Reklamáció a fodrásznál: így érvényesítheted a jogaidat a szalonban

Egy fodrászlátogatás után mindenki azt várja, hogy magabiztosan és elégedetten lépjen ki a szalonból. Néha azonban a tükörben egészen más kép fogad minket, mint amire számítottunk: túl rövid lett a haj, nem a kívánt színt kaptuk, vagy a frizura egyszerűen nem úgy sikerült, ahogyan megbeszéltük. Ilyenkor sokan inkább hallgatnak, pedig a reklamáció a fodrásznál teljesen jogos lehet, ha a szolgáltatás nem felel meg az elvárásoknak vagy a megbeszélteknek. Milyen jogaid vannak pontosan elrontott hajvágás esetén?
- Elrontott hajvágás festés, esetleg nem megfelelő szőkítés néha előfordulhat a legjobb szalonokban is.
- A reklamáció a fodrásznál akkor indokolt, ha a frizura jelentősen eltér attól, amit kértünk.
- Érdemes minél hamarabb jelezni a problémát, akár még a szalonban.
- A fodrásznak lehetőséget kell adni a hiba kijavítására, például újrafestéssel vagy igazítással.
- Ha a hajunk károsodott, akár fogyasztóvédelmi panaszt is tehetünk.
- A reklamációhoz fontos, hogy legyen számlánk vagy nyugtánk a szolgáltatásról.
- Megválaszoljuk a kérdés: "Mit csináljak ha a fodrász elrontotta a hajamat?"
Elrontott hajvágás, festés: így érvényesítsük a jogainkat
Sokan kellemetlennek érzik szóvá tenni, ha nem tetszik a frizurájuk, pedig egy szolgáltatás esetében a vendégnek joga van jelezni az elégedetlenségét. A reklamáció nem feltétlenül jelent konfliktust – gyakran egy korrekt szakember maga is felajánlja a javítást.
Személyes a megítélés
Érdemes tudni, hogy az ilyen szolgáltatásoknál az eredmény általában szubjektív, azaz, ha nem látványos kárról van szó, hanem centikben, árnyalatokban mérhető téves végkifejletről, akkor nehezebb dolgunk lehet.
Ne hagyjuk szó nélkül
Fontos, hogy megfogalmazzuk, mivel volt problémánk: a szakember munkavégzésével, egy termékkel, vagy magával a szolgáltatással. Ne sajnáljuk az időt és energiát, és legyünk határozottak. Akár azonnal reklamálhatunk, de még napok után sem késő visszamenni.
Elégedetlenség esetén tudjuk
Ha nem a kívánt színű lett a hajunk, a fodrásznak kötelessége azt újrafesteni, a rosszul feltett, emiatt letört körmöt pedig a körmösnek újraépíteni, méghozzá ingyen. Amennyiben nem szeretnénk újra a székükbe ülni, megtehetjük, hogy nem fizetünk vagy kártérítést követelünk.
Lehetséges kifogásolni
Ezeket akkor is megtehetjük, ha a végeredmény nagy mértékben eltér attól, amit kértünk: 5 helyett 20 cm-t vágtak le, vagy nem a megbeszéltek szerint készült el a műköröm, szedték ki a szemöldökünk és egyebek. Ilyen esetekben minőségi kifogást tehetünk.
Ha az egészségünk bánja
Ha károsodott a hajunk, körmünk vagy bőrünk valamilyen kezelés, netán vegyszerek hatására, a fogyasztóvédelemhez fordulhatunk kártérítési igényért, súlyos esetben hatósági- vagy büntetőeljárást is indíthatunk. Az egészségügyi problémáról érdemes orvosi szakvéleményt is csatolni.
Garanciát is vállalnak érte
Érdemes még a szolgáltatás igénybevétele előtt tájékozódni: egyre több az olyan szakember, aki vállalja, írásban vagy szóban tájékoztatja a vendéget arról, hogy az esetleges problémát díjmentesen orvosolja.
Kezünkben a bizonyíték
Ha nem élünk az azonnali reklamációval, mert mondjuk csak hazaérve nézzük meg tüzetesebben a hajunkat, körmünket, arcunkat, fontos, hogy készítsünk fotókat, ami a későbbiekben segíthet az igazunk bizonyításában.
Ezt sohase mulasszuk el
A jogaink érvényesítéséhez minden esetben szükséges, hogy legyen nyugtánk vagy számlánk az elvégzett szolgáltatásról. Ennek hiányában nincs a kezünkben semmi, a szakember pedig akár el is utasíthatja a panaszunkat.
Külső szervhez is fordulhatunk
Ha viszont megvan a szolgáltatás idénybevételét igazoló dokumentum, a fogyasztóvédelmet is felkereshetjük a kifogásunkkal, emellett békéltető testület segítségét is kérhetjük.
