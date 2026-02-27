Brooklyn Beckham a Z-generáció átka miatt szakította meg a kapcsolatot a szüleivel?

Egyre gyakoribb a Z-generáció tagjainál a családtól való elidegenedés. Egy 2020-as kutatás szerint a Zoomerek 27 százaléka hidegült már el közeli hozzátartozójától. A felmérést készítő szakértők szerint pedig a valódi arány még ennél is magasabb lehet, ugyanis sokan még mindig vonakodnak tőle, hogy őszintén beszéljenek a családjukat érintő problémáikról. Ebbe a mintázatba jól illeszkedik Brooklyn Beckham vallomása és a szüleivel szembeni ellenállása is, amely bizonyítja, hogy a Z-generációs nepobébiket is érinti a probléma.
Brooklyn Beckham botrányának részletei
- Az elmúlt hónapokban a szakács letörölte minden rokonát a közösségi médiában, és a szüleivel csak ügyvédeken keresztül hajlandó beszélni
- Januárban végérvényesen felégetett maga mögött minden hidat, amikor kitálalt arról, hogy miért neheztel a szüleire, Victoria és David Beckhamre
- Nem sokkal később kiderült, hogy a tékozló fiú botránykönyvet akar kiadni az életéről, és arra készül, hogy Meghan Markle és Harry herceg nyomdokaiba lépjen
- Brooklyn Beckham felesége, Nicola Peltz főszereplőjévé vált a botránynak, miután nyilvánosságra került, hogy a szülők nem támogatták az ifjú házaspár kapcsolatát, és később az örökösnő édesapjának egyik kastélyába költöztek a Beckham család elől. A rokonok szerint az egész konfliktus mögött Nicola áll, aki átvette az irányítást Brooklyntól.
A Z-generációs átok miatt tört ki a Beckham-konfliktus?
A Cosmopolitan érdekes cikket közölt a napokban. A lap Karl Pillemer, a Cornell Egyetem professzorának könyvéből, Az összetört családok és megjavításuk című alkotásból idézett néhány igencsak rémisztő adatot. A pszichológus által írt könyvből ugyanis megtudhatjuk, hogy minden negyedik zoomert érinti legalább egy családtaggal kapcsolatos konfliktus. Ráadásul egyre népszerűbb hashtaggé válik a TikTokon a #ToxicFamily, vagyis a toxikus család kifejezés. Ezek az adatok a szakértő szerint arra utalnak, hogy a korábbi generációkkal ellentétben a Gen Z már tudatosan úgy alakítja az életét, hogy minél távolabb kerüljön a családtagjaitól, és bármikor megszakíthassa velük a kapcsolatot egy veszekedés után.
Zoomereknek nevezzük az 1995 és 2010 között születetteket, akiket a kutatók digitális bennszülöttnek tartanak. Ők voltak ugyanis az elsők, akiknek az életét és a fejlődését már nagyban befolyásolta az internet és az okoseszközök használata. A Z-generáció problémáit ezért már nehéz anélkül megvizsgálni, hogy ne nézzünk utána annak, hogy milyen közösségimédia-trendek uralják a hétköznapjaikat. Ez a téma hangsúlyos szerepet kapott Karl Pillemer könyvében is.
„Meggyengültek azok a hagyományok, amelyek arra kényszerítették a családokat, hogy bármi történjen, akkor is tartsanak ki egymás mellett és ragaszkodjanak a rokonaikhoz. A fiatalok körében egyre inkább az az elfogadott álláspont, hogy ha valahol úgy érzed, hogy ellenséges a hangulat, akkor szakítsd meg a kapcsolatot velük akkor is, ha a vérrokonaidról van szó. Ezt pedig gyakran már a közösségi médiában is büszkén vállalják" — írja könyvében a szakértő. Ez történt David Beckham fia esetében is, aki szimbolikusan minden családtagját törölte a közösségi médiában, és ezzel elvágta a lehetőségét annak, hogy kommunikálhassanak egymással, később pedig a nyilvánosság előtt is vállalta, hogy elidegenedett a rokonaitól.
