Boszorkányperek: 8 meglepő ok, amiért a középkorban máglyára küldték a nőket

A boszorkányperek története szórakoztató szatírának hangzik, egészen addig a pillanatig, amíg az ember nem realizálja, hogy a boszorkányság abszurd vádját sokszor bebörtönzés, kínzás és máglyahalál követte. Mindennaposnak számított, hogy akár abból is lehetett bűnügy, hogy a szomszéd a balszerencséjéért a vele rosszban lévő háziasszonyt okolta. Gyakorlatilag bárkit élve elégethettek a boszorkányüldözések idején, mindössze nőneműnek kellett lenni hozzá.

Középkori boszorkányüldözés: így járt az, aki kilógott a sorból.

Boszorkányüldözés és máglyahalál: meglepő okok, amik miatt boszorkánynak bélyegezték a nőket Megromlott a tej és nem sikerült a vajköpülés.

Megbetegedett egy gyermek a szomszédságban vagy a háztartásban.

Túl hatékonyan gyógyítottak.

Akár testi sajátosságok miatt is küldhettek nőket máglyára.

Macskát tartottak és kilógtak a közösségből.

A sötét középkorban, az emberi történelem őrült korszakában a fizika és a biológia ismeretlen fogalmak voltak, ezért ha beütött a krach, az emberek azonnal a természetfelettit okolták. A 15. században Londoni történészek szerint a korai boszorkányperek azon alapultak, hogy a rossz szándék (átok) fizikai sérüléseket, megbetegedéseket, elszegényedést, az ételek megromlását, sőt, akár halált is képes okozni. Ha nem találtak egy jelenségre logikus magyarázatot, akkor kellett egy bűnbak, az igazságszolgáltatás pedig készségesen emelte be a racionális érvek közé a misztikus vádakat. Becslések szerint 1450 és 1750 között 35 000 - 50 000 embert küldtek máglyára vagy akasztófára.

Boszorkányüldözés: 8 indok, amiért a nőket boszorkányperben elítélhették

A vádaknak sokszor semmi köze nem volt a mágiához, hiszen leginkább arról szóltak, hogy az adott közösség az épp közelben lévő védtelen célponton le tudja vezetni a feszültségét. Íme a legvadabb „bizonyítékok”, – amik segítettek a nőket akkoriban boszorkánynak címkézni.

1. A tej megsavanyodott és sehogy sem akart vajjá köpülődni

Veszélyes üzem volt akkoriban a háziasszonylét. A 15. században az ételkészítés ezer más okból is kudarcot vallhatott, de az embereket ez nem tartotta vissza, hogy megtalálják a felelőst. Ha péládul a tej megadta magát az időnek és megsavanyodott, vagy ha rossz technikával köpülték a vajat, abban is egyből boszorkányságot láttak.