Ez a kvíz rendesen feladja a leckét: melyik sorozatból származnak az ikonikus idézetek?

teszt sorozatok kvíz
Simon Benedek
2026.02.27.
Egy jól eltalált sorozatidézet képes egy teljes karaktert, sőt egy egész korszakot meghatározni. Ezek a mondatok gyakran mémekké válnak, idézik őket beszélgetésekben, közösségi oldalakon és akár hétköznapi élethelyzetekben is. Ismerd a fel az ikonikus sorozatokból vett idézeket ebben a kvízben!

Az ikonikus filmes idézetekről szóló kvízekből Dunát lehetne rekeszteni, azonban ugyanez sorozatok esetében már nincs így. Éppen ezért ezúttal egy olyan kvízt hoztunk, ami a legnépszerűbb sorozatokban található ikonikus idézeteket helyezi fókuszba. Felkszültél erre az ultranehéz kvízre?

Sorozatkvíz: egy táviranyító és egy tv.
Ebben a sorozatkvízben nem nagyon van könnyű kérdés!
Forrás:  Getty Images
  • Ez egy rendkívül nehéz kvíz, amelyben ikonikus sorozatidézeteket kell felismerned.
  • A különböző műfajok legemlékezetesebb mondatai próbára teszik a legfelkészültebbek sorozatismereteit is.
  • Felkészültél? Akkor nézzük hány kvízkérdésre tudod a választ!

Ezen a kvízen szinte lehetetlen 100%-ot teljesíteni: neked sikerül?

A televíziós sorozatok aranykorában a dialógusok szerepe egyre nagyobb lett. A nézők ma már nem csupán a történetre figyelnek, hanem arra is, mit és hogyan mondanak a karakterek. Egy ikonikus idézet gyakran többet árul el egy szereplőről, mint egy teljes évadnyi szöveg. Ezek a mondatok tükrözik a korszak hangulatát, társadalmi problémáit és a karakterek belső dinamikáit is. Sok idézet azért válik legendássá, mert univerzális igazságot fogalmaz meg, mások a humorosságukkal, vagy éppen ellenkezőleg, a komorságukkal írják be magukat a sorozattörténelembe. Van itt minden: vígjáték, dráma, sci-fi, thriller és fantasy. Vigyázz, mert csak akkor van esélyed ebben a sorozatkvízben, ha mindegyikben penge vagy!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/8 Melyik sorozatban hallható az alábbi idézet? "Viselkedj felnőtt módjára és gyere TV-t nézni a várba!"
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/8 "A detox nem támogatott." Melyik magyar sorozatból idézhettünk?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/8 "A szerelem mozgatja a világot. De a gyűlölet szorosan a második." Melyik sorozatba hangzott el ez az idézet?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/8 Ezt vajon melyik sorozatban találhatjuk meg? "Az, hogy nyomorult vagy, még nem tesz jobbá másoknál. Csak még nyomorultabbá."
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/8 "Nem lehet kiigazodni a nőkön. Olyanok, mint egy szép kirakós hiányzó elemekkel, vagy egy jó könyv vég nélkül." Felismered ezt az idézetet?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/8 "Közeleg a tél..." Fogadni merünk rá, hogy erre mindenki tudja majd a helyes választ!
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/8 "Az ember egy különleges kártevő, mely szaporodik és megmérgezi a világunkat, miközben ráerőlteti a saját rendszerét. Egy rendkívül természetellenes rendszert." Ez vajon melyik sorozatban hallható?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/8 Íme az utolsó idézet: felismered, melyik sorozatban hallható? "Láttál már farkast, aki rosszul alszik a birkák véleménye miatt?"

Fagyos kalandok a mozivásznon: képes vagy megfejteni ezt a téli filmes kvízt?

Ha te is szeretnéd, hogy a téli hangulatod ne hagyjon alább, akkor töltsd ki a téli filmes kvízünket!

Kőkemény filmes kvíz: ha mind a 10 filmnek eltalálod a címét, akkor profi vagy!

Ha te is imádtad a ’80-as és ’90-es évek ikonikus alkotásait, és most is rajongsz a régi nagy klasszikusokért, akkor itt az ideje, hogy próbára tedd filmes tudásodat! Töltsd ki legújabb kvízünket!

Kvíz: tíz emberből kilenc elvérzik ezen a kőkemény filmes teszten

Imádod a régi klasszikus filmeket? Akkot jól figyelj, mert az alábbi szórakoztató kvízkérdésekből most megtudhatod, mennyire vagy jártas a mozivásznon elhangzott ikonikus mondatok világában.

 

 

