Kylie Jenner és Timothée Chalamet 100 milliós házassági szerződést kötött – Videó

A házassági szerződés nemcsak az esküvő pontos dátumát jelöli meg, de azt is kikötötte, hogy a Kardashian-klán valóságshowjának keretei között kell egybekelnie Kylie Jennernej és Timothée Chalamet-nek.

Forrás: Getty Image

Természetesen az ötletgazda nem más, mint a Kardashian-klán feje, Kris Jenner, a meghatározott 100 millió dolláros összeg pedig állítólag az az összprofit, amit Kylie Jenner anyja az esküvői különkiadástól vár. A tervek szerint ugyanis az eseményből külön epizód, vagy akár több részes esküvői különkiadás készülne, amely jelentős nézettséget és reklámbevételt hozhatna a családnak. További részletekért nézd meg az alábbi videót!

@life.hu_official 100 milliós házassági szerződést kötött Kylie Jenner és Thimothée Chalamet. Hollywood legmegosztóbb sztárpárja esküvőre készül és úgy tűnik, hogy nem is akármilyen feltételekkel. #life #TimothéeChalamet #KylieJenner #házasság #Hollywood #sztárhírek ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

