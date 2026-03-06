Reklamáció a fodrásznál: így érvényesítheted a jogaidat a szalonban

Egy fodrászlátogatás után mindenki azt várja, hogy magabiztosan és elégedetten lépjen ki a szalonból. Néha azonban a tükörben egészen más kép fogad minket, mint amire számítottunk: túl rövid lett a haj, nem a kívánt színt kaptuk, vagy a frizura egyszerűen nem úgy sikerült, ahogyan megbeszéltük. Ilyenkor sokan inkább hallgatnak, pedig a reklamáció a fodrásznál teljesen jogos lehet, ha a szolgáltatás nem felel meg az elvárásoknak vagy a megbeszélteknek. Milyen jogaid vannak pontosan elrontott hajvágás esetén?

Reklamáció a fodrásznál elrontott hajvágás esetében: tudd meg, mihez van jogod!

Forrás: Shutterstock

Elrontott hajvágás festés, esetleg nem megfelelő szőkítés néha előfordulhat a legjobb szalonokban is.

A reklamáció a fodrásznál akkor indokolt, ha a frizura jelentősen eltér attól, amit kértünk.

Érdemes minél hamarabb jelezni a problémát, akár még a szalonban.

A fodrásznak lehetőséget kell adni a hiba kijavítására, például újrafestéssel vagy igazítással.

Ha a hajunk károsodott, akár fogyasztóvédelmi panaszt is tehetünk.

A reklamációhoz fontos, hogy legyen számlánk vagy nyugtánk a szolgáltatásról.

Megválaszoljuk a kérdés: "Mit csináljak ha a fodrász elrontotta a hajamat?"

Elrontott hajvágás, festés: így érvényesítsük a jogainkat

Sokan kellemetlennek érzik szóvá tenni, ha nem tetszik a frizurájuk, pedig egy szolgáltatás esetében a vendégnek joga van jelezni az elégedetlenségét. A reklamáció nem feltétlenül jelent konfliktust – gyakran egy korrekt szakember maga is felajánlja a javítást.

Személyes a megítélés

Érdemes tudni, hogy az ilyen szolgáltatásoknál az eredmény általában szubjektív, azaz, ha nem látványos kárról van szó, hanem centikben, árnyalatokban mérhető téves végkifejletről, akkor nehezebb dolgunk lehet.

Ne hagyjuk szó nélkül

Fontos, hogy megfogalmazzuk, mivel volt problémánk: a szakember munkavégzésével, egy termékkel, vagy magával a szolgáltatással. Ne sajnáljuk az időt és energiát, és legyünk határozottak. Akár azonnal reklamálhatunk, de még napok után sem késő visszamenni.

Elégedetlenség esetén tudjuk

Ha nem a kívánt színű lett a hajunk, a fodrásznak kötelessége azt újrafesteni, a rosszul feltett, emiatt letört körmöt pedig a körmösnek újraépíteni, méghozzá ingyen. Amennyiben nem szeretnénk újra a székükbe ülni, megtehetjük, hogy nem fizetünk vagy kártérítést követelünk.