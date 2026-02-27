Ez a kvíz rendesen feladja a leckét: melyik sorozatból származnak az ikonikus idézetek?

Az ikonikus filmes idézetekről szóló kvízekből Dunát lehetne rekeszteni, azonban ugyanez sorozatok esetében már nincs így. Éppen ezért ezúttal egy olyan kvízt hoztunk, ami a legnépszerűbb sorozatokban található ikonikus idézeteket helyezi fókuszba. Felkszültél erre az ultranehéz kvízre?
- Ez egy rendkívül nehéz kvíz, amelyben ikonikus sorozatidézeteket kell felismerned.
- A különböző műfajok legemlékezetesebb mondatai próbára teszik a legfelkészültebbek sorozatismereteit is.
- Felkészültél? Akkor nézzük hány kvízkérdésre tudod a választ!
Ezen a kvízen szinte lehetetlen 100%-ot teljesíteni: neked sikerül?
A televíziós sorozatok aranykorában a dialógusok szerepe egyre nagyobb lett. A nézők ma már nem csupán a történetre figyelnek, hanem arra is, mit és hogyan mondanak a karakterek. Egy ikonikus idézet gyakran többet árul el egy szereplőről, mint egy teljes évadnyi szöveg. Ezek a mondatok tükrözik a korszak hangulatát, társadalmi problémáit és a karakterek belső dinamikáit is. Sok idézet azért válik legendássá, mert univerzális igazságot fogalmaz meg, mások a humorosságukkal, vagy éppen ellenkezőleg, a komorságukkal írják be magukat a sorozattörténelembe. Van itt minden: vígjáték, dráma, sci-fi, thriller és fantasy. Vigyázz, mert csak akkor van esélyed ebben a sorozatkvízben, ha mindegyikben penge vagy!
1/8 Melyik sorozatban hallható az alábbi idézet? "Viselkedj felnőtt módjára és gyere TV-t nézni a várba!"
2/8 "A detox nem támogatott." Melyik magyar sorozatból idézhettünk?
3/8 "A szerelem mozgatja a világot. De a gyűlölet szorosan a második." Melyik sorozatba hangzott el ez az idézet?
4/8 Ezt vajon melyik sorozatban találhatjuk meg? "Az, hogy nyomorult vagy, még nem tesz jobbá másoknál. Csak még nyomorultabbá."
5/8 "Nem lehet kiigazodni a nőkön. Olyanok, mint egy szép kirakós hiányzó elemekkel, vagy egy jó könyv vég nélkül." Felismered ezt az idézetet?
6/8 "Közeleg a tél..." Fogadni merünk rá, hogy erre mindenki tudja majd a helyes választ!
7/8 "Az ember egy különleges kártevő, mely szaporodik és megmérgezi a világunkat, miközben ráerőlteti a saját rendszerét. Egy rendkívül természetellenes rendszert." Ez vajon melyik sorozatban hallható?
8/8 Íme az utolsó idézet: felismered, melyik sorozatban hallható? "Láttál már farkast, aki rosszul alszik a birkák véleménye miatt?"
