendjét elővenni kifejezetten hasznos lehet, hiszen így könnyebben rájöhetsz, ha a mindennapi make-up elkészítésekor esetleg nem ártana egy-két dolgot mellőzni.

csúnya smink
Ezek a csúnya sminkek nagyot szóltak az elmúlt 25 évben.
Forrás: Shutterstock

A sminktörténelem mellékvágányai — a csúnya smink trendje

Természetesen amikor épp divatban van egy új sminktrend, akkor nem úgy hivatkozunk rá, hogy csúnyasmink-trend, hiszen meglehet, hogy mi magunk is alkalmazzuk azt. 

Akkor épp azt gondoljuk, hogy annál a sminktippnél nem is létezik menőbb a világon, ám visszanézve elég érdekesen fest a túlpingált arcunk. Ezt a jelenséget hívjuk sminkvakságnak, melynek angol megfelelője, a beauty blindness jelenleg óriási reflektorfényt kap a közösségi oldalakon.

Az előnytelen smink piedesztálja, avagy a legdurvább sminkvakságok

Ma már tudjuk, hogy vannak alapozók, amelyektől nem válik az arcunk vakolattá, és hogy a matt rúzst nem lehet csak úgy hanyagul feldobni a szánkra megfelelő ajakápolás nélkül. Sőt, már az is világos, hogy mely sminkbakikat kell a lehető legnagyobb ívben elkerülni, hiszen némely sminktipp öregebbnek mutat a korodnál. Viszont ez nem mindig volt így. Főleg nem a 2000-es és 2010-es évek ködfelhőiben, amelyek trendjeit legszívesebben kitörölnénk az emlékezetünkből. De jöjjön is a lista!

1. 2000-es évek: mindent alapozni!

Emlékszel még a mousse alapozóra? Az arcbőröd olyan lett tőle, mint egy megszáradt olajfestmény, melyre a festék csak fel lett dobva: nulla eldolgozottság és hidratáltság. A legjobb az volt, ha ez még egy narancssárga színnel is párosult, hiszen az egyáltalán nem volt fontos, hogy a bőrünkhöz passzoló alapozót vegyünk. Sőt, az ajkakra sem rúzs került, nem ám! Azt is alapozni kellett, vagy legalábbis korrektorral eltüntetni, hogy „sikkesek” legyünk.

@isabelclanc The chunks were real #2006 #nostalgia #2000s ♬ Over My Head (Cable Car) - The Fray

2. 2010-es évek: a szárnyaló szemöldökök kora

Emlékszel azokra a lányokra, akiknek a szemöldöke olyan erősen és vastagon volt kihúzva, hogy inkább hasonlítottak egy sasszárnyra, mint egy női szemöldökre? Azok a régi szép idők! Cara Delavingne után szabadon szárnyaltak a dús szemöldökök, csakhogy összetévesztettük a természetesen dús szemöldököt a már szinte alkoholos filccel kiemelttel.

@jennaabarclay The eyebrow blindness is real #2000s #2010s #eyebrowblindness ♬ Pretty Girl Rock - Keri Hilson

3. 2020-as évek: ennél jobban el lehet pirulni?

Jelen évtized sminkvaksága a túl sok pirosító. Míg a 2010-es években a bronzosítón kívül tilos volt bármi másnak a használata, addig ma már szinte csak a pirosítót éltetik a trendi lányok. Ennek Sabrina Carpenter is nagy vezére, de nem ártana figyelni arra, hogy az lesz igazán esztétikus sminkben is, ami harmóniában van az arcod, sőt az egész szetted többi részével.

@daniellemarcan @Armani beauty luminous silk blush62 53 @Haus Labs by Lady Gaga glssy rosette blush Ib @marisa #makeup #beauty ♬ Please Please Please - Sabrina Carpenter

Miért volt trendi az előnytelen smink?

Ezek a sminkbakik eredetileg szexinek és érzékinek számítottak, bár ma nem mehetünk el úgy az ilyen videók mellett, hogy fel ne tennénk magunknak a kérdést: hová tettük a szemünket?

