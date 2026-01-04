Amikor a csúnya smink divattá válik – Az elmúlt 25 év legnagyobb sminkvakságai

A csúnya smink trendjét elővenni kifejezetten hasznos lehet, hiszen így könnyebben rájöhetsz, ha a mindennapi make-up elkészítésekor esetleg nem ártana egy-két dolgot mellőzni.

Ezek a csúnya sminkek nagyot szóltak az elmúlt 25 évben.

Forrás: Shutterstock

A sminktörténelem mellékvágányai — a csúnya smink trendje

Természetesen amikor épp divatban van egy új sminktrend, akkor nem úgy hivatkozunk rá, hogy csúnyasmink-trend, hiszen meglehet, hogy mi magunk is alkalmazzuk azt.

Akkor épp azt gondoljuk, hogy annál a sminktippnél nem is létezik menőbb a világon, ám visszanézve elég érdekesen fest a túlpingált arcunk. Ezt a jelenséget hívjuk sminkvakságnak, melynek angol megfelelője, a beauty blindness jelenleg óriási reflektorfényt kap a közösségi oldalakon.

Az előnytelen smink piedesztálja, avagy a legdurvább sminkvakságok

Ma már tudjuk, hogy vannak alapozók, amelyektől nem válik az arcunk vakolattá, és hogy a matt rúzst nem lehet csak úgy hanyagul feldobni a szánkra megfelelő ajakápolás nélkül. Sőt, már az is világos, hogy mely sminkbakikat kell a lehető legnagyobb ívben elkerülni, hiszen némely sminktipp öregebbnek mutat a korodnál. Viszont ez nem mindig volt így. Főleg nem a 2000-es és 2010-es évek ködfelhőiben, amelyek trendjeit legszívesebben kitörölnénk az emlékezetünkből. De jöjjön is a lista!

1. 2000-es évek: mindent alapozni!

Emlékszel még a mousse alapozóra? Az arcbőröd olyan lett tőle, mint egy megszáradt olajfestmény, melyre a festék csak fel lett dobva: nulla eldolgozottság és hidratáltság. A legjobb az volt, ha ez még egy narancssárga színnel is párosult, hiszen az egyáltalán nem volt fontos, hogy a bőrünkhöz passzoló alapozót vegyünk. Sőt, az ajkakra sem rúzs került, nem ám! Azt is alapozni kellett, vagy legalábbis korrektorral eltüntetni, hogy „sikkesek” legyünk.

2. 2010-es évek: a szárnyaló szemöldökök kora

Emlékszel azokra a lányokra, akiknek a szemöldöke olyan erősen és vastagon volt kihúzva, hogy inkább hasonlítottak egy sasszárnyra, mint egy női szemöldökre? Azok a régi szép idők! Cara Delavingne után szabadon szárnyaltak a dús szemöldökök, csakhogy összetévesztettük a természetesen dús szemöldököt a már szinte alkoholos filccel kiemelttel.