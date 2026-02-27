Brooklyn Beckham a Z-generáció átka miatt szakította meg a kapcsolatot a szüleivel?

Egyre gyakoribb a Z-generáció tagjainál a családtól való elidegenedés. Egy 2020-as kutatás szerint a Zoomerek 27 százaléka hidegült már el közeli hozzátartozójától. A felmérést készítő szakértők szerint pedig a valódi arány még ennél is magasabb lehet, ugyanis sokan még mindig vonakodnak tőle, hogy őszintén beszéljenek a családjukat érintő problémáikról. Ebbe a mintázatba jól illeszkedik Brooklyn Beckham vallomása és a szüleivel szembeni ellenállása is, amely bizonyítja, hogy a Z-generációs nepobébiket is érinti a probléma.

A Z-generáció szülöttei gyakran kerülnek szembe a családtagjaikkal. Erre jó példa Nicola Pletz és Brooklyn Beckham botránya.

Brooklyn Beckham botrányának részletei Az elmúlt hónapokban a szakács letörölte minden rokonát a közösségi médiában, és a szüleivel csak ügyvédeken keresztül hajlandó beszélni

Januárban végérvényesen felégetett maga mögött minden hidat, amikor kitálalt arról, hogy miért neheztel a szüleire, Victoria és David Beckhamre

Nem sokkal később kiderült, hogy a tékozló fiú botránykönyvet akar kiadni az életéről, és arra készül, hogy Meghan Markle és Harry herceg nyomdokaiba lépjen

botránykönyvet akar kiadni az életéről, és arra készül, hogy Brooklyn Beckham felesége, Nicola Peltz főszereplőjévé vált a botránynak, miután nyilvánosságra került, hogy a szülők nem támogatták az ifjú házaspár kapcsolatát, és később az örökösnő édesapjának egyik kastélyába költöztek a Beckham család elől. A rokonok szerint az egész konfliktus mögött Nicola áll, aki átvette az irányítást Brooklyntól.

A Z-generációs átok miatt tört ki a Beckham-konfliktus?

A Cosmopolitan érdekes cikket közölt a napokban. A lap Karl Pillemer, a Cornell Egyetem professzorának könyvéből, Az összetört családok és megjavításuk című alkotásból idézett néhány igencsak rémisztő adatot. A pszichológus által írt könyvből ugyanis megtudhatjuk, hogy minden negyedik zoomert érinti legalább egy családtaggal kapcsolatos konfliktus. Ráadásul egyre népszerűbb hashtaggé válik a TikTokon a #ToxicFamily, vagyis a toxikus család kifejezés. Ezek az adatok a szakértő szerint arra utalnak, hogy a korábbi generációkkal ellentétben a Gen Z már tudatosan úgy alakítja az életét, hogy minél távolabb kerüljön a családtagjaitól, és bármikor megszakíthassa velük a kapcsolatot egy veszekedés után.

Zoomereknek nevezzük az 1995 és 2010 között születetteket, akiket a kutatók digitális bennszülöttnek tartanak. Ők voltak ugyanis az elsők, akiknek az életét és a fejlődését már nagyban befolyásolta az internet és az okoseszközök használata. A Z-generáció problémáit ezért már nehéz anélkül megvizsgálni, hogy ne nézzünk utána annak, hogy milyen közösségimédia-trendek uralják a hétköznapjaikat. Ez a téma hangsúlyos szerepet kapott Karl Pillemer könyvében is.

„Meggyengültek azok a hagyományok, amelyek arra kényszerítették a családokat, hogy bármi történjen, akkor is tartsanak ki egymás mellett és ragaszkodjanak a rokonaikhoz. A fiatalok körében egyre inkább az az elfogadott álláspont, hogy ha valahol úgy érzed, hogy ellenséges a hangulat, akkor szakítsd meg a kapcsolatot velük akkor is, ha a vérrokonaidról van szó. Ezt pedig gyakran már a közösségi médiában is büszkén vállalják" — írja könyvében a szakértő. Ez történt David Beckham fia esetében is, aki szimbolikusan minden családtagját törölte a közösségi médiában, és ezzel elvágta a lehetőségét annak, hogy kommunikálhassanak egymással, később pedig a nyilvánosság előtt is vállalta, hogy elidegenedett a rokonaitól.