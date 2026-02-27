Emily Ratajkowski megmutatta új pasiját – először posztolt közös képet Romain Gavrasszal

A képeken Emily Ratajkowski Romain Gavras karjaiban látható: a férfi egyik kezével a derekát fogja, a másikkal gyengéden a haját simogatja. Egy másik képen egynás mellett ülnek, és Emily a nyelvét öltögeti.

Emily Ratajkowski először poszt új pasijáról, Romain Gavras

Forrás: Instagram

Emily Ratajkowski új pasija Dua Lipával is randizott

A rajongók rögtön ráismertek a Dua Lipával rövid ideig randizó francia rendezőre. Kommentelők százai biztosították támogatásukról a modellt. „Igen, találd meg újra szerelmet!” – írta az egyik követő. Mások egyszerűen csak annyit üzentek: „Jó ezt látni!”

Emily Ratajkowski 2022-ben, négy év házasság után vált el volt férjétől, Sebastian Bear-McClard filmproducertől. „Em döntése volt. Jól van, erős, és a fiára koncentrál. Imád anya lenni” – mondta akkor egy forrás, utalva Emily Ratajkowski kisfiára, a most négyéves Sylvester Apollóra.

A sztár azóta többször beszélt arról, hogyan látja utólag a házasság intézményét és a válását. Tavaly szeptemberben például arról beszélt az egyik TikTok-videójában, hogy nincs is jobb annál, mint a 30-as éveinkre kilépni egy rossz kapcsolatból, mert még fiatalok és függetlenek vagyunk, az legszebb éveink még előttünk vannak. Úgy tűnik, Emily Ratajkowskira valóban rátalált valakire, akivel szívesen mutatkozik a nyilvánosság előtt is – erre pedig hosszú ideje nem volt példa az életében.

