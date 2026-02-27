Ha jót akarsz magadnak, aludj a bal oldaladon: az elméd és a tested is hálás lesz érte

Ha téged is gyakran talál a hajnali napfény a bal oldaladon fekve, könnyen lehet, hogy a tested bölcsessége fordított el éjszaka. A bal oldalon alvás ugyanis bizonyítottan kedvezően hat a test működésére. Bár cserébe valamit be kell vállalnod.

A bal oldalon alvásnak nemcsak egészségügyi előnyei vannak.

Forrás: 123.rf.com

Miért lehet jó választás a bal oldalon alvás? Ebben a pozícióban több szempontból támogathatod az egészségedet.

Ritkább esetben fogsz hasfájásra vagy gyomorégésre ébredni.

Ezen az oldaladon másként éled meg az álmaidat.

Most megtudod, miért is annyira szuper a bal oldalon alvás.

Amikor a bal oldaladon fekszel, a tested egyszerű gravitációs előnyökre támaszkodik: a gyomor és a bél természetes helyzetben vannak, így az emésztés akadálytalanul dolgozhat alvás közben is. Ez különösen akkor lehet hasznos, ha gyakran ébredsz gyomorégéssel vagy refluxszerű tünetekkel. Mivel a nyirokrendszer és a lép is ezen az oldalon található, így a bal oldali alvás a tudományos elméletek szerint hatékonyabb méregtelenítést és salakanyag-elszállítást tesz lehetővé. Tehát elmondható, hogy a bal oldalon alvás sokkal egészségesebb.

Ha a bal oldaladon alszol, intenzívebb álmokra számíthatsz, de könnyen tapasztalhatsz rémálmokat is.

Forrás: 123.rf.com

Mi a helyzet az álmokkal?

A legtöbb kutatás ugyan az egészségügyi előnyökre fókuszál, egy 2004-es vizsgálat során azonban azt is megfigyelték, hogy akik a bal oldalukon aludtak, gyakrabban számoltak be élénk és kissé furcsább álomélményekről. Ez akár még remek hír is lehetne, de esetükben a rémálmok előfordulása is magasabb volt.

A tanulmányban 63 ember vett részt, akiket arra kértek, hogy csak a jobb vagy csak a bal oldalukon aludjanak. Ezt követően egy igen átfogó kérdőívet kaptak, amelyben az alvás minőségéről, álmaikról, az azokból származó emlékeikről és az ébredés utáni érzéseikről kérdezték őket. A bal oldalon alvók közel 41 százaléka számolt be nyugtalanító álmokról, szemben a jobb oldalon alvók alig 15 százalékával. A jobb oldalon fekvők azonban összességében messze sem aludtak olyan jól. Ez persze nem azt jelenti, hogy minden bal oldalon alvó rémálmokkal küzdene. Hiszen az, hogy miről, mennyit és milyen intenzíven álmodunk, számos tényezőtől függhet. A matrac minőségétől, a szoba hőmérsékletétől, az alvótársunktól, a stressztől vagy épp attól, hogy mit ettünk lefekvés előtt. Természetesen a 63 résztvevő nem igazán nevezhető reprezentatív létszámnak, ráadásul az összes érintett adat önbevalláson alapult. A kutatók mégis úgy vélik, ez azt jelzi, hogy az alvási pozíciónak igenis van hatása az alvás közbeni agyműködésre.