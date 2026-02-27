Emily Ratajkowski megmutatta új pasiját – először posztolt közös képet Romain Gavrasszal

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Úgy tűnik, Emily Ratajkowski valóban új fejezetet nyitott az életében: a 34 éves modell először osztott meg olyan fotókat Instagram-oldalán, amelyekkel megerősítette kapcsolatát a francia filmrendezővel, Romain Gavrasszal.

A képeken Emily Ratajkowski Romain Gavras karjaiban látható: a férfi egyik kezével a derekát fogja, a másikkal gyengéden a haját simogatja. Egy másik képen egynás mellett ülnek, és Emily a nyelvét öltögeti. 

A képen Emily Ratajkowski és új pasija, Romain Gavras egy étteremben ülnek
Emily Ratajkowski először poszt új pasijáról, Romain Gavras
Forrás: Instagram

Emily Ratajkowski új pasija Dua Lipával is randizott

A rajongók rögtön ráismertek a Dua Lipával rövid ideig randizó francia rendezőre. Kommentelők százai biztosították támogatásukról a modellt. „Igen, találd meg újra szerelmet!” – írta az egyik követő. Mások egyszerűen csak annyit üzentek: „Jó ezt látni!”

 

Emily Ratajkowski 2022-ben, négy év házasság után vált el volt férjétől, Sebastian Bear-McClard filmproducertől. „Em döntése volt. Jól van, erős, és a fiára koncentrál. Imád anya lenni” – mondta akkor egy forrás, utalva Emily Ratajkowski kisfiára, a most négyéves Sylvester Apollóra.

A sztár azóta többször beszélt arról, hogyan látja utólag a házasság intézményét és a válását. Tavaly szeptemberben például arról beszélt az egyik TikTok-videójában, hogy nincs is jobb annál, mint a 30-as éveinkre kilépni egy rossz kapcsolatból, mert még fiatalok és függetlenek vagyunk, az legszebb éveink még előttünk vannak. Úgy tűnik, Emily Ratajkowskira valóban rátalált valakire, akivel szívesen mutatkozik a nyilvánosság előtt is – erre pedig hosszú ideje nem volt példa az életében.

Felismerhetetlen a 64 éves Jim Carrey: új frizurával sokkolta a César-gála közönségét – Fotó

Jim Carrey ritkán mutatkozik nyilvánosan, de amikor mégis, az mellett nem lehet elmenni szó nélkül. Így történt ezen a héten is: a 64 éves színész Párizsban, az 51. César-díjátadón lépett a vörös szőnyegre – teljesen új külsővel. Jim Carrey hosszú, koromfekete hajjal érkezett, szinte felismerhetetlen volt.

Carolyn Bessette sötét titkai: csapdába csalta John F. Kennedy Jr.-t, és a közös gyereküket is elvetette

Maureen Callahan amerikai újságíró és publicista szerint a Love Story című minisorozat nemcsak John F. Kennedy Jr. alakját idealizálja, hanem Carolyn Bessette portréját is megszelidíti. Carolynt sokszor Amerika hercegnőjeként emlegették, noha a valóság ennél jóval bonyolultabb volt.

Pink reagált a válásáról szóló pletykákra: „A gyerekeinknek is elmondjátok?"

Pink nyilvánosan is cáfolta a pletykát, mely szerint húsz év után különvált volna férjétől, Carey Harttól. Az énekesnő és az egykori motorversenyző 2006-ban házasodtak össze, bár két évvel később egy rövid időre különköltöztek – ez a nehéz időszak Pink számos dalában visszaköszön.

 

 

