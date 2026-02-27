Kylie Jenner és Timothée Chalamet 100 milliós házassági szerződést kötött – Videó

A házassági szerződés nemcsak az esküvő pontos dátumát jelöli meg, de azt is kikötötte, hogy a Kardashian-klán valóságshowjának keretei között kell egybekelnie Kylie Jennernej és Timothée Chalamet-nek.
Kylie Jenner és Timothée Chalamet házassági szerződést között
Természetesen az ötletgazda nem más, mint a Kardashian-klán feje, Kris Jenner, a meghatározott 100 millió dolláros összeg pedig állítólag az az összprofit, amit Kylie Jenner anyja az esküvői különkiadástól vár. A tervek szerint ugyanis az eseményből külön epizód, vagy akár több részes esküvői különkiadás készülne, amely jelentős nézettséget és reklámbevételt hozhatna a családnak. További részletekért nézd meg az alábbi videót!
