Kylie Jenner és Timothée Chalamet 100 milliós házassági szerződést kötött – Videó

2026.02.27.
Hollywood egyik legmegosztóbb párja új szintre lépett: a közeli hozzátartozók szerint ugyanis a szerelmesek már a házasságot tervezik, de mielőtt még bármi is történne, tisztátni akarták a pénzügyeket.

A házassági szerződés nemcsak az esküvő pontos dátumát jelöli meg, de azt is kikötötte, hogy a Kardashian-klán valóságshowjának keretei között kell egybekelnie Kylie Jennernej és Timothée Chalamet-nek.

Természetesen az ötletgazda nem más, mint a Kardashian-klán feje, Kris Jenner, a meghatározott 100 millió dolláros összeg pedig állítólag az az összprofit, amit Kylie Jenner anyja az esküvői különkiadástól vár. A tervek szerint ugyanis az eseményből külön epizód, vagy akár több részes esküvői különkiadás készülne, amely jelentős nézettséget és reklámbevételt hozhatna a családnak. További részletekért nézd meg az alábbi videót! 

@life.hu_official

100 milliós házassági szerződést kötött Kylie Jenner és Thimothée Chalamet. Hollywood legmegosztóbb sztárpárja esküvőre készül és úgy tűnik, hogy nem is akármilyen feltételekkel. #life #TimothéeChalamet #KylieJenner #házasság #Hollywood #sztárhírek

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Kylie Jenner új külsővel érkezett a BAFTA-gálára – rajongók találgatják, mi történt az ajkaival

A rajongóknak feltűnt, hogy Kylie Jenner kicsit máskép néz ki, mint korábban, amikor elkísérte szerelmét, Timothée Chalamet a BAFTA-gálára. Azt találgatják a rajongók, milyen beavatkozásokon esett át.

Szerelmes összhang a BAFTA 2026-on: Timothée Chalamet és Kylie Jenner feketében hódított – Fotó

Hollywood egyik kedvenc szerelmespárja ismét bebizonyította, hogy nemcsak a vörös szőnyegen alkotnak tökéletes párost, hanem a díjszezon legfontosabb pillanataiban is egymás legnagyobb támaszai. Timothée Chalamet és Kylie Jenner óriási összhangban, együtt jelentek meg a BAFTA 2026-os gáláján.

BAFTA 2026: Kivillanó dekoltázsok és botrányos kivágások a vörös szőnyegen

Néha még a világsztárok is követnek el divatbakikat. A BAFTA 2026-os gáláján már nemcsak a díjakért, hanem a legmerészebb ruha címért is versenyeztek a sztárok.

 

